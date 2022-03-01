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Логістичний гігант Maersk призупиняє роботу з РФ

Вівторок, 1 березня 2022, 11:57

Логістична компанія Maersk призупиняє роботу з усіма російськими портами і доставлятиме лише критичні продукти на кшталт ліків та гуманітарних вантажів.

Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Reuters.

Компанія тимчасово припинить усі контейнерні перевезення в Росію та з Росії у відповідь на санкції Заходу проти Москви після її вторгнення в Україну. Раніше аналогічне рішення ухвалила сингапурська Ocean Network Express, німецька Hapag Lloyd і швейцарська MSC.

Призупинення не розповсюджуватиметься на продукти харчування, медичні та гуманітарні товари, заявили Maersk.

"Оскільки санкції прямо чи опосередковано впливають на стабільність та безпеку наших операцій, нові бронювання Maersk в океані та внутрішній частині країни в Росію та з Росії буде тимчасово призупинено", – йдеться у заяві.

Maersk володіє 31% російського портового оператора Global Ports, який управляє шістьма терміналами в Росії і двома у Фінляндії. Серед акціонерів Global Ports також російська державна атомна компанія "Росатом" і російський бізнесмен Сергій Шискарьов.

Данська компанія налічує близько 500 співробітників у Росії. 

Економічна правда

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