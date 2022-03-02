Ціна акції "Сбербанку" на Лондонській біржі опустилася до одного цента
Середа, 2 березня 2022, 13:00
Ціна акцій російського Сбербанку на Лондонській біржі 2 березня опустилася до 1 цента.
Про це свідчать дані біржі.
Раніше Сбербанк оголосив про відхід з європейського ринку.
Sberbank Europe AG – банківська група, до складу якої входять активи групи Сбербанку Східної та Центральної Європи. Штаб-квартира Sberbank Europe AG знаходилась у Відні.
Sberbank Europe був представлений на восьми європейських ринках: в Австрії, Боснії та Герцеговині, у Хорватії, Чеській Республіці, Угорщині, Словенії, Сербії та Німеччині.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua