Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

Обіцяна перевірка на поліграфі депутатів "Слуги народу" з податкового комітету не відбулася, проте комітет Верховної Ради нарешті схвалив законопроект, який ліквідує корупційну схему при оформленні нерухомості. Що це за законопроект і чи дозволить він вирішити проблему із скандальними фірмами, які заробляють на "повітрі"?

Ще два тижні тому в керівництві "Слуги народу" всерйоз думали про те, щоб перевірити всіх своїх депутатів з податкового комітету на детекторі брехні.

Причиною цього став тарарам з хабарями для частини парламентарів, які ті могли отримати за збереження "схем майданчиків Яценка". З їх появою українці змушені платити "податок" за операції з продажу нерухомості.

ЕП описувала суть роботи "прокладок", які "висмоктали" за останні роки з кишень українців понад 700 млн грн.

Історія з хабарями, детектором брехні та кулуарними сварками депутатів з фракції "Слуга народу" отримала в ті дні великий резонанс, але через деякий час затихла.

Про ідею з поліграфом забули, обмежившись внутрішньопартійними дискусіями, які не призвели до "чисток" у депутатських лавах.

Долю електронних майданчиків, що заробляють на сумнівних посередницьких послугах, знову повинен був вирішувати той же податковий комітет, з якого все почалося.

Минулого тижня стало відомо, що комітет ухвалив до розгляду доопрацьований законопроект, який начебто прибирає з процесу оформлення нерухомості скандальні "схеми".

Отже, чим завершився цей переполох, чому тему з хабарями "заговорили", і найголовніше — чи вдасться ліквідувати електронні майданчики.

Оцінка нерухомості за додатковий "податок": початок

"Авторизовані електронні майданчики" народилися наприкінці 2017 року під час ухвалення бюджету. Ухвалення фінплану — найбільш вдалий час для прилаштування в законодавстві сумнівних бізнес-ідей, які можна виторгувати за голоси депутатів.

Так, зусиллями депутата з БПП Максима Курячого одна із сотень незрозумілих поправок в Податковий кодекс "вмонтувала" посередників в процес внесення звіту оцінки нерухомості до єдиної бази.

Завдання у новоспеченого сервісу було просте: вони "пересилали дані" від оцінювача до Єдиної бази ФДМ й отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз — 680-1800 грн.

За такі послуги начебто платить сам оцінювач, але насправді додаткові гроші з кишені викладає той, хто цю оцінку замовляє, тобто продавець нерухомості.

Як це працює? З липня 2018 року всі продавці або покупці нерухомості зобов'язані звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки і землю з електронною базою Фонду державного майна. Мета — унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів. Тобто оцінювач робить звіт про вартість об'єкта продажу і завантажує його в Єдину базу, де всі звіти реєструються і зберігаються. Там в автоматичному режимі подані звіти перевіряються на відповідність закладеним у нього даним про вартість майна. Занижену вартість цей модуль помічає і бракує. Квартиру можна буде продати лише після реєстрації звіту оцінювача в Єдиній базі.

Запуск такої системи — крок до цивілізованого ринку нерухомості і справедливого оподаткування. Проте передавання звіту могло би відбуватися без посередників, які з'явились в законодавстві тієї бюджетної ночі з легкої руки Курячого.

З липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнути понад 700 млн грн — близько 1 млн грн щодня.

Більш детально про майданчики та їх зв'язок з народним депутатом Антоном Яценком — тут.

Антон Яценко фото вадима чуприни

Убивця майданчиків: що передбачає новий законопроект

Напередодні депутат з фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький повідомив: податковий комітет ухвалив до розгляду в сесійній залі законопроект, який ліквідує приватні електронні майданчики, що передавали звіти в Єдину базу ФДМ.

"Щойно податковий комітет підтримав ліквідацію корупційних схем при оформленні нерухомості. Якщо Верховна Рада підтримає його, то звіти з оцінки майна більше не прийдеться (не доведеться. — ЕП) здавати через приватні майданчики", — наголосив він.

Цей робочий момент з депутатських буднів не вартував би уваги, якби цьому не передувала ціла епопея.

Коротко про суть епопеї для тих, хто не читав попередній текст ЕП. Депутати від фракцій "Слуга народу" та "Голос" підготували законопроект №2047, який ліквідовує злощасні "електронні майданчики". Незабаром група інших депутатів "Слуги народу" написала альтернативний проект №2047–1, який закріплює монополію "майданчиків", але прибирає з процесу оцінки нерухомості оцінювачів. Розбіжності призвели до рішення про підготовку третього варіанта — доопрацьованого законопроекту №2047–д. Він був підготовлений і заводився до таких основних змін: "електронні майданчики" таки ліквідують, а оцінювачі будуть залучатися лише за запитом продавців нерухомості. Проте податковий комітет не підтримав доопрацьований варіант: більшість депутатів проголосувала проти. Їхнє голосування та інформація про ймовірні хабарі, які депутатам пропонували лобісти "майданчиків", стали підставою для скандалу з детектором брехні.

Законопроект, про який написав Заблоцький, фактично був написаний на базі останньої версії – згадуваного №2047–д. Саме під таким номером він і був зареєстрований в Раді 31 жовтня.

Що саме він передбачає?

1. З моменту, коли від буде ухвалений Радою і підписаний президентом, "авторизовані електронні майданчики" зникнуть з процесу подання звіту оцінщиками до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Тобто, чотири майданчики – "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес оцінка" та "Професійна оцінка" – уже не зможуть заробляти по мільйону на день і скоріше за все будуть ліквідовані, тому що їхні "унікальні" послуги навряд чи комусь ще знадобляться.

2. З 1 січня 2020 року спрощується модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об’єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінщика.

Раніше це можливим було тільки через оцінщика, а тепер його залучення буде потрібно тільки у випадку, якщо громадянин не згоден з оцінкою, яку формує автоматична Єдина база Фонду. Якщо він не згоден, він так само звертається до оцінщика за послугою оцінки, як це відбувається сьогодні.

3. Вводиться поріг на оцінку, які здійснює оцінщик. Так, вартість об'єкта нерухомості не може відрізнятись +/- 25% від суми, яку визначає Єдина база.

4. Отримання довідок про оцінку і подання звітів не буде безоплатним. За отримання автоматичної довідки про оцінку треба буде заплати 2,5% від суми прожиткового мінімуму – 51 гривня наразі. За реєстрацію звіту в Єдиній базі – 10% – 205 гривень наразі.

5. Нотаріуси отримають безоплатний доступ до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку нерухомості.

Скандали, інтриги, розслідування…

Треба розуміти, що зараз йдеться лише про законопроект, який ще не виносився на розгляд Ради і зі скрипом пройшов профільний комітет. Боротьба на цьому не закінчується.

Принаймні, про це свідчать настрої на останньому засіданні податкового комітету. Хоча законопроект і був ухвалений до розгляду Ради, там він зустрів потужний опір.

Аргументи опонентів зводяться до того, що разом із ліквідацією "майданчиків Яценка" також треба і боротись і з "Prozorro", яка, на їхню думку, працює за аналогічним принципом. Одним з головних апологетів такої думки є депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Є так завні "майданчики Яценка", які їх називають ЗМІ та є майданчики такої компанії як Prozorro – це така ж історія з такою ж "схемою", яка зараз дозволяє майданчикам, інтегрованим в ДП "Прозорро", на державних закупівлях, на продажі майна підприємств-банкрутів заробляти 320-350 млн гривень – представниками "Прозорро" називалась ця цифра, якщо я не помиляюсь.

В звіті Рахункової палати вказана інша сума – 800 млн гривень на рік. Це за посередницькі послуги при продажі державного майна", – заявив на засіданні комітету Дубінський, презентуючи свою версію допрацьованого законопроекту.

Разом з ліквідацією "майданчиків Яценка" в своєму документі він запропонував також "вдарити" по Prozorro. Основні позиції такі: перше – дозволити прямі закупівлі "без посередників" лікарнями всіх рівнів так званого важкого медичного обладнання, друге – знизити з 5% до 1,5% мінімальний поріг для винагороди Prozorro як посередника.

"Яценко не збирається зупинятись. Prozorro зламала його "схеми" і він намагався через всякі законопроекти і поправки нападати, але не виходило. Раніше він сам говорив, що політика – це компроміси. Мовляв, ви не чіпаєте оцінку, ми не чіпаємо "Прозорро", – розповідає ЕП один з депутатів "Слуги народу".

Врешті-решт ініціативу Дубінського комітет проігнорував. Головна причина: питання, які стосуються публічних закупівель, не відносяться до сфери впливу податкового комітету.

"Нам кажуть, що і там "майданчики", і там "майданчики". Але насправді, це не більше, ніж ононіми. Так само є комерційний банк і банк крові – обидва банки, але це зовсім різні сфери регулювання. В даному випадку йдеться про операції з нерухомістю, а це державні закупівлі. Це просто різні сфери по своїй суті", – відповів Дубінському його колега із "Слуги" Мар'ян Заблоцький.

За його словами, документ Дубінського вносить зміни в закони про банкрутство, про продаж державного майна, про електронні аукціони. З цим, наголосив Заблоцький, не погоджуються члени економічного комітету, який саме і займаються державними закупівлями.

Натомість перша частина напрацювань Дубінського, яка стосувалась саме ліквідації "майданчиків" із сфери нерухомості, майже нічим не відрізнялась від норм, які увійшли в ухвалений доопрацьований законопроект.

Цього разу проблем з голосуванням не виникло.

"Ми працювали з депутатами комітету індивідуально. Скандал навколо цієї ситуації та його поява на радарах правоохоронних органів додала нам "плюсів" і переконувати було уже легше", – розповів ЕП один з депутатів податкового комітету.

Співрозмовник також пояснив, чому керівництво партії змушено було відмовитись від ідеї перевірити всіх "слуг" з податкового комітету на детекторі брехні.

"У чому проблема детектора? Скандал занадто швидко став публічним, і до грошей ніхто не дійшов. Було незрозуміло, як домовлялися. Судячи із того, як голосували вперше, хтось сказав "так", але чи встигли вони взяти гроші?

Що в такому випадку б сказав детектор? "Пропонували?" "Так". "Чи брали ви гроші?". "Ні". Саме тому, і щоб зберегти мікроклімат в комітеті, і не перетворювати його в поле бойових дій, було прийнято рішення перевірку на детекторі проходити добровільно", – додав він.

Проте на цьому історія, скоріше за все, не завершиться. Попереду ще голосування в сесійній залі, і війна з Prozorro, яка буде вестись уже в інших комітетах. Далі буде.