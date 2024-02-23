Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, насколько вырастут пенсии в Украине с марта

Пятница, 23 февраля 2024, 12:44 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта.

Об этом стало известно с заседания правительства.

Правительство приняло постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", которая есть в распоряжении ЭП.

Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.

Реклама:

Также постановлением с 1 марта 2024 года увеличивается на коэффициент 1,0796:

  • показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы;
  • пенсий военнослужащих;
  • пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • пенсий за особые заслуги лицам;
  • пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной научно-технической деятельности";
  • ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

Также было определено уровень повышения для пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, в размере 100 гривен.

Размер увеличения пенсий не может превышать 1 500 гривен.

Реклама:

Обновлено.

Премьер министр Денис Шмыгаль сообщил, что средний размер повышения пенсий составит 322 грн, а средняя пенсия с марта вырастет до 5 717 грн.

"Индексация коснется более 10 миллионов украинцев. 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев"", - добавил он.

Также с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. 

Кроме этого в этом году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

Читайте также: Пенсии по инвалидности: кто имеет право на выплаты и как получить 

Выход на пенсию в Украине: кто и когда уходит на "отдых" и сколько будет получать

Экономическая правда

Кабмин пенсии
Реклама:
Материалы по теме
Шмыгаль о блокаде границы с Польшей: готовим предложения, готовы к разумным компромиссам 23 февраля 2024, 13:06
Кабмин утвердил распределение более 2 миллиардов на финансирование проектов по восстановлению 21 февраля 2024, 18:08
Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине 19 февраля 2024, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте