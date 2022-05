Чому Україні потрібна модернізація, а не відновлення

У Лондоні в LSE (Лондонська школа економіки) стартував Ukraine Reconstruction Forum.

У Форумі беруть участь представники міжнародних організацій, провідні економісти, представники Уряду і Верховної Ради, аналітичних центрів і бізнесу.

Завдання — напрацювати спільне розуміння принципів і плану відновлення і модернізації України.

Мої стартові позиції, з якими я приїхав на Форум.

1. Модернізація, а не реанімація (Modernization, not rebuilding/recovery/reanimation etc.)

Власне це була моя ключова позиція з березня, коли почалася робота над планом.

Натомість неефективність роботи Національної ради відновлення закладена навіть в її назву. Відновлення — це не те, чого прагне суспільство і не те, чого потребує країна.

Наша сила у самоврядності. А слабкість в немодернізованості. Отже нам потрібна модернізація і вже в її контексті відновлення, reconstruction, etc.

Тому починати треба з принципів і узгодженої візії.

І потім просуватися:

- Принципи стратегії і політик

- Стратегічна візія

- Стратегія вищого порядку (як держава планує реалізувати візію)

- Політики по сферах в контексті стратегії

- Плани, ресурси, трансфомаційний менеджмент

2. Інклюзивність

Інклюзивність — це не кількість залучених експертів (Inclusivity is not the number of experts.)

Зараз ми маємо ситуацію відкритої дискусії щодо політик відновлення, але закриту систему прийняття рішень. (Now we have open discussions instead of open decision making.)

2000 експертів — це не самоціль. Важливіше мати розуміння як обговорення стають рішеннями, рішення — діями, дії контролюються і в системі зворотнього зв‘язку впливають на рішення. І впровадження agile-підходу також важливо.

Ми не знаємо дату перемоги — а починати модернізацію потрібно зараз.

3. Спільні позиції Заходу, державної влади і громадянського суспільства України

Створення і реалізація плану Відбудови і Модернізації України має відбуватися за умов єднання позицій колективного Заходу, державної влади і громадянського суспільства України.

Ідея полягає в тому, щоб створити єдиний центр формування Плану і управління Фондом Фондів Відбудови і Модернізації України.

Як формування остаточного Плану, так і управління фондом має бути доручено тристоронній групі:

А. Представники міжнародних організацій, Урядів країн-партнерів, міжнародних аналітичних центрів і світових економістів

Б. Представники Уряду України, Верховної Ради, Офісу Президента

В. Представники бізнес-спільнот та громадянського суспільства, провідні економісти України.

Така система дозволить вирішити основні проблемні питання.

Міжнародні партнери будуть впевнені в некорупційному способі розподілу фінансових ресурсів, бо знаходитимуть підтримку в цьому питання з боку українського бізнесу та громадського сектору.

Фінансовий ресурс прямуватиме в Україну, а не розпорошуватиметься по країнах-партнерах і на фінансування Західного бізнесу – через спільну позицію української влади та бізнесу.

І так саме по інших проблемних питаннях – принаймні 2/3 голосів будуть на стороні прогресу.

4. Що Захід може виграти від модернізації України?

- Україна має стати взірцем нео-модернізації для майбутньої трансформації росії і Білорусі.

- Модернізація може стати взаємним (двостороннім процесом): Not only bravery, but also adaptability. Це важлива практика побудови інституцій в дивергентному світі. Самоврядність і гетерархічність — це питання цього порядку.

5. "Trust predictability of system" ("Передбачуваність довіри до системи")

Не моя фраза, але гарна ілюстрація цього пункту. Стійкість трансформації; прогнозовані умови для бізнесу на найближчі роки; суди які мають найвищий рівень довіри суспільства тощо.