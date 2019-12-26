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Правила надання субсидій змінювати не будуть – Гончарук

Четвер, 26 грудня 2019, 09:25
 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.

Про це Гончарук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами прем'єра, цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть.

"Тим, ​​кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидій... Тим, кому призначено субсидію, – вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", – заявив Гончарук.

Нагадуємо:

Раніше Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році.

Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.

19 грудня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

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Економічна правда

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субсидії уряд Гончарук

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