100 найбільших компаній України: "Розетка", "Нова пошта", "Сільпо" та інші. Хто у 2022 році заробив більше, а хто – втратив

Міністерство цифрової трансформації та Держстат оприлюднили фінансову звітність українських компаній за 2022 рік. Відкриті дані показали, що загальна виручка топ-100 компаній у 2022 році становила 3,2 трлн грн, а це на 211 млрд грн, або на 6,5% менше, ніж було у 2021 році.

Здавалось б, падіння лише на 6,5%, та й ще в часи війни, н є таким великим. Звісно, якщо не зважати на інфляцію.

Номінальний ВВП України за 2022 рік скоротився теж відносно незначно – до 5,191 трлн грн після 5,451 трлн грн у 2021-му. А от реальний ВВП впав майже на 30%.

Наприклад, найбільші в країні мережі супермаркетів – "Сільпо" і "АТБ" – майже зберегли розмір виручки у 2022 році на тому самому рівні, що і у 2021 році. Утім цю інформацію варто розглядати з єдиною важливою поправкою: продуктова інфляція в минулому році становила 34%, а отже реальне падіння продажів в цих мережах приблизно відповідає цій цифрі.

Дані: Фінансова звітність підприємств за 2022 рік на Порталі відкритих даних data.gov.ua, дані за 2021 рік – opendatabot.ua