Почему не следует поддерживать панику. И что делать?

Панические настроения в обществе растут — люди считают количество российских танков на границах, изучают маршруты разведчиков и собирают "тревожные чемоданы". Тревога и истерия — плохие помощники в сложных ситуациях.

Что делать? Но почему не стоит поддаваться панике? Мнение Юрия Косюка

"В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива — делать то, что умеешь лучше.

Поэтому сегодня я на рабочих встречах на Мироновском заводе по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко".

Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей.

МХП

Одни считают самолеты, которые якобы улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем наиболее эффективно помочь Украине сегодня!

ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего — обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны.

Меньше эмоций — больше конструктива.

И верьте в Украину!"