Останній шанс: що нова влада робитиме з "євробляхами"

Верховна Рада вкотре відтермінує запровадження штрафів для власників авто на іноземній реєстрації. Скільки їх залишилося та на що очікувати власникам від нової політичної команди?

У перший день нового парламенту депутати крім обрання нового прем’єра та затвердження складу уряду планують відкласти запровадження штрафів для власників так званих "євроблях" до кінця року.

Така терміновість викликана тим, що 22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч таких транспортних засобів. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень і конфіскація.

Вперше про цю проблему почали активно говорити в 2016 році. Відтоді було організовано десятки круглих столів, розроблено сотні законопроектів та проведено чимало акцій зі спалюванням шин та блокуванням доріг. Вже сьогодні можна констатувати, що "євроблях" на дорогах стало в рази менше, однак повністю вони досі не зникли.

В Офісі президента запевняють, що відтермінування штрафів до кінця року буде останнім – за цей час робоча група має розробити новий законопроект, який врегулює чіткі правила розмитнення авто.

Скільки автомобілів на іноземній реєстрації вже отримали українські номери, яка кількість перебуває в Україні з порушенням та що буде з "євробляхами" в майбутньому, в матеріалі ЕП.

Проміжні підсумки

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення.

За даними фіскалів, з моменту набуття чинності закону темпи розмитнення були слабкими, а з кінця січня спостерігалася тенденція до зростання.

Так, з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року протягом пільгового періоду, коли водіям надавалася 50% знижка на акциз, митницями було оформлено понад 218 тис. транспортних засобів. Результат – 13,6 млрд гривень сплачених податків.

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Із загальної кількості оформлених машин 140 тисяч – це так звані "євробляхи", які до цього перебували в Україні в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Решта – близько 78 тисяч – авто, які вперше були завезені в країну і одразу отримали українські номери.

З 23 лютого, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку, по 18 серпня було оформлено ще 107,6 тис. авто. Від другої хвилі розмитнень бюджет отримав майже 7,7 млрд гривень.

Таким чином, за даними ДФС, за 9 місяців українські номери отримали трохи більше половини авто на іноземній реєстрації. Відзначимо, що за даними Чому не розмитнилась решта?

Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради в останньому інтерв’ю заявив, що незареєстрованими залишилися тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів.

"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явитися через півроку?", - заявляє Криклій.

Останнє відтермінування штрафів для власників "євроблях" спливло 22 серпня, отже поки Рада не ухвалить ініційований президентом законопроект про нове відтермінування – до кінця року – авто на іноземній реєстрації перебувають поза законом. Отже протягом цього періоду поліція може не тільки зупиняти, а й штрафувати власників нерозмитнених авто.

Власники "євроблях" часто гостювали під Радою. фото дмитра ларіна

21 серпня про це офіційно попередила Державна фіскальна служба. Підтвердив інформацію і голова Державної митної служби Максим Нефьодов: "У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння – так (можуть штрафувати - ЕП)", - сказав він.

Вже наступного вечора відбувся перший прецедент: 22 серпня біля Кропивницького патрульні виписали перший штраф власнику "євробляхи".

За словами керівника "Авто Євро Сили" Олега Ярошевича, поліцейські оформили протокол на водія Opel Astra на єврономерах, його оштрафували на 8,5 тисячі гривень. Ярошевич заявив, що адвокати будуть оскаржувати накладення штрафу, бо, начебто, правоохоронці діяли з порушеннями.

Наступного дня повідомлення про штраф у 8,5 тисяч гривень надійшло з Полтави. Скільки водіїв отримали покарання до засідання парламенту 29 серпня, на якому депутати обіцяють продовжити відтермінування штрафних санкцій, наразі невідомо.

Тимчасом у профільних групах у соцмережах водіїв закликають утриматися від поїздок до ухвалення нового закону, адже шанс отримати штраф – величезний.

Якщо залишити все як є

Представники президента обіцяють до кінця року розробити новий законопроект, який врегулює чіткі правила розмитнення авто. Якими можуть бути зміни, розповімо трохи нижче, а поки нагадаємо, яким є стан справ на сьогодні.

Отже, діюче законодавство, ухвалене попереднім парламентом, фактично унеможливило використання авто на іноземній реєстрації. Більше того, поліцейським надали право зупиняти такі машини для перевірки законності їх перебування в країні.

Відповідні зміни були підтримані у законі №8488, якими в інший закон – "Про Нацполіцію" – додали "десяту" підставу для зупинки транспортного засобу.

"Десятий пункт", який "розв’язав" руки поліції, має наступний зміст: "якщо зупинка транспортного засобу, зареєстрованого в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, що не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщали в митний режим транзиту".

Діюче законодавство передбачає покарання для представників двох умовних груп: осіб, що ввозять авто, і тих, хто ним користується.



Так, особа, яка ввезла в Україну авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення, не може передати його іншим особам чи розкомплектовувати. Також їй заборонено використовувати таку машину в підприємницькій діяльності, наприклад, для роботи в таксі. За порушення – штраф 34 тис грн.

Штрафувати можна і осіб, які не ввозили, але користуються транзитним або тимчасово ввезеним авто. Перше порушення – 8,5 тис грн, повторна фіксація — 17 тис грн, позбавлення права керування на рік та вилучення авто за кошт порушника.

За невивезення авто за межі країни своєчасно порушники також можуть отримати штраф. Розміри залежать від кількості днів перевищення строків.

За один день прострочення з порушника може бути стягнуто 170 грн, за три дні — 850 грн. Зайвий місяць перебування такого авто в Україні коштуватиме порушнику 170 тис грн або навіть транспортного засобу, який можуть конфіскувати за рішенням суду.

У діючому законі прописані також правила взаємодії всіх профільних служб і відомств: підрозділів ДФС, Прикордонної служби та Нацполіції.

Завдяки системі обміну інформацією дані про авто, зафіксовані митником під час відкриття режиму транзиту або режиму тимчасового ввезення, можуть передаватися всім органам.

Якщо дозволений строк перебування авто в Україні сплив, а машина не була вивезена, митник може повідомити про це іншим органам. Після цього поліцейські повинні пильніше відстежувати таке авто на дорогах, а прикордонники — не допустити перетину кордону особою, яка ввезла авто, без сплати штрафів.

Крім того, поліція має право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом хтось інший, поліцейський може накласти штраф. А митник в свою чергу оштрафує особу, яка ввезла авто і недотрималася обмеження на передавання машини.

При цьому протокол про порушення може бути складений митником навіть за відсутності порушника і вручений йому під час виїзду з України.

Що може змінитися

З проханням роз’яснити ситуацію щодо майбутнього авто на європейській реєстрації ЕП звернулася до голови робочої групи з питань вирішення цієї проблеми Владислава Криклія, якому пророкують крісло міністра інфраструктури. Криклій на питання журналістів вирішив не відповідати.

В свою чергу заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що нових правил, а відповідно і предмету для розмови поки що нема.

"Готуємо законопроект спільно з Офісом президента, Державною митною службою та Міністерством внутрішніх справ. Кожне відомство лише напрацьовує пропозиції. Наразі поки що немає про що говорити", - повідомив заступник міністра.

Оскільки питання "євроблях" перед президентом особисто підіймала організація "Авто євро сила", а її представники завжди присутні на заходах присвячених вирішенню цієї проблеми, ЕП звернулася за роз’ясненнями до керівника організації Олега Ярошевича.

Він озвучив основні вимоги "АЄС", які з великою імовірністю будуть розглянуті при підготовці анонсованого проекту закону.

По-перше, пільги для учасників АТО, багатодітних сімей та інвалідів. Відзначимо, що представники попередньо політичної команди цю вимогу відхилили наголосивши, що всі повинні бути у рівних умовах.

По-друге, відкриття ринку не тільки для легкових, а й для вантажних авто та спеціальної техніки.

Третя і головна вимога – скасування коефіцієнту віку автомобіля з формули розрахунку акцизу.

"Повинні бути однакові правила для авто будь-якого віку. Ми пропонуємо 20% ПДВ, 10% мита, 3% до Пенсійного Фонду і 1,5% військового збору. Але ключове питання - акциз", - сказав Ярошевич.

Базові ставки акцизного податку пропонується залишити на поточному рівні: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро. Йдеться саме про базові ставки, до яких відповідно до чинного закону застосовуються коефіцієнти двигуна (об’єм двигуна - ЕП) та коефіцієнт віку (кількість повних календарних років авто – ЕП). Останній пропонують прибрати.

Якщо на простому прикладі, то за бензинове авто будь-якого віку об’ємом двигуна 2000 см3 доведеться заплатити всього 100 євро. Відповідно ж до чинного законодавства з урахуванням вікового коефіцієнту за такий транспортний засіб треба сплатити в рази більше: 5 річне авто – 500 євро, 15-річне – 1,5 тисяч євро. Більше прикладів обчислювання акцизного податку за діючим законом – за посиланням.

Які з запропонованих змін можуть бути прийняті – питання відкрите. Принаймні офіційно в Офісі президента відповіді на це не дають.

Не під запис представники президента кажуть, вимоги "Авто євро сили" беруться до уваги, але які з них потраплять в новий закон – говорити рано.

"Наразі основне питання – відтермінування штрафних санкцій. Вже після цього почнеться робота з розробки нового законопроекту. Ми знаходимося в постійному діалозі та проводимо консультації в тому числі із організацією, яку ви назвали", - заявив співрозмовник в ОП.

"Наразі вже створена робоча група, яка опікуватиметься цим питання. Поки що це вся інформація на сьогодні", - підсумували в Офісі президента.