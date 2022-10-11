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Навіщо Україні Державний фонд лісового господарства

Навіщо Україні Державний фонд лісового господарства

Де брати кошти для відновлення лісів після війни та як цю проблему допоможе вирішити спеціальний фонд?
Вівторок, 11 жовтня 2022, 08:17
Юрій Болоховець
голова Державного агентства лісових ресурсів України

Майже пів мільярда доларів – це лише попередній підрахунок збитків, нанесених українським лісам війною. 

Бойові дії зачепили 3 млн га лісового фонду країни, майже півмільйона га наших лісів ще перебуває в окупації.

Сьогодні ми активно ведемо перемовини з міжнародними донорами щодо надання допомоги. 

Україні готові допомагати – підписаний історичний меморандум з UNDP Ukraine (Програма розвитку ООН), є домовленість з Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) щодо першого етапу співробітництва — оцінки збитків за міжнародною методикою. 

Нас готові підтримати та надати фінансування під критичні потреби галузі колеги з Німеччини та інших країн Європи.

Але західний світ — це світ інституцій. Для міжнародних партнерів надважливим є механізми – під час зустрічей партнери запитують нас, як будуть акумулюватись кошти та чи готова Україна залучати фінансування під програму лісовідновлення також з інших джерел, створювати відповідні стимули для приватних інвесторів.

Відповідь на це запитання пов’язана з нещодавнім рішенням РНБО про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період. 

Рада Нацбезпеки і оборони пропонує опрацювати створення Державного фонду лісового господарства та переглянути податковий режим роботи лісової галузі.

У наших колег з Польщі спеціальний фонд лісового господарства працює багато років. Наповнюють його підрозділи державної лісової компанії, перераховують певний відсоток доходу. 

Таким чином фінансуються різноманітні програми розвитку у регіонах, які потребують допомоги та не мають власного ресурсу для інвестицій.

В Україні задачі Державного лісового спецфонду вочевидь набагато ширші, як і джерела наповнення. 

Це, наприклад, відновлення лісових господарств сходу та півдня, багато з яких майже знищені. Створення селекційно-насіннєвих центрів, технічне переоснащення для переходу на вибіркові рубки, диджиталізація. Та ще багато інших програм і проєктів.

Фактично, перший крок для створення механізму акумулювання коштів на розвиток лісогосподарської галузі був зроблений ще минулого року. 

За нашою ініціативою та завдяки підтримці Кабміну частина чистого прибутку, яку сплачують в державний бюджет лісогосподарські підприємства, зменшена з 80 до 50%. 

Наступний крок – зменшення показника до 30% (в рішенні РНБО про це також згадується).

Умовою того, що держава залишає лісникам більшу частину прибутку, є інвестиції у протипожежні заходи та основні засоби виробництва.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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