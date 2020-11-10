Если завтра вас не станет

На днях ко мне обратилось несколько долларовых миллионеров, которые состоят в одном клубе по интересам.

Это зрелые, состоявшиеся личности без тяги к публичности с преуспевающим бизнесом и большим интересом к жизни и будущему.

Обладая солидным капиталом, они искали решение вопроса организации и сохранности семейных активов "на случай чего".

Сложность состояла в том, что с целью диверсификации рисков и оптимизации налогов активы были рассредоточены по разным корзинам: на личных счетах, офшорах и компаниях-кошельках.

В таких случаях рекомендуется пройти краш-тест корпоративной и частной структуры организации владения активами на предмет "если завтра бенефициара не станет". Вот несколько вопросов из такого теста.

* Знают ли ваши наследники об активах за рубежом?

* В курсе ли они, куда идти, что и кому говорить, какие документы предъявлять?

* Имеются ли документы, подтверждающие происхождение активов?

* Есть ли доверенное лицо, которое знает ситуацию и хранит документы о происхождении капитала?

* Проведена ли инвентаризация активов?

* Проведена ли инвентаризация обязательств?

Также следует провести испытание для международных корпоративных и частных структур клиентов на предмет выявления слабых мест. Могу выделить следующие риски таких структур.

Во-первых, комплаенс-риски по линии нерезидентной компании. Среди них: проверка банком создания экономического присутствия (сабстанс) в юрисдикции регистрации компании или проверка переноса налоговой резидентности компании в страну управления компанией.

Во-вторых, комплаенс-риски для бенефициара. Финансовые учреждения находятся под давлением национальных регуляторов и инициируют комплаенс-процедуры в отношении бенефициаров личных и корпоративных счетов.

Также вследствие активности Организации экономического сотрудничества и развития появляются директивы и регуляции ЕС, которые обязывают банки проверять клиентов на предмет логической связи размеров их активов и источников дохода, интересоваться уплатой налогов бенефициарами.

В-третьих, риски номинального сервиса. Если номинал уйдет, то его наследники могут заявлять свои права на активы. Это чревато многолетними судебными спорами где-нибудь на Британских Виргинских островах, что сделает процесс получения контроля над активами дорогостоящим.

В-четвертых, комплаенс-риски для наследника. Далеко не факт, что он получит доступ к счету и активам только на основании того факта, что он наследник.

Вопросы об истории происхождения средств, которые банк стеснялся задать бенефициару на протяжении многих лет сотрудничества, могут быть легко заданы наследнику при создании его личного комплаенс-файла.

Таким образом, наследник рискует столкнуться с долгосрочным процессом доказывания происхождения наследуемых активов или, в худшем случае, рискует потерять доступ к активам наследодателя.

Отдельно следует затронуть вопрос о наиболее оптимальном способе раскрытия имеющейся структуры клиента перед украинской налоговой и последствиях такого раскрытия.

Если компания рабочая, то стоит подумать над созданием сабстанс в стране ее регистрации, иначе могут быть проблемы с "тестом на деловую цель". Если компания офшорная и есть предпосылки для закрытия счета в банке, то стоит рассмотреть вариант безналоговой ликвидации до окончания 2021 года.

Также возможны такие варианты.

* Перенесение налоговой резидентности компании в страну управления такой компанией.

* Смена налоговой резидентности бенефициара (настоящая, а не на бумаге).

* Перенесение нерезидентной компании в страну, где ставка налога 13% и выше.

* Раскрыть свои иностранные компании и, в случае необходимости, платить налог по правилам КИК (контролируемых иностранных компаний). N. B. По моим оценкам, далеко не всем придется платить налог по правилам КИК из-за высоких критериев по сумме дохода (по факту – прибыли) в год.

В любом случае в процессе создания плана по сохранению капитала необходимо учитывать изменения международного и украинского налогового законодательства. Если ваш личный капитал на счетах или стоимость активов превышают 5 млн долл, рекомендую обратить внимание на трасты и фонды.

При правильной организации с их помощью просто структурировать активы и позаботиться об их плавной передаче следующим поколениям, исключив наследственные споры.