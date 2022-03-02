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Ціна акції "Сбербанку" на Лондонській біржі опустилася до одного цента

Середа, 2 березня 2022, 13:00

Ціна акцій російського Сбербанку на Лондонській біржі 2 березня опустилася до 1 цента.

Про це свідчать дані біржі.

 

Раніше Сбербанк оголосив про відхід з європейського ринку.

Sberbank Europe AG – банківська група, до складу якої входять активи групи Сбербанку Східної та Центральної Європи. Штаб-квартира Sberbank Europe AG знаходилась у Відні.

Sberbank Europe був представлений на восьми європейських ринках: в Австрії, Боснії та Герцеговині, у Хорватії, Чеській Республіці, Угорщині, Словенії, Сербії та Німеччині.

Економічна правда

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