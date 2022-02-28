Всі розділи
Укр / Рус

Футбольний клуб "Шальке" припинив партнерство з "Газпромом"

Понеділок, 28 лютого 2022, 13:18

Німецький футбольний клуб "Шальке 04" оголосив про дострокове припинення партнерства з російським "Газпромом", який був титульним спонсором клубу.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Рада директорів ФК "Шальке 04" за погодженням наглядової ради вирішила достроково припинити партнерство між S04 і "Газпромом". Виконавча та Наглядова ради ведуть переговори з представниками нинішнього головного спонсора, подальша інформація буде оголошена згодом", – йдеться в повідомленні.

"Керівництво клубу впевнене, що найближчим часом зможе представити нового партнера", – додали в клубі.

Раніше клуб прибрав лого "Газпрому" з футбольного екіпірування.

"Газпром" був спонсором клубу з 2006 року, з 2007 року логотип компанії розміщувався на футболках гравців.

Нагадаємо:

Союз європейських футбольних асоціацій шукає варіанти припинення свого давнього партнерства з російським "Газпромом" після вторгнення Путіна в Україну.

Раніше УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа після втручання президента Франції Еммануеля Макрона. Він підтвердив, що стадіон "Стад де Франс" у Парижі тепер прийматиме захід 28 травня.

Також у п'ятницю "Манчестер Юнайтед" припинив партнерство з російською авіакомпанією "Аерофлот".

"Формула-1", гоночна серія, що належить американській групі Liberty Media, у п'ятницю скасувала майбутню гонку в Росії, заявивши, що "неможливо провести Гран-прі Росії за нинішніх обставин".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

футбол Газпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЄФА хоче розірвати партнерство з "Газпромом" 26 лютого 2022, 08:28
УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа 25 лютого 2022, 12:20
Футбол: чемпіон Англії отримає 176 мільйонів фунтів призових, остання команда – 106 мільйонів 11 лютого 2022, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті