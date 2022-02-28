Аерофлот скасовує всі рейси до Європи
Понеділок, 28 лютого 2022, 00:03
Російська авіакомпанія "Аерофлот" зупиняє з 28 лютого всі рейси до Європи.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс.
Рішення ухвалено у зв'язку з "обмеженнями повітряного простору".
Нагадуємо:
Євросоюз повністю закриває авіапростір для Росії: забороняють літаки російських компаній та такі, що зареєстровані або контрольовані в РФ.
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