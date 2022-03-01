Російському центробанку заблокували активи. Що це означає?

У переліку "вбивчих" санкцій проти Росії з'явилося обмеження проти центрального банку країни. Які наслідки вони матимуть для російської економіки та росіян?

Навколо України об’єднався цілий світ.

Віроломний напад Росії на нашу країну у ніч на 24 лютого створив цілу антипутінську коаліцію та змусив країни заходу, навіть лояльні до російського президента, заговорити про запровадження жорстких санкцій проти країни-агресора та її економіки.

Чи не найбільш жорсткі санкції традиційно пов’язували з відключенням РФ від системи SWIFT. Цей крок міг радикально вдарити не лише по простих росіянах, які не могли б отримувати чи відправляти гроші за кордон, але й по всій російській економіці, її експортним та імпортним можливостям.

Однак в остаточній редакції санкції щодо SWIFT виявились набагато м’якішими: від системи відключать лише декілька великих російських банків, залишивши за Росією можливість займатися міжнародною торгівлею.

Натомість у переліку "вбивчих" санкцій проти Росії з’явилося обмеження проти центрального банку країни. Які наслідки для російської економіки та благополуччя простих росіян можуть мати ці санкції?

Подушка безпеки

Резерви центрального банку – це валютні накопичення, які використовуються для впливу на курс національної валюти. У разі девальвації нацвалюти центральний банк продає іноземну валюту з резервів, задовольняючи попит на неї.

24 лютого, коли почалась відкрита атака країни-агресора на Україну, курс долара в Росії поповз угору. Інвестори, компанії та російське населення боялись санкцій та економічних потрясінь, пов’язаних з війною та почали скуповувати долари.

У перші години торгів долар у РФ подорожчав до 90 рублів, але згодом курс вдалося стабілізувати на рівні 83 рублів за долар. Це відбулося саме завдяки активним інтервенціям російського центробанку.

Крім цього, міжнародні резерви необхідні для погашення валютних боргів уряду та підтримки платоспроможності держави перед її кредиторами.

До початку війни Росія встигла наростити свої міжнародні резерви. Станом на 1 лютого вони складали еквівалент 630 млрд доларів – це у 21 раз більше, ніж в України.

Які санкції запровадили по резервах?

27 лютого Євросоюз вирішив запровадити новий пакет економічних санкцій проти країни-агресора. Серед іншого, вони включали блокування операцій, пов’язаних з управлінням резервами Центрального банку РФ.

Іншими словами, Росію позбавили значної частини її "фінансової подушки": ЦБРФ не зможе продавати свої валютні активи, розташовані на рахунках у європейських банках, для порятунку рубля від девальвації.

Вже наступного дня до жорстких санкцій ЄС приєдналися США, Японія, Велика Британія та навіть традиційно нейтральна Швейцарія.

Як наслідок, Росія втратила доступ до тієї частини резервів, яка розташована на Заході чи у Японії та номінована у майже всіх резервних валютах крім китайського юаня.

Заблокують не все

Золотовалютні резерви не існують виключно у вигляді іноземної валюти та монетарного золота. Центробанки розміщують свої накопичення у цінних паперах з найвищим кредитним рейтингом (таких, як казначейські зобов’язання США) або на депозитах у банках.

Однак Центробанк РФ вже досить довгий час готувався до санкцій Заходу. Ще з часів анексії Криму. Протягом останніх років ЦБ РФ скорочував свої доларові активи, натомість збільшуючи частку активів у китайських юанях та монетарному золоті.

Російський центробанк не часто публікує дані щодо структури своїх резервів. Останні наявні дані стосуються 30 червня 2021 року.

Тоді на долар припадало лише 16,4% золотовалютних резервів РФ. Натомість частка євро складала 32,3%, китайського юаня – 13,1%, фунта стерлінгів – 6,5%, золота – 21,7%. Решта припадала на активи, номіновані в інших валютах.

Ймовірно, готуючись до війни з Україною, Росія могла зменшити свої доларові та єврові резерви ще більше, наростивши вкладення у золото та китайську валюту.

Виходячи з даних на літо минулого року, близько третини резервів Росії наразі захищені від санкцій Заходу.

За підрахунками наукового співробітника Гуверівського інституту Стенфордського університету Майкла С. Бернстама, під західні санкції потрапить близько двох третин золотовалютних резервів РФ.

Йдеться про понад 400 млрд доларів (в еквіваленті), доступ до яких втратить ЦБФР і які не зможе використати на стримання девальвації рубля.

Решта російських резервів не настільки ліквідна. Це китайські юані та золото, які не можна так ефективно використовувати для оперативного погашення надлишкового попиту на валюту.

Які можуть бути наслідки?

Російська економіка останні кілька днів живе у режимі паніки. Люди масово знімають кошти з банкоматів та скуповують долари доти, доки це ще можливо.

Курс рубля реагує на таку неспокійну ситуацію падінням. Хоча офіційний курс тримається на рівні 90 рублів за долар, на готівковому ринку американську валюту пропонують купити за 130-150 рублів.

У такі моменти російський центробанк, намагаючись втримати баланс, вдається до адміністративних обмежень. Так, російських експортерів зобов’язали продавати 80% своєї валюти на ринку.

Однак це навряд чи стримає російську валюту від подальшого просідання, а самих росіян — від зубожіння. Російський центробанк, втративши 2/3 своїх резервних потужностей, не зможе ефективно гасити паніку, що яскраво демонструють події останніх днів.

Та й маючи вже значно укорочені резерви, Росії доведеться відмовитися від активної підтримки курсу для того, аби зберегти частину валюти на погашення зовнішніх боргів.

Як глибоко може просісти російська валюта за таких умов, наразі сказати складно, однак вже майже напевно можна сказати, що побачити рубль "двохсотим" на стільки ж реально, як і російських окупантів на вулицях українських міст.

Чи запроваджували санкції проти центробанків раніше?

У питанні санкцій проти центрального банку Росія увійшла до клубу "передових" підсанкційних економік світу: Ірану, Сирії, Венесуели та Афганістану.

Останній випадок пов'язаний із захопленням влади в Афганістані талібами. Тоді США заморозили всі рахунки центрального банку на суму декількох мільярдів доларів.

Іранський центробанк перебуває під санкціями вже більше 20 років. Крім блокування майже 2 млрд доларів на рахунках установи у City, США ща й погрожують запроваджувати санкції проти кожного, хто захоче співпрацювати з центробанком Ірану у майбутньому.