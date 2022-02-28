УЄФА розірвала контракт із Газпромом
УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштіє близько 40 млн євро за сезон.
Про це повідомила пресслужба європейського футбольного органу.
"Сьогодні УЄФА вирішив припинити партнерство з "Газпромом" у всіх змаганнях. Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, зокрема Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", – йдеться у заяві.
Спонсорська угода діє з 2012 року і, як повідомляється, коштує близько 40 мільйонів євро за сезон.
Нагадуємо:
Союз європейських футбольних асоціацій шукає варіанти припинення свого давнього партнерства із російським "Газпромом" після вторгнення Владіміра Путіна в Україну.
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