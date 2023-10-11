От магазина в Опишне до экспансии рынков ЕС и планов относительно IPO. История сети магазинов "Аврора"
Як побудувати власний бізнес? Знаходиш вільну нішу на ринку, починаєш з малого, постійно вчишся, застосовуєш на практиці поради з бізнес-літератури, вкладаєш прибуток у розвиток, і стаєш лідером. Співзасновники мережі магазинів "Аврора" пішли таким шляхом і в них вийшло. Компанія з Полтавщини стала одним із лідерів ринку ритейлу України, Центральної та Східної Європи.
Її мажоритарний акціонер Лев Жиденко погоджується з таким формулюванням рецепта успіху, але уточнює: "Просте копіювання підручників не працює. Треба багато експериментувати, наробити помилок, зрозуміти, як воно працює, і адаптувати модель під Україну".
Зараз мережа "Аврора" налічує понад 1100 магазинів і входить до трійки найбільших непродуктових дискаунтерів в Європі. Компанія створила 9 тисяч робочих місць, відкриває по одному новому магазину кожні 14 годин та підкорює ринок ЄС.
Справжній ривок ритейлера стався під час великої війни. Поки ділова активність в країні була пригніченою, "Аврора" в рази збільшила виручку і вийшла на ринок Києва. Подальші плани не менш амбіційні – стати першою за десять років публічною українською компанією.
З чого почалася "Аврора"
2008 року ще студентом CEO мережі мультимаркетів "Аврора" Тарас Панасенко з’їздив у США за програмою Work and Travel. Там він побачив мережі однодоларових магазинів, аналоги яких в Україні можна побачити під назвою "Все по 5 гривень". Магазини такого формату продають дешеві товари для дому, побутову хімію, гігієнічну продукцію, косметику, іграшки.
"В Штатах в "доларових магазинах" не смерділо китайськими товарами, якісно обслуговували і повертали кошти за неякісний товар – це те, що відрізняло їх від подібних українських", – згадує Панасенко.
Повернувшись до України, він запропонував відкрити такий магазин в Україні своєму роботодавцю Леву Жиденку, який займався інжиніринговим бізнесом в селі Опішні на Полтавщині. Той без ентузіазму сприйняв ідею. Розмір його капіталу обмежувався коштами, накопиченими на придбання квартири. Якщо й диверсифікувати бізнес, то в спорідненій з енергетикою сфері, розмірковував Жиденко.
"Я повірив у характер, здібності і потенціал Тараса, тому вирішив дати шанс і вкласти кошти у перший магазин. Моїм принципом було пробувати маленькими кроками і дивитись, як воно піде", – розповідає ЕП підприємець. Це сталося в 2011 році. Інвестиції у запуск першої точки становили 70 тис грн.
Після відкриття першого магазину в Опішні Жиденко сам з’їздив на стажування в США, де подивився, як працюють однодоларові магазини. Після поїздки він остаточно впевнився, що за цією моделлю в Україні можна побудувати великий бізнес.
Мережу партнери розбудовували уже за рахунок кредитних коштів.
Вибір категорії товарів для торгівлі базувався на методі найменшого спротиву. Замість "червоного океану" обрали "блакитний океан", сферу з меншою конкуренцією. "Продукти (харчові продукти – ЕП) – дуже конкурентний ринок. Щоб конкурувати тут, треба мати велику закупівельну силу. В непродуктовому ритейлі ринок був слабкий – продавці вели облік в зошитах. Ідеальне середовище", – пояснює директор.
Зрештою співвласники мережі не стали повністю ігнорувати категорію продуктових товарів. Сьогодні в магазинах представлені позиції, що користуються великим попитом і не псуються. Категорія food у структурі продажів мережі зросла з 5% у 2021 році до 15% у 2023 році.
"Зростання категорії їжі пов'язане з великою кількістю військових та внутрішньо переміщених осіб. Ми не збираємось конкурувати з АТБ, але food у нас зростатиме", – наголошує Панасенко.
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"Аврора" робить ставку на солодощі, чай, каву та товари виробників, яким складно співпрацювати з великими мережами. "Маленьким виробникам важко виконати умови великих продуктових ритейлерів. Ми ж гнучкі в питаннях відтермінування платежів, штрафів і повернення товарів. Їхні болі ми перетворили на свою перевагу", – переконаний директор.
Лідери ритейлу інших категорій, наприклад АТБ і EVA, не є конкурентами для "Аврори", каже Панасенко. Навпаки, досвід показує, що відкриття магазинів поруч з цими мережами посилює пішохідний трафік, від чого виграють обидві сторони.
За три роки виросли в п’ять разів
Після виходу на прибутковість співвласники "Аврори" майже весь прибуток реінвестували в розвиток і, за їхніми словами, продовжують робити це донині. Для запуску одного магазину мережі необхідно інвестувати в середньому 2,5 млн грн, з яких 1 млн грн – для придбання товару.
Безпосередньо у власності компанії сьогодні менше 1% магазинів – до 10 точок, а решта приміщень – в оренді. "Аврора" стала активно розвиватись в час, коли з'явилася можливість недорого орендувати приміщення. Ремонт простий, стандартизований, не вимагає великих вкладень", – пояснює ЕП керівник проєктів Colliers Ukraine у сегменті торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.
Всі магазини компанія відкриває за власні кошти, без залучення франчайзі. "Франчайзинг потрібен в двох випадках: доступ до крутих локацій і швидкість масштабування мережі. Ринок значно охолонув, тому проблем з орендою нерухомості немає. Швидкість масштабування в нас і так супервисока", – вважає СЕО мережі "Аврора".
Журналіст ЕП бере участь у планірці, яку в "Аврорі" організовують щопонеділка. В zoom-дзвінку 700 осіб, в тому числі керівники магазинів, з яких кожен може поставити запитання Панасенку. Із обговорення кидається в очі схильність СЕО до мікроменеджменту.
Чи не бояться власники мережі втратити керованість процесами у випадку розростання "Аврори" і стати заручниками свого зростання? Ні, відповідає Панасенко. "У нас немає закредитованості, при цьому хороші фінансові показники. У нас є рада директорів, тому система ухвалення рішень не залежить від однієї людини. Проблеми, як правило, починаються, коли йде розфокусування. У нас завжди є ті, хто допоможе і підкаже зі сторони", – відповідає CEO.
Під час гарячої фази окупації українських земель росіянами "Аврора" втратила 150 магазинів. Мережа стала одним з перших гравців роздрібної торгівлі, хто став повертатися на деокуповані території.
За словами Панасенка, на кінець 2023 року у "Аврори" буде 1300 магазинів, на кінець 2024 року – до 2000. На цифрі 2500 торгових точок компанія планує зупинитися. У Києві "Аврора" планує довести кількість магазинів з нинішніх 80 до 200 і зосередитися на розвитку e-commerce.
За доходом у 2022 році компанія зросла понад удвічі – 13,9 млрд грн порівняно з 5,8 млрд грн у 2021 році. План на 2023 рік – 25 млрд грн.
Проте цього вражаючого злету могло і не бути. Десять років тому, під час першої спроби експансії Києва, "Аврора" ледве не збанкрутувала.
"Начитавшись книжок, нам здалося, що треба відкриватися саме в Києві і Дніпрі. У цих магазинів були дорога оренда, високі витрати на персонал, низька маржа, а продажі – такими ж, як в Полтаві. Дуже важка ситуація була", – пригадує Панасенко. Невдале підкорення столиці коштувало згаяного часу і близько мільйона гривень збитків.
Рецепти успіху
За десять років компанія виросла з кількох магазинів на Полтавщині до третьої за розміром в Європі мережі непродуктового ритейлу. У 2021 році "Аврора" мала 650 торгових точок, сьогодні – більше 1100. Як вдалося досягти таких результатів?
Формула успіху "Аврори" в мінімізації операційних витрат. У всіх дискаунтерів максимальні ціни майже однакові. Не можна ставити вище, ніж у конкурентів, пояснює Панасенко. "Проте можна гнучко управляти рівнем мінімальних цін", – підкреслює він,.
"Заробіток дискаунтерів не в маржі, а в ефективності процесів. Наприклад, у нас витрати на всю транспортну і складську логістику становлять менше 3%. Це, мабуть, найкращий показник в нашому сегменті", – додає CEO "Аврори".
Зробити операційні процеси максимально ефективними компанії допомогло впровадження системи LEAN Management, яку вперше використала корпорація Toyota. Головна її ідея – автоматизація, цифровізація, зниження витрат, контроль якості товарів, прискорення товарообігу.
Головними конкурентами "Аврори" є мережі "Червоний маркет", "Копійочка", OnePrice та Bonus+.
Ігор Заболоцький вважає, що "Аврорі" вдалося обігнати конкурентів за рахунок ширшого асортименту товарів, агресивності та стандартизації форматів. "Аврора" перевершує конкурентів у роботі з вітринами, брендингом, кольорами. Вони яскраві, відкриваються на непоганих локаціях, чітко розуміють свого клієнта, де їм треба стати, щоб максимально залучити до себе покупців", – пояснює він.
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Крім цього, "Аврора" пропонує унікальні для ринку умови: в той час, як інші мережі розраховуються за товар через 45 днів після відвантаження, полтавська компанія скоротила цей термін до двох тижнів. Взамін мережа отримує дисконт на товари, хоча і невеликий.
Такий підхід дає конкурентну перевагу під час кризових ситуацій. "Навесні 2022 року постачальники відвантажували товар в першу чергу нам, тому що ми швидше платили і мали репутацію сумлінного платника. Поки у інших мереж був дефіцит, ми в цей час не мали відбою від покупців", – пояснює Панасенко.
Працюй з дітьми, як McDonalds
На стіні в офісі "Аврори" у Полтаві висить плакат, на якому зображена цільова аудиторія мережі. При ухваленні рішень вся команда орієнтується на цих клієнтів.
Підприємці не погоджуються з думкою, що такі характеристики українців, як бідність та бажання зекономити, є основою популярності їх бізнесу, а погіршення економічної ситуації в Україні збільшує кількість покупців. За словами Жиденка, у світі розвивається тренд на раціональну поведінку, в тому числі з точки зору витрат. Приклад – шведська мережа IKEA, яка пропонує недорогі, але якісні і стильні меблі.
На думку Панасенка, внаслідок війни у покупців розмилися рамки "престижності" магазину. Багато людей середнього класу також стали заходити в "Аврору".
В мережі не зафіксували значного перерозподілу попиту на товари: зараз купують те ж саме, що і у 2021 році. Але з'явилася нова категорія клієнтів – Збройні сили і дружини чоловіків, які служать в ЗСУ. "Зарплати військових – це бустер для бізнесу", – вважає Панасенко.
Одна з ключових маркетингових стратегій "Аврори" – довгострокова робота з дітьми і підлітками. Багато клієнтів вперше почули про мережу саме від своїх дітей. Це й не дивно: у мережі 600 тисяч підписників в TikTok та 400 тисяч в Instagram.
"Якщо твоя цільова аудиторія старіє разом з твоїм бізнесом – твій бізнес приречений. Ми працюємо з цією аудиторією стратегічно. Зараз вони не роблять нам великих продажів, але через 10 років будуть найлояльнішими покупцями. Найкраще в Україні це зробив McDonalds", – ділиться Панасенко.
Стратегічний інвестор, який підкаже, та експансія ЄС
Різкому зростанню кількості магазинів та оборотів Жиденко з Панасенком повинні завдячувати приходу інституційного інвестора. У 2021 році акціонером "Аврори" стала Horizon Capital. У портфелі цієї інвестиційної компанії є частки в Rozetka, Ajax Systems, Makeup, Liki24, Datagroup та Yarych.
Розмір частки Horizon Capital підприємці не розкривають. За інформацією Forbes, ця інвесткомпанія купує не більше 20% акцій і заходить в бізнес на 5 років. В Horizon Capital не відповіли на запит ЕП щодо співпраці з "Аврора".
"У нас з Horizon затверджений план до 2026 року. Це більше історія не про гроші, а про амбіції, експертизу і підтримку. Жодного разу після 24 лютого навіть натяку не було про виведення грошей. Навпаки, питали, чи вистачає обігового капіталу", – розповідає Панасенко.
Співпраця з Horizon Capital стала гарантом експансії "Аврори" за межі України. 5 жовтня відкрився перший закордонний магазин мережі в румунській Сучаві. За словами Панасенка, компанія вже погодила відкриття в Румунії 10-ти магазинів, до кінця року їхня кількість зросте до 15. На кінець 2024 року "Аврора" планує мати 150 магазинів у Румунії. Далі на горизонті – ринок Болгарії.
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Коли в компанії вперше задумались про вихід на міжнародні ринки, 9 з 10 голосів були за Польщу. Але аналіз показав, що краще починати з Румунії. "В Польщі дискаунтерів значно більше на душу населення, ніж в Румунії і Болгарії. В останніх нижча конкуренція. Це легше, ніж барахтатися в "червоному океані", – пояснює Панасенко.
При цьому співвласники не приховують, що підглядають за за успішними прикладами в країнах Євросоюзу. Більшими за "Аврору" мережами one dollar store є польська Pepco та румунська KIK. "Pepco цікаві тим, що до 50% їхніх продажів – жіночий і дитячий одяг. Не буду приховувати, наша команда їздить в Польщу і Румунію дивитися, що вони роблять цікавого", – ділиться CEO.
У 2021 році Pepco провела первинне розміщення акцій на фондовій біржі і як публічна компанія оприлюднює звіти з усіма показниками, підходами до роботи. "Якщо хочете будувати власний бізнес: знайдіть компанію-прототип, яка зробила IPO, і перечитайте всі їхні звіти. У нас є зустрічі, де кожен департамент розповідає, що він побачив у конкурентів, і що ми можемо перейняти", – ділиться інсайтами гендиректор.
IPO для "Аврори". Чом би й ні?
У 2026 році "Аврора" і сама планує розмістити акції на біржі – найімовірніше у Варшаві, Бухаресті або Лондоні. Паралельно Horizon Capital вийде зі складу акціонерів. IPO для "Аврори" виглядає як стратегічна мета і як необхідність.
Польська мережа дискаунтерів Pepco у 2021 році провела успішне IPO – їх оцінили по мультиплікатору 20 до EBITDA, що характерно для технологічних компаній і фінтех-стартапів.
"Є три варіанти розвитку подій: викуп менеджментом пакета стратегічного інвестора, продаж компанії новому власнику та IPO. Перший – найгірший варіант, оскільки є ознакою невдалої історії. Ми хочемо зберегти бізнес у власності, тому варіант з IPO пріоритетний", – запевняє Панасенко.
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Друга причина розміщення на біржі – амбіції. "IPO – це стандарти прозорості, гарна стратегія, працююча бізнес-формула, ефективний менеджмент. В Україні багато компаній мають такий потенціал. Це призвело б до покращення репутації країни на міжнародній арені", – переконаний CEO.