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Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту

Вівторок, 3 грудня 2019, 18:55

Верховна Рада прийняла в другому читанні президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Таке рішення підтримали 284 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Економічна правда

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