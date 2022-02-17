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Почему не следует поддерживать панику. И что делать?

Почему не следует поддерживать панику. И что делать?

PROMOTED. Основатель агроиндустриального холдинга МХП Юрий Косюк советует в бурные времена делать то, что получается лучше всего.
Четверг, 17 февраля 2022, 15:00
Юрий Косюк
Председатель правления агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт"

Панические настроения в обществе растут — люди считают количество российских танков на границах, изучают маршруты разведчиков и собирают "тревожные чемоданы". Тревога и истерия — плохие помощники в сложных ситуациях.

Что делать? Но почему не стоит поддаваться панике? Мнение Юрия Косюка

"В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива — делать то, что умеешь лучше.

Поэтому сегодня я на рабочих встречах на Мироновском заводе по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко".

Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей.

 
МХП

Одни считают самолеты, которые якобы улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем наиболее эффективно помочь Украине сегодня!

ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего — обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны.

Меньше эмоций — больше конструктива.

И верьте в Украину!"

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