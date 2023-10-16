Стоит ли совершенствовать корпоративное управление собственного бизнеса во время войны

В умовах, коли невизначеність стає нормою, бізнеси постійно зіштовхуються з викликами, які вимагають підприємницької гнучкості та стратегічного мислення.

Одним із способів зробити бізнес більш структурованим та здатним відповідати на зовнішні загрози є вдосконалення моделі корпоративного управління компанії.

Чи варто цим займатися під час війни? Розглянемо аргументи "за" і "проти".

"За"

Професіоналізація управління. Просто необхідно внести професіоналізм в управління компанією. Ситуації, коли засновник поєднує ролі директора, інвестора, контролера, можливі тільки на першому етапі розвитку бізнесу.

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Поступово такі one man show заміняються структурованими корпоративними управлінськими процесами, які покликані поліпшити ефективність ухвалення рішень та оперативність у відповідях на кризові ситуації.

Прозорість та підзвітність. Сучасна модель корпоративного управління забезпечує вищий рівень прозорості та підзвітності, а отже – довіри до компанії з боку працівників, держави, партнерів та суспільства. Ця довіра є запорукою не тільки залучення інвестицій, а й міцної підтримки з боку всіх стейкхолдерів.

Привабливість для інвесторів. Інвестори готові вкладати власні кошти тільки за умови повної впевненості в управлінській ефективності компанії. "Експромти" вони не люблять. Наявність чітких процедур, що встановлюють, хто і в якому порядку ухвалює найбільш важливі рішення, є запорукою такої впевненості.

Підвищення конкурентоспроможності. Хороше корпоративне управління, як правило, підвищує конкурентоспроможність компанії на ринку, бо дозволяє їй поліпшити реакцію на ринкові зміни та забезпечити краще управління ресурсами.

Створення довгострокової стратегії. Одним із головних завдань корпоративних управлінських структур є розробка і затвердження належних стратегій розвитку бізнесу. У наш час величезних невизначеностей наявність правильної, ретельно продуманої стратегії є "питанням життя чи смерті".

"Проти"

Належні люди та витрати. Побудова сучасної моделі корпоративного управління, створення ради директорів вимагають значних ресурсів та часу на пошук належних членів ради, а також фінансів для забезпечення їх мотивації. Для середнього та малого бізнесу це може стати непідйомним тягарем.

Утім, мотивація директорів – це не тільки гроші, отже, у цьому питанні у всіх є певні можливості. Останнім часом корпоративне управління стає дедалі актуальнішим, незважаючи на складнощі воєнного часу. Цей тренд може виявитися вигідною інвестицією в майбутнє вашого бізнесу.