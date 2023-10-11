От магазина в Опишне до экспансии рынков ЕС и планов относительно IPO. История сети магазинов "Аврора"

Як побудувати власний бізнес? Знаходиш вільну нішу на ринку, починаєш з малого, постійно вчишся, застосовуєш на практиці поради з бізнес-літератури, вкладаєш прибуток у розвиток, і стаєш лідером. Співзасновники мережі магазинів "Аврора" пішли таким шляхом і в них вийшло. Компанія з Полтавщини стала одним із лідерів ринку ритейлу України, Центральної та Східної Європи.

Її мажоритарний акціонер Лев Жиденко погоджується з таким формулюванням рецепта успіху, але уточнює: "Просте копіювання підручників не працює. Треба багато експериментувати, наробити помилок, зрозуміти, як воно працює, і адаптувати модель під Україну".

Зараз мережа "Аврора" налічує понад 1100 магазинів і входить до трійки найбільших непродуктових дискаунтерів в Європі. Компанія створила 9 тисяч робочих місць, відкриває по одному новому магазину кожні 14 годин та підкорює ринок ЄС.

Справжній ривок ритейлера стався під час великої війни. Поки ділова активність в країні була пригніченою, "Аврора" в рази збільшила виручку і вийшла на ринок Києва. Подальші плани не менш амбіційні – стати першою за десять років публічною українською компанією.

З чого почалася "Аврора"

2008 року ще студентом CEO мережі мультимаркетів "Аврора" Тарас Панасенко з’їздив у США за програмою Work and Travel. Там він побачив мережі однодоларових магазинів, аналоги яких в Україні можна побачити під назвою "Все по 5 гривень". Магазини такого формату продають дешеві товари для дому, побутову хімію, гігієнічну продукцію, косметику, іграшки.

"В Штатах в "доларових магазинах" не смерділо китайськими товарами, якісно обслуговували і повертали кошти за неякісний товар – це те, що відрізняло їх від подібних українських", – згадує Панасенко.

Повернувшись до України, він запропонував відкрити такий магазин в Україні своєму роботодавцю Леву Жиденку, який займався інжиніринговим бізнесом в селі Опішні на Полтавщині. Той без ентузіазму сприйняв ідею. Розмір його капіталу обмежувався коштами, накопиченими на придбання квартири. Якщо й диверсифікувати бізнес, то в спорідненій з енергетикою сфері, розмірковував Жиденко.

"Я повірив у характер, здібності і потенціал Тараса, тому вирішив дати шанс і вкласти кошти у перший магазин. Моїм принципом було пробувати маленькими кроками і дивитись, як воно піде", – розповідає ЕП підприємець. Це сталося в 2011 році. Інвестиції у запуск першої точки становили 70 тис грн.

Після відкриття першого магазину в Опішні Жиденко сам з’їздив на стажування в США, де подивився, як працюють однодоларові магазини. Після поїздки він остаточно впевнився, що за цією моделлю в Україні можна побудувати великий бізнес.

Бізнес-модель магазинів "Аврора" її засновники запозичили з американського ринку (one dollar store) фото PHILIP KAMRASS

Мережу партнери розбудовували уже за рахунок кредитних коштів.

Вибір категорії товарів для торгівлі базувався на методі найменшого спротиву. Замість "червоного океану" обрали "блакитний океан", сферу з меншою конкуренцією. "Продукти (харчові продукти – ЕП) – дуже конкурентний ринок. Щоб конкурувати тут, треба мати велику закупівельну силу. В непродуктовому ритейлі ринок був слабкий – продавці вели облік в зошитах. Ідеальне середовище", – пояснює директор.

Зрештою співвласники мережі не стали повністю ігнорувати категорію продуктових товарів. Сьогодні в магазинах представлені позиції, що користуються великим попитом і не псуються. Категорія food у структурі продажів мережі зросла з 5% у 2021 році до 15% у 2023 році.

"Зростання категорії їжі пов'язане з великою кількістю військових та внутрішньо переміщених осіб. Ми не збираємось конкурувати з АТБ, але food у нас зростатиме", – наголошує Панасенко.

"Аврора" робить ставку на солодощі, чай, каву та товари виробників, яким складно співпрацювати з великими мережами. "Маленьким виробникам важко виконати умови великих продуктових ритейлерів. Ми ж гнучкі в питаннях відтермінування платежів, штрафів і повернення товарів. Їхні болі ми перетворили на свою перевагу", – переконаний директор.

Лідери ритейлу інших категорій, наприклад АТБ і EVA, не є конкурентами для "Аврори", каже Панасенко. Навпаки, досвід показує, що відкриття магазинів поруч з цими мережами посилює пішохідний трафік, від чого виграють обидві сторони.

За три роки виросли в п’ять разів

Після виходу на прибутковість співвласники "Аврори" майже весь прибуток реінвестували в розвиток і, за їхніми словами, продовжують робити це донині. Для запуску одного магазину мережі необхідно інвестувати в середньому 2,5 млн грн, з яких 1 млн грн – для придбання товару.

Безпосередньо у власності компанії сьогодні менше 1% магазинів – до 10 точок, а решта приміщень – в оренді. "Аврора" стала активно розвиватись в час, коли з'явилася можливість недорого орендувати приміщення. Ремонт простий, стандартизований, не вимагає великих вкладень", – пояснює ЕП керівник проєктів Colliers Ukraine у сегменті торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.

Всі магазини компанія відкриває за власні кошти, без залучення франчайзі. "Франчайзинг потрібен в двох випадках: доступ до крутих локацій і швидкість масштабування мережі. Ринок значно охолонув, тому проблем з орендою нерухомості немає. Швидкість масштабування в нас і так супервисока", – вважає СЕО мережі "Аврора".

Журналіст ЕП бере участь у планірці, яку в "Аврорі" організовують щопонеділка. В zoom-дзвінку 700 осіб, в тому числі керівники магазинів, з яких кожен може поставити запитання Панасенку. Із обговорення кидається в очі схильність СЕО до мікроменеджменту.

Чи не бояться власники мережі втратити керованість процесами у випадку розростання "Аврори" і стати заручниками свого зростання? Ні, відповідає Панасенко. "У нас немає закредитованості, при цьому хороші фінансові показники. У нас є рада директорів, тому система ухвалення рішень не залежить від однієї людини. Проблеми, як правило, починаються, коли йде розфокусування. У нас завжди є ті, хто допоможе і підкаже зі сторони", – відповідає CEO.

Під час гарячої фази окупації українських земель росіянами "Аврора" втратила 150 магазинів. Мережа стала одним з перших гравців роздрібної торгівлі, хто став повертатися на деокуповані території.

За словами Панасенка, на кінець 2023 року у "Аврори" буде 1300 магазинів, на кінець 2024 року – до 2000. На цифрі 2500 торгових точок компанія планує зупинитися. У Києві "Аврора" планує довести кількість магазинів з нинішніх 80 до 200 і зосередитися на розвитку e-commerce.

За доходом у 2022 році компанія зросла понад удвічі – 13,9 млрд грн порівняно з 5,8 млрд грн у 2021 році. План на 2023 рік – 25 млрд грн.

Проте цього вражаючого злету могло і не бути. Десять років тому, під час першої спроби експансії Києва, "Аврора" ледве не збанкрутувала.

"Начитавшись книжок, нам здалося, що треба відкриватися саме в Києві і Дніпрі. У цих магазинів були дорога оренда, високі витрати на персонал, низька маржа, а продажі – такими ж, як в Полтаві. Дуже важка ситуація була", – пригадує Панасенко. Невдале підкорення столиці коштувало згаяного часу і близько мільйона гривень збитків.

Магазин "Аврора" фото avrora.ua

Рецепти успіху

За десять років компанія виросла з кількох магазинів на Полтавщині до третьої за розміром в Європі мережі непродуктового ритейлу. У 2021 році "Аврора" мала 650 торгових точок, сьогодні – більше 1100. Як вдалося досягти таких результатів?

Формула успіху "Аврори" в мінімізації операційних витрат. У всіх дискаунтерів максимальні ціни майже однакові. Не можна ставити вище, ніж у конкурентів, пояснює Панасенко. "Проте можна гнучко управляти рівнем мінімальних цін", – підкреслює він,.

"Заробіток дискаунтерів не в маржі, а в ефективності процесів. Наприклад, у нас витрати на всю транспортну і складську логістику становлять менше 3%. Це, мабуть, найкращий показник в нашому сегменті", – додає CEO "Аврори".

Зробити операційні процеси максимально ефективними компанії допомогло впровадження системи LEAN Management, яку вперше використала корпорація Toyota. Головна її ідея – автоматизація, цифровізація, зниження витрат, контроль якості товарів, прискорення товарообігу.

CEO мережі мультимаркетів "Аврора" Тарас Панасенко фото економічна правда

Головними конкурентами "Аврори" є мережі "Червоний маркет", "Копійочка", OnePrice та Bonus+.

Ігор Заболоцький вважає, що "Аврорі" вдалося обігнати конкурентів за рахунок ширшого асортименту товарів, агресивності та стандартизації форматів. "Аврора" перевершує конкурентів у роботі з вітринами, брендингом, кольорами. Вони яскраві, відкриваються на непоганих локаціях, чітко розуміють свого клієнта, де їм треба стати, щоб максимально залучити до себе покупців", – пояснює він.

Крім цього, "Аврора" пропонує унікальні для ринку умови: в той час, як інші мережі розраховуються за товар через 45 днів після відвантаження, полтавська компанія скоротила цей термін до двох тижнів. Взамін мережа отримує дисконт на товари, хоча і невеликий.

Такий підхід дає конкурентну перевагу під час кризових ситуацій. "Навесні 2022 року постачальники відвантажували товар в першу чергу нам, тому що ми швидше платили і мали репутацію сумлінного платника. Поки у інших мереж був дефіцит, ми в цей час не мали відбою від покупців", – пояснює Панасенко.

Працюй з дітьми, як McDonalds

На стіні в офісі "Аврори" у Полтаві висить плакат, на якому зображена цільова аудиторія мережі. При ухваленні рішень вся команда орієнтується на цих клієнтів.

фото економічна правда

Підприємці не погоджуються з думкою, що такі характеристики українців, як бідність та бажання зекономити, є основою популярності їх бізнесу, а погіршення економічної ситуації в Україні збільшує кількість покупців. За словами Жиденка, у світі розвивається тренд на раціональну поведінку, в тому числі з точки зору витрат. Приклад – шведська мережа IKEA, яка пропонує недорогі, але якісні і стильні меблі.

На думку Панасенка, внаслідок війни у покупців розмилися рамки "престижності" магазину. Багато людей середнього класу також стали заходити в "Аврору".

В мережі не зафіксували значного перерозподілу попиту на товари: зараз купують те ж саме, що і у 2021 році. Але з'явилася нова категорія клієнтів – Збройні сили і дружини чоловіків, які служать в ЗСУ. "Зарплати військових – це бустер для бізнесу", – вважає Панасенко.

Одна з ключових маркетингових стратегій "Аврори" – довгострокова робота з дітьми і підлітками. Багато клієнтів вперше почули про мережу саме від своїх дітей. Це й не дивно: у мережі 600 тисяч підписників в TikTok та 400 тисяч в Instagram.

"Якщо твоя цільова аудиторія старіє разом з твоїм бізнесом – твій бізнес приречений. Ми працюємо з цією аудиторією стратегічно. Зараз вони не роблять нам великих продажів, але через 10 років будуть найлояльнішими покупцями. Найкраще в Україні це зробив McDonalds", – ділиться Панасенко.

Стратегічний інвестор, який підкаже, та експансія ЄС

Різкому зростанню кількості магазинів та оборотів Жиденко з Панасенком повинні завдячувати приходу інституційного інвестора. У 2021 році акціонером "Аврори" стала Horizon Capital. У портфелі цієї інвестиційної компанії є частки в Rozetka, Ajax Systems, Makeup, Liki24, Datagroup та Yarych.

Розмір частки Horizon Capital підприємці не розкривають. За інформацією Forbes, ця інвесткомпанія купує не більше 20% акцій і заходить в бізнес на 5 років. В Horizon Capital не відповіли на запит ЕП щодо співпраці з "Аврора".

"У нас з Horizon затверджений план до 2026 року. Це більше історія не про гроші, а про амбіції, експертизу і підтримку. Жодного разу після 24 лютого навіть натяку не було про виведення грошей. Навпаки, питали, чи вистачає обігового капіталу", – розповідає Панасенко.

Співпраця з Horizon Capital стала гарантом експансії "Аврори" за межі України. 5 жовтня відкрився перший закордонний магазин мережі в румунській Сучаві. За словами Панасенка, компанія вже погодила відкриття в Румунії 10-ти магазинів, до кінця року їхня кількість зросте до 15. На кінець 2024 року "Аврора" планує мати 150 магазинів у Румунії. Далі на горизонті – ринок Болгарії.

Коли в компанії вперше задумались про вихід на міжнародні ринки, 9 з 10 голосів були за Польщу. Але аналіз показав, що краще починати з Румунії. "В Польщі дискаунтерів значно більше на душу населення, ніж в Румунії і Болгарії. В останніх нижча конкуренція. Це легше, ніж барахтатися в "червоному океані", – пояснює Панасенко.

При цьому співвласники не приховують, що підглядають за за успішними прикладами в країнах Євросоюзу. Більшими за "Аврору" мережами one dollar store є польська Pepco та румунська KIK. "Pepco цікаві тим, що до 50% їхніх продажів – жіночий і дитячий одяг. Не буду приховувати, наша команда їздить в Польщу і Румунію дивитися, що вони роблять цікавого", – ділиться CEO.

У 2021 році Pepco провела первинне розміщення акцій на фондовій біржі і як публічна компанія оприлюднює звіти з усіма показниками, підходами до роботи. "Якщо хочете будувати власний бізнес: знайдіть компанію-прототип, яка зробила IPO, і перечитайте всі їхні звіти. У нас є зустрічі, де кожен департамент розповідає, що він побачив у конкурентів, і що ми можемо перейняти", – ділиться інсайтами гендиректор.

IPO для "Аврори". Чом би й ні?

У 2026 році "Аврора" і сама планує розмістити акції на біржі – найімовірніше у Варшаві, Бухаресті або Лондоні. Паралельно Horizon Capital вийде зі складу акціонерів. IPO для "Аврори" виглядає як стратегічна мета і як необхідність.

Польська мережа дискаунтерів Pepco у 2021 році провела успішне IPO – їх оцінили по мультиплікатору 20 до EBITDA, що характерно для технологічних компаній і фінтех-стартапів.

"Є три варіанти розвитку подій: викуп менеджментом пакета стратегічного інвестора, продаж компанії новому власнику та IPO. Перший – найгірший варіант, оскільки є ознакою невдалої історії. Ми хочемо зберегти бізнес у власності, тому варіант з IPO пріоритетний", – запевняє Панасенко.

Друга причина розміщення на біржі – амбіції. "IPO – це стандарти прозорості, гарна стратегія, працююча бізнес-формула, ефективний менеджмент. В Україні багато компаній мають такий потенціал. Це призвело б до покращення репутації країни на міжнародній арені", – переконаний CEO.