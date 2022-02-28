Всі розділи
Укр / Рус

ЄЦБ попередив про про банкрутство "дочок" Сбербанку

Понеділок, 28 лютого 2022, 10:27

Європейський центробанк заявив про можливе банкрутство Sberbank Europe AG та його дочірніх компаній в Хорватії та Словенії.

Про це йдеться в прес-релізі ЄЦБ 28 лютого.

"ЄЦБ оцінює, що Sberbank Europe AG та його дочірні компанії в Хорватії та Словенії стають банкротами або, ймовірно, збанкрутують.

Оцінка поширюється на три організації під прямим наглядом ЄЦБ: Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії та дочірні компанії в Хорватії та Словенії", - йдеться у повідомленні.

Sberbank Europe AG є дочірньою компанією Сбербанку Росії, контрольна частина якого належить Російській Федерації.

"Оцінка проводиться за відтоком депозитів у результаті впливу геополітичної напруженості на репутацію", - кажуть в ЄЦБ.

Там пояснюють, що дочки Sberbank Europe AG в Хорватії та Словенїі стають банкрутами або мають таку перспективу через погіршення ситуації з ліквідністю.

Австрійський материнський банк Sberbank Europe AG повністю належить Публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії", мажоритарним акціонером якого є Російська Федерація (50% плюс одна голосуюча акція).

"Рішення (попередити про можливе банкрутство - ред.) ЄЦБ прийняв після того, як визначив, що найближчим часом банк, імовірно, не зможе погасити свої борги чи інші зобов’язання у строк погашення", - наголошує ЄЦБ.

Цю оцінку також має підтвердити Єдина рада щодо санації банків ( Single Resolution Board).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄЦБ Сбербанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пандемія досі становить загрозу для світової економіки – Лагард 22 січня 2021, 10:30
ЄЦБ і британський регулятор закликають до суворішого контролю ринку криптовалют 14 січня 2021, 12:25
Коронавірус призведе до глибоких змін у світовій економіці – голова ЄЦБ 6 липня 2020, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті