"Будемо їздити на жигулях": з чим залишаться росіяни після вторгнення в Україну

Росія ризикує зовсім залишитись без автомобілів. Ключові автовиробники тікають з країни, а російський ринок без імпортних складових стабільно працювати не зможе.

На тлі безпрецедентної кризи у світовій автопромисловості Росія ризикує зовсім залишитись без автомобілів. Ключові автовиробники покидають її ринок, а заводи в країні не можуть стабільно працювати.

Продажі автомобілів у диктаторську Росію вже призупинили Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors та Skoda. Політичний тиск західних країн, нестабільність валюти та проблеми з ланцюгами постачань роблять неможливим швидке відновлення ринку.

Імпортозаміщення за рахунок власного виробництва не стане панацеєю для росіян. З проблемами всередині країни зіткнулись більшість автомобільних заводів.

Компанії АвтоВАЗ, Renault, Volvo, Hyundai вже призупиняють виробництва на російських заводах.

Проблема у нестачі комплектуючих, які постачали через Україну, а також подальше обмеження на їхнє постачання із західних країн.

Видання Autoconsulting пише, що якщо АвтоВАЗ залишиться без французьких комплектуючих, то завод зможе випускати лише стару модель "Нива".

З 1 березня ця компанія вже підвищила ціни на нові автомобілі на 15%, що є найбільшим в історії одномоментним подорожчанням.

Повернення до радянських автомобілів

За даними Washingtonpost, найбільший у світі виробник напівпровідників TSMC вже зупинив постачання своєї продукції до країни-агресора.

Аналогічні санкції очікують російські компанії й з боку таких технологічно розвинутих країн як Японія та США. Це змусить обмежити кількість та якість технологій в автомобілях.

"Ми ризикуємо залишитися в автомобільному минулому – нові моделі автомобілів просто не надходитимуть у продаж. Заводи почнуть оновлювати свої модельні лінійки з частотою АВТОВАЗів часів СРСР. Тобто фактично обмежуватися лише рестайлінгом тієї чи іншої глибини.

Якщо буде ембарго на постачання напівпровідників, то вітчизняний авторинок швидко перетвориться на ринок уживаних авто", – пише російський журнал "За рулем".

Зараз АвтоВАЗ розробляє варіанти для диверсифікації. Виробляти мікроелектроніку самотужки – дуже важко. Заводи з виробництва напівпровідників вимагають великих інвестицій, часу та стабільності.

Інший варіант – налагодити постачання з Китаю. Однак китайцям через світову кризу самим не вистачає напівпровідників, і першочергово Піднебесна забезпечуватиме власні потреби.

На підприємствах АвтоВАЗ працює понад 35 тисяч людей. Щороку компанія випускає близько 350 тисяч автомобілів. Близько 57% російських автомобілів вийшли з заводів цієї компанії. Тепер автогігант ризикує зіткнутись із найгіршою в історії кризою.

66% в концерні АвтоВАЗ належить французькій компанії Renault, яка вже допускала зупинку виробництва через дефіцит напівпровідників.

На думку експертів Motor.ru, якщо французький власник вийде з бізнесу, заводи зможуть збирати лише дві моделі: Niva Legend та Niva Travel.

Зростання цін на нові автомобілі стає неминучим. Ажіотажний попит триматиметься навіть на вторинному ринку, адже всі чекатимуть підвищення цін та відсутності асортименту.

Водночас можливості для купівлі уже наявних автомобілів для звичайних людей зменшуються.

Різке підвищення облікової ставки Центральним банком країни-агресора призвело до зростання ставки споживчих кредитів у два рази, що зробить позики на нові автомобілі недоступними для багатьох громадян.

"Всі запчастини стоять на стопі на складах. Нічого замовити та купити неможливо. Ось реалії сьогоднішнього авторинку.

У великих західних компаній зараз велика проблема. Вони вклали у заводи в Росії мільярди доларів, а зараз їх ставлять в умови, коли фактично неможливо працювати.

Не хочу навіть говорити, що ми невдовзі будемо їздити на жигулях. Це повне безумство", – сказав російський автоблогер Ерік Кітуашвілі.