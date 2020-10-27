Как покупать в Китае и продавать в Украине, сидя на диване

Раніше уявити таке було складно. Підприємець точно не міг сидіти на дивані, якщо хотів налаштувати ефективний логістичний ланцюжок.

Інтернет глобально змінив наше життя, дав поштовх глобалізації.

Усі перейшли в онлайн: діти навчаються, ми зустрічаємося із співробітниками, знайомимося з постачальниками, знаходимо ділових партнерів.

Усе це можна робити, сидячи на дивані. Один клієнт недавно мені сказав: "Я свій товар в очі не бачив, хоча продав його уже 20 машин".

Ми почали більше купувати онлайн. За даними дослідження GroupM і Kantar "Стан e-commerce у 2021 році", 66% точок дотику ритейлерів з покупцями здійснюється в інтернеті. Ще п'ять років тому неможливо було уявити, щоб хтось знайомився з товаром, не зайшовши в офлайновий магазин.

Зараз зовсім інша ситуація, і пандемія зробила цей тренд ще яскравішим. Це значить, що відкрилися нові можливості для ринку електронної комерції та появи нових гравців. Однак клієнт стає все більш розбірливим.

За даними консалтингового агентства Digital Commerce 360, понад 50% покупців з Європи, Африки та Америки готові купувати на зарубіжних онлайн-ресурсах. Можливість легко купувати товари за кордоном мотивувала купувати краще за менші гроші. Це лише посилить конкуренцію на ринку e-commerce.

Щоб зробити своєму клієнту найпривабливішу пропозицію, вам доведеться ще активніше вивчати споживчі тренди, аналізувати трафік, шукати оптимальні варіанти для розміщення реклами та способи приваблювання клієнта у ваш магазин, спонукати його зробити покупку та залишитися з вами надовго.

Це колосальні часові затрати, а звідки вони у вас, якщо вам треба сформувати замовлення, купити і доставити товар, розмістити його на складі. Рішення просте: віддайте рутинні процеси, пов'язані з фізичним товаром, на аутсорсинг.

Займіться головним – просуванням вашого інтернет-магазину, залученням та утриманням клієнтів, підвищенням сервісу. Про все інше потурбується фулфілмент. Цей термін у нас ще не такий популярний, як, наприклад, електронна комерція, але він точно з нею пов'язаний.

Що таке фулфілмент

Це набір послуг, окрема ніша, що виходить за межі складської чи транспортної логістики. Фулфілмент включає весь комплекс операцій – від оформлення замовлення покупцем інтернет-магазину до його отримання.

Сюди входить зберігання товару на складі, комплектація замовлення, пакування та його доставка споживачу. Правильний фулфілмент-оператор може надати низку додаткових сервісів, виходячи з побажань клієнта.

Наприклад, маркування та паспортизація товару, вкладення в замовлення промоматеріалів, робота з поверненнями. По суті, це послуга "під ключ". Хто її може надавати? Компанії, які мають технічні та технологічні можливості.

Це професійні склади класу "А" з надійною протипожежною системою, охоронною сигналізацією, цілодобовим відеонаглядом, антипиловим покриттям, потужним та багатофункціональним програмним забезпеченням, сучасною технікою, обладнанням та кваліфікованим персоналом.

У співпраці з клієнтом та орієнтуючись на його потреби, фулфілмент-оператор може пропонувати різні конфігурації сервісів, наприклад, крос-докінг.

Це своєрідний "транзит" без послуги зберігання товару на складі. Схема проста: товари клієнта прибувають на склад, сортуються, комплектуються в замовлення, пакуються та відправляються на доставку протягом 24 годин.

Фулфілмент користується попитом в інтернет-магазинів. В Україні цей ринок зростає на 30-40% на рік. Це й не дивно, адже українці давно довіряють покупкам онлайн і з кожним роком дедалі більше віддають їм перевагу.

Фулфілмент-оператор – ідеальний партнер для стартапів, які лише заходять на ринок, і для великого бізнесу, який не завжди самостійно справляється з навантаженням від клієнтських замовлень, особливо в піки продажів.

Уявіть маленький інтернет-магазин: у нього є сайт або сторінка в соцмережі, невелика кількість замовлень, товар зберігається на балконі або в гаражі у власника магазину. Але ось магазин стає успішним, кількість замовлень стрімко зростає, товари потрібно десь зберігати, замовлення – швидко обробляти.

Можна орендувати гараж, придбати купу коробок у "Нової пошти" і самому працювати приймальником, збиральником, пакувальником, водієм.

Але навіщо, якщо є фулфілмент? Логістичний партнер бере на себе всі турботи із зберігання, комплектації, пакування та доставки товару, а власник інтернет-магазину може сконцентруватися на маркетингу та продажах.

З фулфілментом йому не потрібно інвестувати в оренду складів, дорогі IT-програми, розширення штату, автотранспорт. Ці кошти він може направити на оновлення сайту, рекламу та розробку нових пропозицій для своїх клієнтів.

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Можливості під час кризи

Карантин, який почався у березні, сильно вплинув на бізнес. Криза не обійшла й електронну комерцію. Найбільше постраждали невеликі гравці. За нашою статистикою, половина клієнтів, у яких до пандемії було не більше 50 замовлень на місяць, закрилися, хоча ми пропонували їм суттєві знижки.

У той же час виросли продажі у великих гравців: їхні офлайн-магазини закрилися і всі продажі перетекли в онлайн. Загалом, за нашими підрахунками, близько 40% гравців ринку призупинили роботу на час карантину.

Як би не розвивалися події, зрозуміло одне: світ уже не буде таким, як раніше. Він диджиталізується на наших очах, тому я прогнозую подальше зростання онлайн-продажів і потребу інтернет-магазинів у фулфілменті.

Чим послуга може бути корисною під час кризи? Вона суттєво зменшує поріг входу на ринок для нових гравців. З фулфілментом на аутсорсі їм не потрібні великі інвестиції, щоб запустити інтернет-магазин. Низький поріг входу сприяє розвитку електронної комерції, а отже – зростанню підприємництва в країні.

Поява нових гравців, звичайно, сприяє посиленню конкуренції, але споживач від цього лише виграє. При цьому інтернет-магазини конкурують не розміром складів або варіаціями доставки, а асортиментом, рівнем сервісу та креативом.