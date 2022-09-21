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Amazon отменяет комиссию для украинских предпринимателей на год

Среда, 21 сентября 2022, 10:09 - Алексей Павлыш

Аmazon UK и EU отменяет реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6 сентября бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается сроком на год от уплаты процента с продаж.

Об этом говорится в пресс-релизе Укрпочты.

"Несколько месяцев назад Министерство цифровой трансформации Украины, Укрпочта, маркетплейс-промоушн агентство Disqover Agency и Startup Ukraine с совместной инициативой обратились к Amazon, чтобы облегчить условия для украинских продавцов.

Как результат, сегодня есть прекрасные новости: Аmazon отменяет реферальную комиссию на целый год", - заявили в компании.

"В ответ на ваш запрос поддержать украинских продавцов на нашем маркетплейсе, я рад подтвердить, что сейчас мы вводим специальные условия для бизнеса с адресом отправки по Украине.

С 6-го сентября, мы снижаем реферальную комиссию до 0% на период 12 месяцев для всех украинских продавцов на Amazon в Европе и Великобритании", - заявил вице-президент EU Seller Services Ксавье Фламанд.

"Вопреки войне украинский бизнес продолжает работать. При этом значительная часть компаний выходит на международный рынок. Во-первых, спрос на украинское растет, а во-вторых, для многих компаний это возможность масштабироваться и найти новых клиентов.

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Для каждого владельца бизнеса очень важна поддержка Украины и мира. Именно поэтому вместе с партнерами мы обращаемся к мировым компаниям с призывом поддержать украинский малый и средний бизнес. Новые условия для наших предпринимателей на Amazon – наша общая победа на экономическом фронте. Теперь украинцы смогут продвигать свои товары на мировой рынок на более выгодных условиях", – заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Обычно Amazon взимает комиссию по каждой продаже. Ранее реферальная комиссия составляла от 7 до 17% цены, в зависимости от категории. В большинстве случаев ее размер достигал 15%, объясняют в Укрпочте.

"Укрпочта как главный логистический партнер украинских экспортеров с начала войны активно лоббирует интересы предпринимателей и вместе с ведущими мировыми маркетплейсами ищет пути поддержки малого бизнеса в Украине. Так нам уже удалось договориться о специальных условиях для украинских мерчантов на Wish, Joom и eBay.

А сейчас благодаря совместным усилиям с партнерами украинские предприниматели получили беспрецедентные условия работы на европейском Amazon. Решение маркетплейс отменить на год комиссию на продажи в странах Евросоюза и Великобритании является прекрасным дополнением политики ЕС в вопросах поддержки украинского бизнеса.

Ввиду того, что Европейский Союз отменил пошлины на товары, в том числе и пересылаемые в посылках из Украины с 4 июня сроком в год, такое решение Amazon еще больше улучшает условия для экспортеров. Таким образом, украинским продавцам нужно будет уплатить только НДС страны назначения, а этот процесс на Amazon автоматизирован через систему Import-one-stop-solution (IOSS)", – заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Ранее маркетплейсы Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay по просьбе Укрпочты отменили комиссии для продавцов из Украины.

Также Укрпочта стала первой почтой, открывшей официальный магазин на Amazon.

Экономическая правда

Amazon Украина компании Минцифра Укрпочта
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