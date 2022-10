Навіщо Україні Державний фонд лісового господарства

Майже пів мільярда доларів – це лише попередній підрахунок збитків, нанесених українським лісам війною.

Бойові дії зачепили 3 млн га лісового фонду країни, майже півмільйона га наших лісів ще перебуває в окупації.

Сьогодні ми активно ведемо перемовини з міжнародними донорами щодо надання допомоги.

Україні готові допомагати – підписаний історичний меморандум з UNDP Ukraine (Програма розвитку ООН), є домовленість з Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) щодо першого етапу співробітництва — оцінки збитків за міжнародною методикою.

Нас готові підтримати та надати фінансування під критичні потреби галузі колеги з Німеччини та інших країн Європи.

Але західний світ — це світ інституцій. Для міжнародних партнерів надважливим є механізми – під час зустрічей партнери запитують нас, як будуть акумулюватись кошти та чи готова Україна залучати фінансування під програму лісовідновлення також з інших джерел, створювати відповідні стимули для приватних інвесторів.

Відповідь на це запитання пов’язана з нещодавнім рішенням РНБО про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період.

Рада Нацбезпеки і оборони пропонує опрацювати створення Державного фонду лісового господарства та переглянути податковий режим роботи лісової галузі.

У наших колег з Польщі спеціальний фонд лісового господарства працює багато років. Наповнюють його підрозділи державної лісової компанії, перераховують певний відсоток доходу.

Таким чином фінансуються різноманітні програми розвитку у регіонах, які потребують допомоги та не мають власного ресурсу для інвестицій.

В Україні задачі Державного лісового спецфонду вочевидь набагато ширші, як і джерела наповнення.

Це, наприклад, відновлення лісових господарств сходу та півдня, багато з яких майже знищені. Створення селекційно-насіннєвих центрів, технічне переоснащення для переходу на вибіркові рубки, диджиталізація. Та ще багато інших програм і проєктів.

Фактично, перший крок для створення механізму акумулювання коштів на розвиток лісогосподарської галузі був зроблений ще минулого року.

За нашою ініціативою та завдяки підтримці Кабміну частина чистого прибутку, яку сплачують в державний бюджет лісогосподарські підприємства, зменшена з 80 до 50%.

Наступний крок – зменшення показника до 30% (в рішенні РНБО про це також згадується).

Умовою того, що держава залишає лісникам більшу частину прибутку, є інвестиції у протипожежні заходи та основні засоби виробництва.