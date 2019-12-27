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Скільки їдять українські коти

Скільки їдять українські коти

"Борщовий набір" звичайних українців – щороку на газетних передовицях. А як щодо доступності кормів для чотирилапих улюбленців мільйонів людей – котів? Скільки вони їдять? Яким кормам віддають перевагу?
П'ятниця, 27 грудня 2019, 09:17
Ігор Блистів
маркетинг-директор компанії "Кормотех"

Попри євроінтеграцію, українські коти їдять менше за європейських. За даними досліджень компанії "Кормотех", проникнення спеціальних кормів сягає лише 45%. А це, щонайменше, на 35% менше за європейський показник (зокрема, польський).

Чим люблять ласувати українські чотирилапі? Вони здебільшого, віддають перевагу сухим кормам у вигляді крокетів. Кожен кіт споживає їх до 9,8 разів на тиждень.

Корм у фользі, у вигляді соше чи пауча (100 або 85 грам) – близько 7,6 разів на тиждень; корм у вигляді консерви - близько 6 разів на тиждень. 

По суті, ці факти майже повторюють уявлення власників домашніх тварин, як має виглядати харчування котів.

Приблизно 83% українських покупців зазначили, що віддають перевагу сухому корму, 63% - корму у вигляді пауча, і лише 27% - корму у вигляді консерви.

Це доволі чітко віддзеркалює структуру українського ринку та конфігурацію магазинних полиць.

Окрім того, ця картина була б неповною без одного нюансу: ринки Центральної та Західної Європи (і США також) ще більш сфокусовані на сухих кормах.

Дослідження доводять, що сухі корми поступово здають свої позиції на користь вологого харчування, фасованого в одноразову порцію (пауч).

Компаніям-виробникам це вигідно: якщо годувати кота сухим кормом високого класу, то щомісячна середня вартість складе близько 400 грн. Якщо паучами – то вже 1300 грн.

І суха, і волога їжа для котів є збалансованим харчуванням. Паучі використовують через їхню зручність: ви відкриваєте пакет з порцією на 1 раз і даєте кінцевому споживачеві.

Фасування сухого корму - це щонайменше порція на тиждень чи місяць, і власникові домашніх тварин доведеться постійно відсипати з великого пакету певну дозу, а решту – зберігати далі. Запах і розсипані гранули точно не додають цьому процесу привабливості.

Харчові ненормативи

Зважені та ситі. Як виготовляють корм для котів і собак українців

Порцій чи графіку харчування, як у собак або людей (2-3 рази на день), в котів не існує.

Протягом дня чотирилапий може підходити до миски з їжею від 3 до 8 разів. Тому кількість корму, яку кіт з’їдає за своє життя, може суттєво змінюватись.

Отже, середня тварина живе 14 років і важить 4,5 кг. За добу вона споживає приблизно 90 грамів сухого корму або 3 паучі (кожен 0,085 кг), або мікс з цих продуктів.

То скільки ж корму за все своє життя з’їдає середньостатистичний чотирилапий пухнастик?

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Маємо кілька варіантів показників споживання корму (у кг) та цікаву статистику:

– 459,9 кг, якщо годувати пухнастого лише сухим кормом (0,09 кг/добу * 365 днів * 14 років). Це майже третина вантажопідйомності бортової "Газелі";

– 740 кг, якщо денна порція складається з 60 грамів сухого корму та 1 паучу. Це майже ½ Газелі;

– 1022 кг, якщо денна порція складається з 2 паучів та 30 грамів сухого корму. Це майже ⅔ Газелі;

– 1303,05 кг, якщо годувати свого чотирилапого 3 паучами на добу. Це майже повна вантажопідйомність Газелі. 

Український которинок

Український ринок кормів для котів зростає. Середньомісячний темп - близько 15%. Я пояснюю це наступними причинами.

1) Еволюціонує культура ставлення до тварин. Люди усвідомлюють, що кіт має свої особливі потреби, в тому числі, щодо раціону;

2) За останні 5 років в Україну "зайшли" практично всі світові гравці. Відкрилося кілька локальних виробництв.

Відтак, конкуренти ведуть дуже агресивну маркетингову політику у боротьбі за споживача.

Реклама дає свої результати. За нашими даними, частка імпортного корму - в натуральних величинах - сягає 60-65%. Решта – вітчизняний продукт ("Кормотех" – понад 30%); 

3) Мережі супермаркетів розширюють частку кормової полиці та активно розвивають напрямок власних торгових марок.

Для ключових мереж України саме "Кормотех" є партнером за цим напрямом, а наші бренди займають, в середньому, близько 25% полиці;

4) Після того як громадяни навчились купувати техніку в Інтернеті, вони починають купувати онлайн й інші товари, зокрема, корм для тварин.

У відповідь на попит Інтернет-магазини збільшують кількість продуктів, вдаються до більш агресивної цінової політики та активацій (акцій).

На дворі вже майже 2020-й, а в Україні велика кількість людей все ще годує чотирилапих пухнастих їжею зі столу. Коти їдять вінегрети, борщі та салати олів’є.

Частково це зрозуміло, адже ситуація залежить від економічних чинників, культурного розвитку і свідомості громадян.

В Україні вже спостерігаються значні зрушення в напрямку формування культури ставлення до тварин, годування своїх чотирилапих якісними кормами та гармонізації співіснування людини і тварини.

Однак ще є багато речей, які необхідно зробити, аби докорінно змінити ситуацію по всій країні.

По-перше, повинна бути близька до європейської законодавча та виконавча база, яка має закривати питання відповідальності.

По-друге, належна інфраструктура та, без сумніву, усвідомлене володіння тваринами. А для цього потрібно займатись просвітництвом.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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