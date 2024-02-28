Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право на выплаты и как получить

Кто может получать пенсию в связи с потерей кормильца, каков размер такой выплаты и как подать заявление. (укр)

В Україні є три види пенсій, які можуть отримувати громадяни – пенсія за віком, пенсія у зв’язку з інвалідністю та пенсія по втраті годувальника.

Останній вид виплат можуть отримувати як діти, які перебували на утриманні годувальника, так і інші дорослі члени родини, які не можуть самостійно себе забезпечувати.

Хто може отримати пенсію у звʼязку з втратою годувальника

Пенсійні виплати по втраті годувальника можуть отримувати члени родини, які втратили особу, яка їх забезпечувала. При цьому, отримувачі таких виплат не мають змоги самостійно себе забезпечувати, тобто, є непрацездатними.

Хто належить до непрацездатних членів родини:

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інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Тож, пенсію у зв’язку зі втратою годувальника можуть призначити, якщо члени родини померлого були на повному утриманні годувальника або отримували від нього допомогу, яка була для них постійним та основним джерелом засобів для існування.

Усиновлені діти, а також пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від батьків) також мають право на пенсії по втраті годувальника. Крім того, діти зберігають право на отримання пенсії у разі їх усиновлення.

Умови призначення пенсії у звʼязку з втратою годувальника

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть призначити у тому випадку, якщо у годувальника на момент смерті був відповідний стаж. Цей стаж має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 40 років, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо він накопичив щонайменше 9 років страхового стажу.

Водночас є виключення, коли пенсію можна отримувати незважаючи на трудовий стаж годувальника. Так, родичі отримують право на виплати, якщо померлий став донором органів, загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісті за особливих обставин.

Пенсію призначають на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, – довічно.

Який розмір пенсії у звʼязку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував померлий.

Пенсія по втраті годувальника становить:

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 грн (прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність), то пенсія по втраті годувальника має становити щонайменше 1 180,5 грн.

Дітям-сиротам пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Як подати заявку на призначення пенсії у звʼязку з втратою годувальника

Подати заявку на призначення пенсії по втраті годувальника можна у будь-якому відділенні Пенсійного фонду або онлайн – на сайті ПФУ чи на порталі "Дія".

Документи, які потрібні для оформлення пенсії:

заява на призначення пенсії (зразок – тут );

документ про місце проживання чи реєстрації (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);

довідка ОК-5 (можна отримати через " Дію ");

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно зниклим чи оголошення його померлим;

довідки з навчальних закладів про навчання за денною формою;

довідка про те, що чоловік (дружина) чи один з найближчих родичів померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника (можна отримати через " Дію ");

документ про стаж.

Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.