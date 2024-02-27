В Украине вместе с индексацией проведут и перерасчет пенсий из-за роста прожиточного минимума

С 1 марта 2024 года, вместе с ежегодной индексацией пенсий, в Украине проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Перерасчет пенсий из-за роста прожиточного минимума проведут в соответствии с пунктом 8 Заключительных положений ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", пояснили в Пенсионном фонде.

"В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 грн до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Реклама:

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта.

Реклама:

Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.

Премьер министр Денис Шмыгаль сообщил, что средний размер повышения пенсий составит 322 грн, а средняя пенсия с марта вырастет до 5 717 грн.

По словам Шмыгаля, индексация коснется более 10 миллионов украинцев: 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Также с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Кроме этого в этом году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

Читайте также: Пенсии по инвалидности: кто имеет право на выплаты и как получить

Выход на пенсию в Украине: кто и когда уходит на "отдых" и сколько будет получать

Экономическая правда