Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення

Укрпошта із січня 2020 року підвищить тарифи на міжнародні відправлення у кількох категоріях.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу компанії.

"Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 грамів зростає на 0,25 долара, а від 250 грамів до 2 кілограмів - на 0,5 долара", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відправлень з урахуванням збору за рекомендований статус (цей збір не змінюється) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г - від 6 до 6,3 доларів, вагою 250-500 г - від 11,4 до 12 доларів. Підвищення становитиме 3-5%.