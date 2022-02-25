УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа

Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені (околиці Парижа, Франція).

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені. Гра відбудеться, як і було заплановано, у суботу, 28 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом.

УЄФА хоче висловити свою вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону за його особисту підтримку та відданість тому, щоб найпрестижніша гра європейського клубного футболу була перенесена до Франції під час безпрецедентної кризи. Спільно з урядом Франції УЄФА повністю підтримуватиме зусилля багатьох зацікавлених сторін щодо забезпечення порятунку футболістів та їхніх сімей в Україні, які зазнають тяжких страждань, руйнувань та переміщень", - йдеться в позиції УЄФА.

На засіданні 25 лютого Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що російські та українські клуби та національні команди, які беруть участь у змаганнях УЄФА, будуть зобов’язані проводити свої домашні матчі на нейтральних майданчиках до подальшого повідомлення.

Виконавчий комітет УЄФА також вирішив залишатися в режимі очікування для скликання подальших позачергових зустрічей - "на регулярній постійній основі, якщо це необхідно, для повторної оцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у разі необхідності".

Економічна правда