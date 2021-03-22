Бедные и не вакцинированые станут беднее

В МВФ зараз по-своєму період тиші, бо наступний прогноз по економіці буде зроблений буквально через кілька тижнів — під час Весняних зборів МВФ.

Я бачив звіт, тому не можу особливо говорити про цифри, але розповім про розвиток тих висновків, які робились наприкінці січня під час WEF (Всесвітній економічний форум, - ЕП).

Зростання економіки не для всіх країн

У цьому році планується зростання світової економіки, що добре після синхронного падіння більшості країн в 2020. Зростання планується в більшості країн, але зростання це не буде рівномірним.

У світі прогнозується так зване відновлення в формі букви К — частина країн підуть значно вгору, наприклад, Китай. А частина — будуть все більше відставати. Наростатиме більше розшарування — в першу чергу між країнами.

Гонка між вакцинацією та новими захворюваннями

По-друге, наскільки велике буде саме зростання — точно не відомо. Іншими словами — невизначеність — це найстабільніший і стійкий тренд, що бачить МВФ:

Справа в тому, що траєкторія розвитку світової економіки дуже залежитиме від так званої гонки між вакцинацією та новими захворюваннями. В цілому по світу виглядає так, що лікарі і вчені перемагають КОВІД.

У США в день робиться більш 2 млн вакцин і швидкість зростає у всіх штатах. В Ізраїлі вже вакциновано більшість населення.

Але є країни, які ще не почали вакцинацію — таких багато. Наші сусіди — Грузія і Вірменія тільки починають, наприклад. Є країни, в яких поширення вакцини йде меншими темпами, ніж нова хвиля пандемії. Як багато буде таких країн — не зрозуміло.

Світ впорається з пандемією не тоді, коли такі країни, як США або Ізраїль вакцинуються повністю і не будуть відчувати локальну трансмісію, а коли це ж станеться в бідних країнах.

І тут знову ми говоримо про розшарування. Що може статися з такими країнами, які не зможуть забезпечити вакцинацію?

Як на мене є три шляхи – країни все ж вивчать уроки і зможуть провести вакцинацію успішно.

Другий шлях — інші, більш розвинені країни, допоможуть — в т.ч. через міжнародні організації.

І третій шлях — ізоляція. Країни, які не зможуть провести успішну вакцинацію, будуть по-своєму закриті для решти світу. І це буде сильно впливати на їх економічне зростання і не тільки через туризм.

Збільшення боргів

Третій фактор — проблеми країн перед пандемією, які підсвітила криза. Перша з таких проблем — борги країн.

У багатьох країнах і до кризи вони були високими. У 2020 році центробанки багатьох країн влили багато грошей в глобальну економіку.

Більшість урядів позичили багато грошей всередині і за межами країн. Витратили їх на допомогу бізнесу і домогосподарствам.

Криза закінчується, а з кредиторами треба розраховуватися. За даними МВФ і Світового банку, борги в світі знаходяться на історично високому рівні.

Для найбідніших країн G20 запропонували деякі інструменти щодо відстрочення боргу. Обговорюються часткові списання.

Але більше проблем передбачається для країн, що розвиваються. Так що думаю, що 2021 рік пройде під егідою таких дискусій — проблему боргів треба вирішувати.

Збільшення розриву між бідними і багатими

Четвертий важливий фактор — зростання бідності в світі і знову ж таки розшарування всередині країн.

Буквально кілька днів тому вийшло нове цікаве дослідження МВФ, яке говорить, що домінуючі компанії в більшості країн, стали ще багатшими, а ось бідні верстви населення стали біднішими.

І в цілому бідність зросла. Це вперше за 10 років. І що важливо ефект кризи непропорційно вдарив по жінках і молоді. Вони постраждали найбільше, і в розвинених, і в країнах, що розвиваються.

Тотальна цифровізація

Але є і хороші новини — за минулий рік світ пройшов шлях в цифровізації, який в інших умовах ми б проходили, напевно, за десятиліття. Це і питання розвитку онлайн торгівлі, і дистанційної роботи, і навіть онлайн навчання.

Все це разом дуже сильно структурно вплине на економіку. Як — подивимося. Тут точно будуть свої переможці і переможені, що знову буде приводити до розшарування.