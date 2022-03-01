Adidas призупинив співпрацю з російським футболом

Німецька Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяву компанії.

"Adidas негайно призупиняє своє партнерство з російським футбольним союзом (РФС)", – ідеться в заяві компанії у вівторок.

Німецький бренд був офіційним технічним партнером РФС та надавав екіпірування для всіх збірних команд з 2008 року.

Торік компанія та РФС продовжили технічне спонсорство до 2026 року.

Нагадаємо:

УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштіє близько 40 млн євро за сезон.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Економічна правда