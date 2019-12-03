Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту
Верховна Рада прийняла в другому читанні президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.
Таке рішення підтримали 284 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.
У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.
Економічна правда
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