У государства есть резерв, который позволит своевременно осуществлять соцвыплаты – Жолнович

Украина имеет резерв средств, который позволит своевременно осуществлять социальные выплаты населению независимо от решения финансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Когда мы говорим о выплате пенсий, то ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который в принципе покрывает расходы на пенсии по возрасту", – отметила она.

По словам министра, средства государственного резерва "зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд".

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В то же время Жолнович отметила, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.

Она напомнила, что в конце ноября 2023 года было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов. "Собственно, эти средства как раз четко идут на помощь наиболее уязвимым категориям населения", – добавила министр.

Из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют пособия в феврале и марте.

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"Поэтому у нас есть запас средств, которые позволят своевременно выполнять все свои обязательства независимо от тех или иных обстоятельств и одобрения финансовой помощи другими странами", – подчеркнула глава Минсоцполитики.

Экономическая правда