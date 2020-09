13 факторов лидерства

Вышла книга основателя компании Carlyle Девида Рубенштейна "How to lead".

Интересная книга – фактически это текстовая версия 30 интервью Рубинштейна с разными лидерами, которых он разделил на 6 групп: Визионеры, Строители, Трансформаторы, Командиры, Decision Makers (Принимающие решения), Спортивные мастера.

Не знаю, стоит ли покупать саму книгу – все эти интервью есть в сети, и я часто приводил ссылки на них – их лучше смотреть – там есть эмоции и мимика, которые тоже многого стоят. Но в самой книге интересно введение и подводки к каждому интервью. Я читал их своим детям на ночь.

На основании анализа интервью Рубинштейн вывел 13 факторов, которые позволили стать лидерами Джефу Безосу, Билу и Мелинде Гейтс, Ричарду Бренсону, Опре Уинфри, Уоренну Баффету, Филу Найту, Джеми Даймону, Тиму Куку, Индре Нуии, Джорджу Бушу, Билу Клинтону, Кондолизе Райс, Адаму Сильверу, Кристин Лагард, Доктору Фаучи, Рут Гинзбург.

Думаю, что эти факторы будут интересными молодым лидерам, которые хотят добиться большего в карьере и жизни.

Итак, по мнению Рубинштейна, этими факторами (сдобренными моими комментариями), являются:

1. Удача (luck). Оказаться в нужное время в нужном месте, нащупать новую идею, поймать тренд, встретить неожиданно важного человека, который станет вашим партнером – иногда все эти события являются достаточно случайными, но при этом оказывают важное значение в карьере.

Удача играет свою роль, но, чтобы она улыбнулась, вам необходимо суметь ее разглядеть.

2. Желание преуспеть (desire to succeed). Лидеры всегда должны быть настроены на успех. Но успех – это не деньги или власть (скорее, наоборот).

Важно хотеть достичь новых высот, превзойти себя, других, стать лучшим, войти в историю, создать импакт, решить глобальную проблему, сделать что-то, что никто не делал ранее. Согласитесь, все это не всегда приводит к деньгам.

3. Стремление к чему-то новому и уникальному (pursuit of something new and unique). Лидеры часто хотят открыть что-то новое – новый подход к управлению, новый вариант решения старых задач, придумать инновационный способ донесения идей.

Новые продукты и новые модели сопутствуют лидерам. Они часто делают что-то впервые и точно не боятся этого. Лидеры изучают самый современный опыт и не боятся реализовывать его в новых отраслях или географиях.

4. Тяжелая (усердная) работа/долгие часы (hard work and long hours). Не существует легкого пути к лидерству. Лидерство – это кропотливая работа на протяжении многих лет.

Даже если вы гениальны в чем-то, например, в спорте, вам придется много лет тренироваться, чтобы стать №1 в своей дисциплине. Слоган Кевина Дюран, одного из самых известных баскетболистов, был: "hard work beats talent, when talent doesn’t work hard" (усердная работа всегда бьет талант, особенно, когда талант не работает усердно).

5. Фокус (focus). Сфокусируйте свою энергию на достижении цели. Сначала сфокусируйтесь на том, чтобы отточить один элемент достижения цели, затем на другом.

Расширяйте свой фокус только тогда, когда будете чувствовать, что на предыдущем этапе вы стали №1. Это касается, как личных качеств, так и бизнеса. Не распыляйтесь – энергии на все не хватит.

6. Ошибки (failure). Каждый лидер ошибался, и ни один раз. Научитесь учиться на своих ошибках. Надо научиться переступать через гнев, печаль, стресс, страх, шок, тревоги, которые часто сопровождают сделанные ошибки.

Важно подниматься после каждого падения. Да, это сложно. Это требует усердной работы (см. пункт 4). Но также лидеры умеют использовать ошибки для создания в себе экспонционально возрастающего желания преуспеть (см пункт 2).

7. Упорство (persistence). Есть известное выражение Вудро Вилсона, которое я часто использую на своих лекциях: "Хотети найти врагов, постарайтесь что-то поменять". Так как лидеры стремятся к чему-то новому (см. пункт 3), то они всегда будут встречаться с сопротивлением – обстоятельств, сложившихся практик, людей, стремящихся сохранить статус-кво.

Ключом к успеху является упорство (не упрямство). Важно идти вперед, когда другие говорят, что там дороги нет.

8. Убедительность (persuasiveness). Невозможно быть лидером, если за вами никто не следует. Вы должны уметь убедить других людей идти за вами, прислушиваться к вам.

Вы можете вести их с помощью своих идей, изложенных на бумаге, произнесенных харизматических речей или совершенных поступков. Вы можете быть ролевой моделью или нравственным ориентиром. Не важны способы коммуникации. Важно, чтобы вы могли убеждать или вдохновлять людей (а лучше и то, и другое).

Немногие лидеры умеют делать все это вместе. Но нет не убедительных лидеров. Хорошая новость – много можно научиться. Как? Смотрите пункты 4, 5, 6 и 7.

9. Скромное поведение (humble demeanor). Подъем по карьерной лестнице приводит к тому, что вы оказываетесь на виду у большого количества людей.

Конечно, есть лидеры, которые, получая доступ к богатству и власти, начинают жить роскошно. Немногие их осуждают, но еще меньшее количество уважает. Такие лидеры редко становятся ролевыми моделями, а еще чаще не долго засиживаются на Олимпе.

Важно не забывать о своих слабостях, быть открытым к новому, спокойно относиться к успеху, помнить о том, что часто именно удача привела их на вершины (см. пункт 1).

10. Разделение похвал и наград (credit-sharing). Наиболее успешные лидеры понимают, что они не могли бы ничего достичь в одиночку. Всегда был кто-то рядом, кто помогал идти вперед: родители, семья, друзья, партнеры, ключевые сотрудники, которые вовремя поверили, помогли, были рядом. Это важно признавать, причем не только в моменты побед.

Знаменитая фраза GFK звучит так: "у победы тысяча отцов, а поражение – всегда сирота". Лидер должен уметь признавать вклад других в успех, а также свой вклад в поражение.

11. Способность к постоянному самообучению (ability to keep learning). Много сказано, что учиться надо всю жизнь, но надо еще уметь это делать. Успешные лидеры должны расширять свои знания и совершенствовать свой методологический аппарат каждый день. В первую очередь для того, чтобы тренировать свой главный мускул – мозг.

Скорость изменений, количество информации и уровень неопределенности настолько возросли, что без обучения любой признанный талант и успешный лидер может оказаться на задворках истории в течение нескольких лет. О лидерах таких компаний написано много книг – вспомните истории компаний Nokia ил Kodak.

12. Ценности (integrity). Наиболее успешные лидеры привержены (committed) высоким этическим стандартам, которые только оттачивают их способности и умения. Эти ценности они стремятся реализовать в философии своих компаний или начинаний.

Многие знают, что лично для меня очень важна Прозрачность (transparency) – поэтому я всегда ратую за открытые данные. На базе прозрачности я надстраиваю Доверие – я склонен доверять другим людям, пока они не доказывают, что делать этого не стоит. Доверие реализуется в том числе через делегирование.

Наравне с доверием для меня важны Честность и Уважение – я изначально уважаю людей, с которыми работаю.

13. Умение отвечать на вызовы (responding to crises). В "Книге для героев" Владимира Тарасова написано, что лидера не должно быть заметно – что все должны знать, что он есть, но он/а должен сделать так, чтобы в принципе он был не нужен. Может быть, это и правильно – такой подход показывает, что система работает эффективно.

Но в период кризисов, когда рушатся многие устои, меняются правила игры, лидеры все же нужны. Часто сами по себе переломные моменты, революции, технологические или политические, показывают, кто есть на самом деле лидером. И сегодняшняя ситуация с глобальной эпидемией COVID – тоже такой момент.

Я горжусь, что у меня есть возможность учиться у настоящих лидеров, во многом спасающих сейчас мир.

Надеюсь, вам это было полезно.