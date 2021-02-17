Державні перевірки. Інструкція з виживання

Торік для пом’якшення наслідків карантину уряд ввів мораторій на планові перевірки. Натомість органи контролю збільшили кількість позапланових перевірок подекуди до 40%.

Виняток — лише Державна податкова служба, яка з весни 2020 року також перебуває під дією мораторію, але скоротила позапланові перевірки на 40%.

Фактично мораторій на перевірки, у тому числі податкові, продовжує діяти. Навесні ВРУ ухвалила два закони, які суперечили один одному.

Перший встановлював тотальний мораторій на всі планові перевірки, другий — мораторій, але з певними винятками. У грудні 2020 року закон, що передбачав тотальний мораторій, скасували, але той, що запровадив мораторій з винятками — продовжує діяти і понині.

Якщо тенденція збережеться, цьогоріч більше 60 тисяч підприємців перевірять позапланово.

Питання про те, які перевірки ефективніші — дискусійне. З точки зору ризик-орієнтованого підходу, позапланові перевірки є лише реакцією на проблему, що вже виникла, чи на показники, які свідчать, що така проблема в майбутньому неминуча.

З одного боку, бізнесу простіше, коли контролери приходять лише у виняткових випадках, без планового контролю по всіх пунктах. З іншого — підприємцям потрібно бути готовими до перевірки постійно, а не у певний завчасно повідомлений період.



У будь-якій ситуації пережити перевірку допоможуть універсальні правила, що пояснюють, як підготуватися до перевірок із боку органів контролю. Для цього був створений Помічник підприємця на inspections.gov.ua, який містить два окремі розділи — про податкові та інші види перевірок, а також їхні особливості.

Це безкоштовний сервіс для підприємців, який дає вичерпну інформацію про перевірки різних органів контролю. Він містить достатньо інформації як для підприємців-новачків, так і для більш досвідчених власників бізнесу, аби підготувати їх до перевірки.

Помічник підприємця — це своєрідна енциклопедія державних перевірок, що має допомогти підприємцям почуватися впевненіше до, під час, та після візиту інспектора. А також захиститися від корупції, оскільки найчастіше її причиною є саме незнання підприємцями своїх прав та обов’язків, а також прав та обов’язків інспектора.

Розгляньмо кілька простих порад, які знадобляться для підготовки до зустрічі з інспектором.

Перш за все, радимо визначити, у яких сферах вас потенційно можуть перевіряти. Якщо ви власник кав’ярні, то серед органів контролю найбільш ймовірно будуть Податкова, ДСНС (перевірка пожежної безпеки), Держпродспоживслужба (безпека харчової продукції, контроль дотримання вимог санітарного законодавства та аспекти, пов’язані з захистом прав споживачів), Держпраці (охорона праці, правильність оформлення працівників) тощо. Для власника салону краси перелік буде майже ідентичний, окрім перевірки безпеки харчової продукції.

Наступний крок — перевірте ступінь ризику вашого підприємства за потенційними сферами контролю. Це дозволить вам визначити, як часто вас можуть перевіряти планово або які саме питання з чек-листів (уніфікованих форм актів перевірки) до вас застосовуються.

Далі перегляньте безпосередньо чек-листи. Вони допоможуть визначити, чи відповідаєте ви вимогам контролюючих органів. Справа в тому, що за деякими сферами чек-листи взагалі не затверджені.

Тож проведення такої перевірки де-юре вже є порушенням законодавства. В інших випадках окремі питання в актах перевірки вже втратили актуальність, оскільки нормативні акти, що їх спричинили, давно втратили чинність.

Тепер, коли ви знаєте про себе все, варто поцікавитися, а хто ж і чому може до вас приходити? Тож, перефразовуючи класика, "перше правило Бійцівського клубу — перевірка не може бути безпідставною".

Тому сміливо вимагайте від кожного, хто представився вам інспектором, службові посвідчення, наказ керівника органу про проведення перевірки, посвідчення або направлення на проведення перевірки.

Без цих документів ви маєте право обґрунтовано вважати, що до вас зайшов просто аферист, і відмовити йому в перевірці. Це стосується сфер, що не мають особливостей регулювання, а також податкового контролю.

Якщо всі документи інспектора в порядку, уважно подивіться на підставу перевірки вашого бізнесу. Вона обов’язково має бути визначена у тому чи іншому законі. Перевіряти просто так ніхто не має права.

Коли ви переконалися, що до вас прийшли законно, можна переходити до фактичної площини перевірки підприємства на дотримання вимог. Цей процес також має низку особливостей. Сервіс "Помічник підприємця" містить корисні поради підприємцям, як підготуватися до цього етапу.