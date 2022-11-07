З початку війни експорт продовольства з України перевищив 26 мільйонів тонн
Понеділок, 7 листопада 2022, 18:05 -
У жовтні з України було експортовано 6,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, з початку війни обсяги експортованого становлять 26,3 мільйона тонн.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
У жовтні показники відправок пшениці та кукурудзи були на рівні вересня – 2 млн тонн та 2,3 млн тонн відповідно.
Третім за обсягом поставок є ріпак, але у жовтні його було вивезено майже на 100 тис тонн менше, ніж у вересні – 778 тис. тонн.
У відсотковому співвідношенні у жовтні картина експорту агропродукції виглядає так:
- 33,6 % – кукурудза;
- 28,71 % – пшениця;
- 11,28 % – ріпак;
- 4,21 % – насіння соняшника;
- 6,28 % – соняшникова олія;
- 6,63 % – шроти;
- 5,56 % – ячмінь;
- 3,34 %– соєві боби;
- 0,38 % – соєва олія.
Нагадуємо:
В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.
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