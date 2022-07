Окупанти крадуть українське зерно: поіменний список мародерів

Ще до початку повномасштабного вторгнення ВМС РФ заблокували морські шляхи для експорту українського зерна.

Через війну Україна п'ятий місяць поспіль позбавлена не тільки можливості продавати врожай на своїх ключових ринках країн Азії і Африки, але й забезпечити роботу WFP (Світової продовольчої програми ООН).

Такого безчинства агресору виявилося замало і тепер він взявся збувати сільгосппродукцію, пограбовану на окупованих територіях.

Задокументовано чимало випадків, як росіяни вивозять збіжжя з південних і східних областей України та доставляють його в порти близькосхідних держав.

Міністерство закордонних справ, разом з міжнародними партнерами та експертами Групи Єрмака-Макфола встановили судна і компанії, які транспортують вкрадене зерно, та хто його купує. Ми знаємо, як це зупинити. Але про все за порядком.

Мародерство російських окупантів

Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку з експорту сільськогосподарської продукції, на яку припадає орієнтовно 10% світового обсягу поставок зерна.

За даними Міністерства сільського господарства США, в попередні роки частка України у світовому експорті складала приблизно 10% пшениці, 17% ячменю, 14% кукурудзи. Щороку наша країна продавала десятки мільйонів тонн сільгоспкультур.

За 2021/2022 маркетинговий рік Україна експортувала 61,52 мільйона тонн зернових та олійних на загальну суму 22,2 мільярди доларів.

До 90% експорту аграрної сировини проходило морем. Оскільки значна частина південного узбережжя тимчасово окупована, а решта — блокується росією, наразі можливості торгувати зерном сильно обмежені.

За оцінками Bloomberg, до кінця року у кращому випадку вдаватиметься вивозити трохи більше 2 мільйонів тонн щомісяця із понад 20 мільйонів тонн заблокованого зерна.

РФ, як і Україна, є одним з найбільших у світі експортерів зернових культур. Вона забезпечує до 18% світового експорту пшениці. Здавалось би, у Росії більше ніж достатньо власного зерна.

Але мало того, що окупанти позбавили Україну можливостей вивозити збіжжя. Вони взялися спорожнювати захоплені елеватори. Вкрадене зерно мародери вивозять до Криму і РФ, а звідти експортують до країн Близького Сходу.

Цікаво, що більше про незаконне вивезення українського зерна ми могли б довідатись, якби в РФ запрацювала повністю готова до експлуатації інформаційна система "Зерно", яка мала відстежувати походження харчових ресурсів на російській території.

Запуск системи відклали на рік, інакше довелося б обліковувати завезені з України зернові культури.

Іноді кремлівські пропагандисти спекулюють, що, мовляв, РФ не може вивозити зерно, оскільки на захоплених територіях немає великих складів, де воно зберігається. Однак це не так.

Достатньо відкрити карту зерносховищ, щоби переконатися, що у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Луганській областях знаходяться десятки елеваторів.

Експропріація доволі часто відбувається демонстративно. Про неї розповідають пропагандистські медіа. І хизуються колаборанти. У травні призначена окупантами "мерія" Бердянська видала розпорядження 10-п про вилучення пшениці і ячменю у приватної компанії.

Законодавчі збори Красноярського краю РФ у своїх намірах і формулюваннях пішли ще дальше, заявивши про плани "експропріації надлишкового врожаю у селян Херсонської області".

Про те, що з Херсонщини і Запоріжжя зерно вивозиться до анексованого Криму і доставляється у порти Севастополя і Керчі, підтвердив так званий "глава" російської окупаційної адміністрації в Криму Сергій Аксьонов.

На Донбасі окупанти також не гребують можливістю нажитися зерновими культурами. Завдяки налагодженому залізничному сполученню з Ростовською областю окупанти вивезли близько 170 тисяч тонн зерна, яке зберігалося на Старобільському елеваторі.

Позаяк у росії вдосталь власної агросировини, то награбоване збіжжя довго не затримується на її території і в Криму. Там його сертифікують як російське і направляють у треті країни.

Перед виходом у Чорне море російські кораблі відключають бортові датчики. На радарах судна з'являються на півдорозі до пунктів призначення.

У пресі неодноразово публікувалася інформація про те, як РФ вивозить за кордон українське збіжжя. У червні BBC оприлюднила розслідування, в якому згадуються судна "Матрос Позинич", "Сормовський-48" і "Фінікія", які транспортували зерно в порти Сирії і Туреччини.

МЗС України офіційно зверталося до турецької влади з проханням заарештувати судно "Жибек Жолі". Ми наполягаємо, що на борту корабля до країни привезли зерно з Бердянська.

Також кілька днів тому Reuters повідомляв, що Офіс генпрокурора просив Туреччину перевірити суховантажі "Михайло Ненашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", які у квітні-травні відбули із Севастополя. За даними правоохоронців, у турецькі порти вони доставили зерно з Херсонщини.

Скільки ж українського зерна вивезли російські мародери? Наразі точні цифри важко назвати. У першій половині травня Кабінет Міністрів оцінював масштаб крадіжки у 400-500 тисяч тонн або 100 мільйонів доларів.

З них до Сирії, за інформацією нашого посла в Бейруті, росіяни відправили щонайменше 100 тисяч тонн.

Хто вивозить і купує вкрадене в України зерно

Нам достеменно відомо про 49 суховантажів, які транспортували награбоване зерно. Більшість кораблів — російські. У деяких з них сирійські і панамські унікальні ідентифікатори.

Варто відзначити, що номери ІМО залишаються незмінними впродовж всього часу існування судна, незалежно від зміни назви, прапора чи власника.

Ось повний перелік цих суховантажів:

"Федір", IMO: 9431977 (RU); "Souria", IMO: 9274331 (SY); "Св. Костянтин", IMO: 9203710 (RU); "Сормовський-48", IMO: 8226428 (RU); "АНТ", IMO: 8407230 (RU); "Газрет Алієв", IMO: 9083330 (RU); "Лаодіка", IMO: 9274343 (SY); "Фінікія", IMO: 9385233 (SY); "Михаїл Ненашев", IMO: 9515539 (RU); "Матрос Кошка", IMO: 9550137 (RU); "Матрос Позинич", IMO: 9573816 (RU); "Віра", IMO: 8602957 (RU); "Волго-Балт 106", IMO: 8230077 (RU); "Св. Миколай", IMO: 9482926 (RU); "Надія", IMO: 8611221 (RU); "Олексій Афанасьєв", IMO: 8033132 (RU); "Альфа-Меркурій", IMO: 9917983 (RU); "Альтаїр", IMO: 8943416 (SL); "Амур 2501", IMO: 8721272 (RU); "Анатолій Ніколаєв", IMO: 9868821 (RU); "Бета", IMO: 8878374 (RU); "Корал", IMO: 8932302 (RU); "Діана Марія", ІМО: 9874789 (RU); "Дюна 2", ІМО: 8728048 (RU); "Emerald", ІМО: 8935407 (RU); "Капітан Авєшніков", IMO: 8332796 (RU); "Lazurit", ІМО: 8957132 (RU); "Ommax", IMO: 9481738 (КМ); "Омський 86", IMO: 8936798 (RU); "Омський 133", IMO: 8873336 (RU); "Онікс", IMO: 8943478 (RU); "Орел 1", ІМО: 8853570 (RU); "Петро Хамітов", IMO: 8989214 (PA); "Рубі", ІМО: 8897198 (RU); "Старопольє", IMO: 8230522 (RU); "Сормово 2", ІМО: 7945869 (RU); "Волго-Балт 216", IMO: 884165 (RU); "Волго-Балт 230", IMO: 8230443 (RU); "Волго-Балт 237", IMO: 8230510 (RU); "М.Андрєєв", ІМО: 8946377 (RU); "Жибек Жолі", ІМО: 9598880 (RU). "Лавріон", IMO: 8729195 (RU) "Petra Star", IMO: 9101637 (PA); " Pawell ", IMO: 8315499 (SY); "Волго Дон 5043", IMO: 8866321 (RU); "Волго Дон 205", IMO: 8959166 (RU); "Капітан Корчин", IMO: 8959219 (RU); "Emmakris II", IMO: 9254575 (PA); "Капітан Скачков", IMO: 8951255 (RU).

Перераховані судна доставляли українське зерно у 15 портів світу. Найчастіше вони причалювали до берегів Туреччини. Російські кораблі заходили у дев'ять турецьких портів: Деріндже, Іскендерун, Немрут, Самсун, Бандирма, Мармара, Карасу, Мерсін, Атакас.

Крім того, незаконно відібрану в аграріїв сировину балкери доставляли у сирійські порти в Латакії і Тартусі, в ізраїльську Хайфу, іранський Амірабад та порти у Поті (Грузія) і Бейруті (Ліван).

Відомі також компанії, які залученні у злочинний збут вкраденого зерна. Послуги з вантажного перевезення надають окупантам щонайменше сім компаній і товариств з обмеженою відповідальністю.

До незаконного транспортування збіжжя причетні "Delta Streamline LTD" (Мальта), "Amur shipping LTD" (РФ), "Treveler Shipping LLC" (РФ), "Silverline Shipping LLC" (РФ), "Donmaster LLC" (РФ), "Sormovo Ship LLC" (РФ) і "Victoria River & Sea Transport LTD" (Туреччина).

"Продавцями" краденого зерна виступають російські компанії: ВАТ "Петрохлєб-Кубань" (податковий номер 2310109650); ВАТ "Компанія Апрєль" (2311232047); ВАТ "Красногвардєйський елеватор" (9105010531); ВАТ "ТД Фрегат" (2462040308); ВАТ "Агро-Фрегат" (6141055691); ВАТ Грейн Логістік (6167196351); ВАТ Афіна (6161095847); ВАТ "Хлєбком" (2308100890).

Окрім експортерів, не менш важливо знати, хто придбав зерно. Власне, саме вони й заплатили окупантам за "кривавий товар". Відповідну інформацію найважче з'ясувати.

Наразі ідентифіковані п'ять підприємств з Туреччини і Єгипту. А саме - "Astra Limited"; Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.; Altın Ateş Kimya A.Ş.; OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.; Yayla Agro Gida San Ve Nak.A.S.. Також вивезене з України збіжжя закуповувала у росіян сирійська державна Генеральна організація з торгівлі, зберігання та переробки зерна. Однак це далеко не повний перелік покупців.

Як зупинити російських мародерів

Всю інформацію про учасників злочинної схеми українська сторона передала західним партнерам. МЗС веде дипломатичну роботу з державами, які допускають експорт врожаю з України.

Не завжди такі зусилля приносять плоди. Наприклад, Туреччина проігнорувала заклик українського міністерства заарештувати судно "Жибек Жолі", яке привезло в порт Карасу бердянське зерно.

Тим не менше, робота на дипломатичному фронті продовжується. Україна розраховує на швидку та рішучу реакцію ЄС, США та інших партнерів санкційної коаліції.

Результатом має стати занесення до санкційних списків всіх компаній, які причетні до незаконної торгівлі, а також впровадження превентивних обмежень для запобігання подібним злочинам.

Всі причетні до транспортування чи продажу викраденого в Україні зерна мають знати про неминучу відповідальність. Під санкціями повинні опинитися балкери, порти, судновласники, страхові і брокерські компанії, покупці.

Кожен з них є складовою торгівельного ланцюжка. Незаконне збагачення окупанта за рахунок пограбованого необхідно якнайшвидше припинити.