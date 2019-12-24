Прем'єр пообіцяв зниження "платіжок" за газ в цьому місяці на 300-400 гривень

"Платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижено на 300-400 грн,

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто, можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх "платіжках" на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі.

Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою", - сказав прем'єр.

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати в своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук



Також у своєму телеграм-каналі Гончарук повідомив, що відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки.

Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляє, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.



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