Скільки їдять українські коти

Попри євроінтеграцію, українські коти їдять менше за європейських. За даними досліджень компанії "Кормотех", проникнення спеціальних кормів сягає лише 45%. А це, щонайменше, на 35% менше за європейський показник (зокрема, польський).

Чим люблять ласувати українські чотирилапі? Вони здебільшого, віддають перевагу сухим кормам у вигляді крокетів. Кожен кіт споживає їх до 9,8 разів на тиждень.

Корм у фользі, у вигляді соше чи пауча (100 або 85 грам) – близько 7,6 разів на тиждень; корм у вигляді консерви - близько 6 разів на тиждень.

По суті, ці факти майже повторюють уявлення власників домашніх тварин, як має виглядати харчування котів.

Приблизно 83% українських покупців зазначили, що віддають перевагу сухому корму, 63% - корму у вигляді пауча, і лише 27% - корму у вигляді консерви.

Це доволі чітко віддзеркалює структуру українського ринку та конфігурацію магазинних полиць.

Окрім того, ця картина була б неповною без одного нюансу: ринки Центральної та Західної Європи (і США також) ще більш сфокусовані на сухих кормах.

Дослідження доводять, що сухі корми поступово здають свої позиції на користь вологого харчування, фасованого в одноразову порцію (пауч).

Компаніям-виробникам це вигідно: якщо годувати кота сухим кормом високого класу, то щомісячна середня вартість складе близько 400 грн. Якщо паучами – то вже 1300 грн.

І суха, і волога їжа для котів є збалансованим харчуванням. Паучі використовують через їхню зручність: ви відкриваєте пакет з порцією на 1 раз і даєте кінцевому споживачеві.

Фасування сухого корму - це щонайменше порція на тиждень чи місяць, і власникові домашніх тварин доведеться постійно відсипати з великого пакету певну дозу, а решту – зберігати далі. Запах і розсипані гранули точно не додають цьому процесу привабливості.

Харчові ненормативи

Порцій чи графіку харчування, як у собак або людей (2-3 рази на день), в котів не існує.

Протягом дня чотирилапий може підходити до миски з їжею від 3 до 8 разів. Тому кількість корму, яку кіт з’їдає за своє життя, може суттєво змінюватись.

Отже, середня тварина живе 14 років і важить 4,5 кг. За добу вона споживає приблизно 90 грамів сухого корму або 3 паучі (кожен 0,085 кг), або мікс з цих продуктів.

То скільки ж корму за все своє життя з’їдає середньостатистичний чотирилапий пухнастик?

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Маємо кілька варіантів показників споживання корму (у кг) та цікаву статистику:

– 459,9 кг, якщо годувати пухнастого лише сухим кормом (0,09 кг/добу * 365 днів * 14 років). Це майже третина вантажопідйомності бортової "Газелі";

– 740 кг, якщо денна порція складається з 60 грамів сухого корму та 1 паучу. Це майже ½ Газелі;

– 1022 кг, якщо денна порція складається з 2 паучів та 30 грамів сухого корму. Це майже ⅔ Газелі;

– 1303,05 кг, якщо годувати свого чотирилапого 3 паучами на добу. Це майже повна вантажопідйомність Газелі.

Український которинок

Український ринок кормів для котів зростає. Середньомісячний темп - близько 15%. Я пояснюю це наступними причинами.

1) Еволюціонує культура ставлення до тварин. Люди усвідомлюють, що кіт має свої особливі потреби, в тому числі, щодо раціону;

2) За останні 5 років в Україну "зайшли" практично всі світові гравці. Відкрилося кілька локальних виробництв.

Відтак, конкуренти ведуть дуже агресивну маркетингову політику у боротьбі за споживача.

Реклама дає свої результати. За нашими даними, частка імпортного корму - в натуральних величинах - сягає 60-65%. Решта – вітчизняний продукт ("Кормотех" – понад 30%);

3) Мережі супермаркетів розширюють частку кормової полиці та активно розвивають напрямок власних торгових марок.

Для ключових мереж України саме "Кормотех" є партнером за цим напрямом, а наші бренди займають, в середньому, близько 25% полиці;

4) Після того як громадяни навчились купувати техніку в Інтернеті, вони починають купувати онлайн й інші товари, зокрема, корм для тварин.

У відповідь на попит Інтернет-магазини збільшують кількість продуктів, вдаються до більш агресивної цінової політики та активацій (акцій).

На дворі вже майже 2020-й, а в Україні велика кількість людей все ще годує чотирилапих пухнастих їжею зі столу. Коти їдять вінегрети, борщі та салати олів’є.

Частково це зрозуміло, адже ситуація залежить від економічних чинників, культурного розвитку і свідомості громадян.

В Україні вже спостерігаються значні зрушення в напрямку формування культури ставлення до тварин, годування своїх чотирилапих якісними кормами та гармонізації співіснування людини і тварини.

Однак ще є багато речей, які необхідно зробити, аби докорінно змінити ситуацію по всій країні.

По-перше, повинна бути близька до європейської законодавча та виконавча база, яка має закривати питання відповідальності.

По-друге, належна інфраструктура та, без сумніву, усвідомлене володіння тваринами. А для цього потрібно займатись просвітництвом.