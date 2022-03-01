Nike зупинив роботу інтернет-магазину в РФ
Вівторок, 1 березня 2022, 23:28
Компанія Nike заявила, що наразі не може забезпечити доставку товарів росіянам, тому зупинила роботу інтернет-магазину.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
"Наразі компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв'язку з цим купівля товарів на веб-сайті nike.com і у додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", – пише компанія.
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