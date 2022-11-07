З початку війни експорт продовольства з України перевищив 26 мільйонів тонн

У жовтні з України було експортовано 6,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, з початку війни обсяги експортованого становлять 26,3 мільйона тонн.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У жовтні показники відправок пшениці та кукурудзи були на рівні вересня – 2 млн тонн та 2,3 млн тонн відповідно.

Третім за обсягом поставок є ріпак, але у жовтні його було вивезено майже на 100 тис тонн менше, ніж у вересні – 778 тис. тонн.

У відсотковому співвідношенні у жовтні картина експорту агропродукції виглядає так:

33,6 % – кукурудза;

28,71 % – пшениця;

11,28 % – ріпак;

4,21 % – насіння соняшника;

6,28 % – соняшникова олія;

6,63 % – шроти;

5,56 % – ячмінь;

3,34 %– соєві боби;

0,38 % – соєва олія.

Нагадуємо:

В рамках "зернової ініціативи", яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.