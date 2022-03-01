Nike зупинив роботу інтернет-магазину в РФ

Компанія Nike заявила, що наразі не може забезпечити доставку товарів росіянам, тому зупинила роботу інтернет-магазину.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Наразі компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв'язку з цим купівля товарів на веб-сайті nike.com і у додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", – пише компанія.