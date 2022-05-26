Нардепи пропонують відбирати власність Білорусі в Україні за співучасть у війні

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Народні депутати подали на розгляд Верховної Ради законопроєкт про запровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у відношенні Республіки Білорусь.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Зокрема документ пропонує закріплювати на законодавчому рівні механізм примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності Республіки Білорусь, як держави що активно підтримує військову агресію Російської Федерації проти України та її резидентів.

Законопроєктом розширюється перелік суб’єктів, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші санкції з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства.

Крім того, нардепи пропонують розширити перелік підстав для припинення громадянства України, особами, які мають подвійне громадянство (України та Республіки Білорусь).

Економічна правда