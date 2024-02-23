Стало известно, насколько вырастут пенсии в Украине с марта

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта.

Об этом стало известно с заседания правительства.

Правительство приняло постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", которая есть в распоряжении ЭП.

Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.

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Также постановлением с 1 марта 2024 года увеличивается на коэффициент 1,0796:

показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы;

пенсий военнослужащих;

пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;

пенсий за особые заслуги лицам;

пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной научно-технической деятельности";

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

Также было определено уровень повышения для пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, в размере 100 гривен.

Размер увеличения пенсий не может превышать 1 500 гривен.

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Обновлено.

Премьер министр Денис Шмыгаль сообщил, что средний размер повышения пенсий составит 322 грн, а средняя пенсия с марта вырастет до 5 717 грн.

"Индексация коснется более 10 миллионов украинцев. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев"", - добавил он.

Также с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Кроме этого в этом году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

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Экономическая правда