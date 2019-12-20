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Укрпошта з січня збільшить тарифи на міжнародні відправлення

П'ятниця, 20 грудня 2019, 18:01
 

Укрпошта із січня 2020 року підвищить тарифи на міжнародні відправлення у кількох категоріях.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу компанії.

"Змінюється вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 грамів зростає на 0,25 долара, а від 250 грамів до 2 кілограмів - на 0,5 долара", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відправлень з урахуванням збору за рекомендований статус (цей збір не змінюється) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г - від 6 до 6,3 доларів, вагою 250-500 г - від 11,4 до 12 доларів. Підвищення становитиме 3-5%.

"Щодо посилок масою від 10 кг, змінюється тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.

Водночас вартість доставки до країн Зони 2 залишається незмінною", - заявили в Укрпошті.

Про зони для міжнародних відправлень можна дізнатися за посиланням.

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