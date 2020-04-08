Путеводитель от Villa Krim по успешному прохождению карантина: 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, деньги, работу, отношения и личное пространство

В одно мгновение Мир изменился и этот волшебный пендель от Вселенной просто не оставляет выбора, человечеству приходится приспосабливаться и менять привычный уклад жизни. Villa Krim подготовила свой гайд по прохождению испытания под названием "карантин": 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, деньги, работу, отношения и личное пространство.

Спасите Мир, лежа на диване!

Поверьте, жесткие меры предосторожности в виде карантина, принятые повсеместно во всем мире – необходимость!

Мечта стала явью и нам выпал шанс спасти Мир, лежа на диване, так давайте не облажаемся с этой миссией!

Как и при любом подвиге, конечно же, придется принести жертву – отменить тренировки по теннису, футболу, плаванию, бильярду, просто в спорт зале и другие приятные и, возможно, даже необходимые ритуалы, без которых, тем не менее, обойтись можно.

Ну, а чтобы все эти утраты перенести было легче, очень советуем пригубить бокальчик-другой Villa Krim Cabernet.

К тому же, поддерживать себя в форме можно и дома – онлайн тренировки с лучшими тренерами планеты к вашим услугам – просто забейте в поисковик.

Есть и другой вариант - бутылка вина Villa Krim весит 1 кг 360 грамм, по бутылке в каждую руку и качаем плечи, господа. Ну, а если тяжеловато идет, попробуйте отпивать при каждом подъеме.

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Весь Мир охвачен паникой по поводу того, что множество бизнесов остановились, люди потеряли работу или боятся лишиться ее в ближайшее время.

Самый распространенный вопрос: "Что делать, чтобы сохранить свое "место"? Прежде всего, стоит помнить, что удаленный режим работы – это не отпуск, а время работать вдвое продуктивнее, чтобы ваша ценность, как сотрудника, была еще заметнее, тогда и о сокращении у вашего начальства мыслей не возникнет.

Если же работа остановилась, честно ответьте себе на вопрос, можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы она разрешилась в положительную сторону?

Если "да", делайте это и нет проблем! Если "нет" - паника точно не выход. Значит это время для вас сделать остановку, выдохнуть и переосмыслить происходящее. Рекомендуем сделать это за бокалом Villa Krim Chardonney.

Ароматы луговых трав и мягкий сливочный вкус прекрасно успокаивают и расслабляют нервы, укрепляя мысли о том, что в конце концов приспосабливаться наш вид умеет лучше остальных – доказано тысячелетиями эволюции, а значит у нас получится и на этот раз!

Благоприятное время для накоплений!

Конечно, учитывая предыдущий пункт, и так понятно, что деньги по пустякам лучше не тратить.

Благо, сделать это не сложно, в конце концов Zara закрыта и просьбы от жены типа: "Дай денег на платье, туфли или сумку" почти не слышны, за редким исключением посещения сайтов с онлайн покупками, но даже с этими отголосками шопоголизма легко справиться, сославшись на нестабильную ситуацию, и с обещаниями вернуться к разговору после снятия карантина.

И пока режим "Хатико" у нее активирован – лучше воспользоваться ситуацией и пополнить запасы заначек.

Конечно, о новом наборе инструментов или играх для PlayStation тоже придется пока забыть. Нет, нельзя даже что-то одно, и нет, даже если скидка 80%! Главное правило – покупаем только жизненно необходимое.

И вот вам пример такого списка: макарошки, сыр и Villa Krim Merlot.

Берегите отношения на расстоянии!

Удивительно, что время карантина отменяет все истины и правила, которые работали раньше.

Теперь, чтобы проявить заботу, лучше быть НЕ рядом с близкими, по крайней мере физически. И конечно речь не идет о тех, с кем вы делите жилплощадь.

Речь о контактах с друзьями и родными, которые находятся на расстоянии. Для всеобщего блага, на время карантина, это самое расстояние лучше сохранить и отказаться от походов в гости.

При этом, поддерживать и укреплять связь можно, используя все возможности, дарованные прогрессом.

Звоните в службу доставки, заказываете по бутылке вина Villa Krim всем, с кем хотели бы посидеть за бокальчиком, а после того, как груз будет доставлен, созваниваетесь с близкими, используя видео конференцсвязь и наслаждаетесь обществом, беседой и отличным вином!

План "Б"!

Несмотря на ограничения в общении, сохранять личное пространство на карантине оказалось куда сложнее, ведь если раньше общение с домашними (женой, детьми, родителями, в общем с теми, с кем вы делите квадратные метры проживания) было дозированным и разбавлено другими коммуникациями с коллегами, друзьями и т.д., то теперь мы получаем чистый концентрат из 100% внимания и спасения от него, кажется, нет.

Помните эту шутку:

" - у вас есть два варианта: А) провести карантин с женой и детьми или вариант Б)…

- Вариант Б! Б! Б-однозначно!".

И это не потому что нет любви, просто пространство и личные границы нужны всем.

Так вот, спасительный вариант "Б" - звучит примерно так: "Дорогая, я подумал, что самое время разобрать барахло на балконе или в гараже, сарае и т.д."

В общем, то, что вас давно просили сделать, но чего делать не хотелось и то, в чем вам точно не будут помогать. Идеальное прикрытие для уединения, только не забудьте прихватить бутылочку Villa Krim Saperavi и не спешите с уборкой, все-таки не известно насколько затянется карантин, а "прикрытие" потерять нельзя.

Если же вас все же застукают и предъявят претензии, напомните, что вино с незапамятных времен использовали, как противовирусное, а еще вино - это и успокоительное, и анальгетик, и санитайзер, в общем - лучшее лекарство от всех болезней.



Не будьте беспечными, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!

Всегда ваша, Villa Krim!