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Чому не варто підтримувати паніку. І що робити?

Чому не варто підтримувати паніку. І що робити?

PROMOTED. Засновник агро-індустріального холдингу МХП Юрій Косюк радить у буремні часи робити те, що виходить найкраще.
Четвер, 17 лютого 2022, 15:00
Юрій Косюк
голова правління агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт"

Панічні настрої у суспільстві зростають – люди рахують кількість російських танків на кордонах, вивчають маршрути літаків-розвідників та збирають "тривожні валізи". Тривога та істерія – погані помічники в складних ситуаціях. 

Що робити? Та чому не варто піддаватися паніці? Точка зору Юрія Косюка

В своєму житті я давно дотримуюсь принципу, що дієве щеплення від деструктиву – робити те, що вмієш найкраще.

Тому сьогодні я на робочих зустрічах на Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів і на підприємстві "Легко".

Для мене важливо бути поряд зі своєю командою, підтримати і заспокоїти людей.

 
МХП

Одні рахують літаки, які, начебто, відлетіли з України і шукають приводи для чергової негативної емоції, а інші, серед яких і я, – продовжують зберігати спокій та приймати рішення, які йдуть на користь державі та людям. МХП веде бізнес в робочому ритмі. Саме так ми можемо найефективніше допомогти Україні сьогодні!

ЗСУ захищають наші кордони, дипломати ведуть боротьбу і шукають політичні інструменти виходу з ситуації, а ми в МХП вкладаємо всі свої сили в те, що вміємо робити найкраще – забезпечуємо продовольчу та економічну безпеку нашої країни.

Менше емоцій – більше конструктиву.

І вірте в Україну!

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