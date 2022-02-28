ЄЦБ попередив про про банкрутство "дочок" Сбербанку

Європейський центробанк заявив про можливе банкрутство Sberbank Europe AG та його дочірніх компаній в Хорватії та Словенії.

Про це йдеться в прес-релізі ЄЦБ 28 лютого.

"ЄЦБ оцінює, що Sberbank Europe AG та його дочірні компанії в Хорватії та Словенії стають банкротами або, ймовірно, збанкрутують.

Оцінка поширюється на три організації під прямим наглядом ЄЦБ: Sberbank Europe AG зі штаб-квартирою в Австрії та дочірні компанії в Хорватії та Словенії", - йдеться у повідомленні.

Sberbank Europe AG є дочірньою компанією Сбербанку Росії, контрольна частина якого належить Російській Федерації.

"Оцінка проводиться за відтоком депозитів у результаті впливу геополітичної напруженості на репутацію", - кажуть в ЄЦБ.

Там пояснюють, що дочки Sberbank Europe AG в Хорватії та Словенїі стають банкрутами або мають таку перспективу через погіршення ситуації з ліквідністю.

Австрійський материнський банк Sberbank Europe AG повністю належить Публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії", мажоритарним акціонером якого є Російська Федерація (50% плюс одна голосуюча акція).

"Рішення (попередити про можливе банкрутство - ред.) ЄЦБ прийняв після того, як визначив, що найближчим часом банк, імовірно, не зможе погасити свої борги чи інші зобов’язання у строк погашення", - наголошує ЄЦБ.

Цю оцінку також має підтвердити Єдина рада щодо санації банків ( Single Resolution Board).

Економічна правда