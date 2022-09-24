Франция установит минимальную плату за доставку книг заказанных онлайн, чтобы помочь магазинам конкурировать с Amazon

getty images

Франция планирует ввести минимальную плату за доставку в размере 3 евро для онлайн-заказов книг стоимостью менее 35 евро, чтобы выровнять условия для независимых книжных магазинов, которые пытаются конкурировать с гигантами электронной коммерции.

Об этом сообщает Reuters.

Еще в 2014 году был принят закон уже запрещающий бесплатную доставку книг, но Amazon и другие поставщики, такие как Fnac, обошли его, взимая символическую плату в 1 цент за доставку, когда локальные книжные магазины обычно берут до 7 евро за доставку книги.

В декабре 2021 года был проголосован закон, чтобы закрыть лазейку в один цент из-за минимальной платы за доставку, но закон не мог вступить в силу, пока правительство не решило размер этой комиссии.

"Это позволит адаптировать книжную индустрию к цифровой эре путем восстановления равновесия между крупными платформами электронной коммерции, которые предлагают практически бесплатную доставку книг независимо от размера заказа, и книжными магазинами, которые не могут соответствовать таким ценам доставки", — заявили в Минкульте и Минфине Франции.

Они добавили, что Франция сообщит Европейской комиссии о своем плане, и минимальная плата за доставку вступит в силу через шесть месяцев после того, как ЕС предоставит разрешение.

Министерство культуры заявило, что плату в три евро, которая включает налоги, нельзя обойти с помощью программ лояльности или совместной покупки книг с другими товарами.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что для заказов на сумму более 35 евро онлайн-поставщики могут предложить комиссию за доставку в один цент.

Amazon в пятницу не прокомментировал, но представитель сослался на заявление, сделанное на этапе лоббирования законодательства, когда компания заявила, что плата за доставку будет "основным" фактором инфляции и особенно поразит читателей в сельской местности.

Книжные магазины во Франции пережили рост Amazon благодаря закону 1981 года, который запрещает скидки на новые книги, но они говорят, что способность американского онлайн-гиганта снижать цены на доставку до сих пор искажает рынок.

Французская ассоциация книжных магазинов SLF в пятницу заявила, что комиссия в три евро недостаточна, поскольку это означает, что книжные магазины все равно будут продавать себе в убыток, доставляя книги клиентам. Он призвал правительство снизить тарифы французской почты за доставку книг книжными магазинами.

Более 20% из 435 млн книг, проданных во Франции в 2019 году, были куплены в Интернете, а доля рынка 3300 независимых книжных магазинов Франции медленно уменьшается из-за конкуренции со стороны онлайн-магазинов таких, как Amazon, Fnac и Leclerc.

Напомним:

Франция стала первой страной в Европе, которая запретила рекламу ископаемого топлива - таким было обещание французского президента Эмманюэля Макрона во время предвыборной кампании весной этого года.