Как свалить путинский режим – 10 финансовых шагов

Україна бореться на своїй території за мир не лише вдома, а й у всій Європі, в т.ч. показуючи всьому світу, що наша система цінностей та прагнення до свободи є точно європейськими.

Світ має нам допомогти у цій боротьбі, зробивши витрати Росії та Білорусі у ній, непідйомними.

Тоді, несучи витрати не тільки на війну (10-20 млрд дол на день), а й зазнаючи втрат в економіці та фінансовій сфері, країни-агресори отримають пролом, який потягне їх на дно, а там уже (сподіваюся) вступлять у хід самі росіяни, які мають знести такий режим.

Все ж, такі втрати та агресія не входили в основні засади існуючого соціального контракту там.

Тож, 10 кроків, які мають зробити наші партнери:

1. Я сподіваюся, що блокування доступу SWIFT для Росії в основному узгоджено (що буде великим ударом для російській економіки), тож подальші санкції мають торкнутися російських державних активів, включаючи банки, Центральний банк (у ЦБРФ все ще є багато активів в твердій валюті на Заході) та російські інвестиційні фонди – їх активи повинні бути заморожені, операції заборонені, у т.ч. золото та свопи.

2. Блокування (заборона) фінансових операцій, які можуть допомогти Росії та Білорусі (наприклад, заборона страхування для російських операцій, відмова лізингу для російських літаків, також вона може бути поширено на морські вантажні та пасажирські компанії тощо).

Також треба знайти способи перекрити доступ російських кораблів до іноземних портів; це ізолює російську торгівлю та подорожі.

3. Заморожування активів і грошових рахунків російських компаній наближених до Кремля російських олігархів в кожній країні; також і для Білоруських чиновників, близьких до Лукашенка.

4. Центральні банки можуть підвищити вагу російських активів (кредити, цінні папери уряду та державних банків та підприємств) до 200-300% RwA для розрахунку достатності капіталу та паралельно вимагати, щоб російські активи в якості застави вважатимуться нульовими за вартістю – деякі швейцарські банки вже зробили це; це зробить російські активи непривабливими.

Більше того – створить ситуацію margin calls по кредитах, які використовують такі активи в якості застави (гіпотеза – margin calls в першу чергу для росіян за кордоном).

5. Можна включити Росію та Білорусь до чорного списку FATF, оскільки вони поводяться як терористичні держава/організації; це унеможливить роботу більшості фінансових установ з ними.

6. Потрібно підштовхнути JP Morgan та Bank of America Merrill Lynch до того, щоб вони викинули російські активи зі своїх індексів EMBi та MSCI.

Вважаю недоцільним, щоб інвестиційні банки заохочували міжнародних клієнтів інвестувати в Росію шляхом включення до своїх індексів – тож, це значно знизить попит на російські активи за кордоном для інвесторів в індексні фонди.

7. Загалом потрібно заборонити західним державним пенсійним фондам кожній країни інвестувати в російські активи – це великі гроші, якщо Росія їх лишиться, то не зможе фінансувати війну

8. Треба скасувати візи для росіян та білорусів прямо зараз, відміна в цілому безвізового режиму також є рішенням.

Це не дасть можливість росіянам поїхати та забирати готівку зі своїх банківських рахунків за кордоном; ну і вже класичні – ні шопінгу в Мілані, відпочинку в Сан Тропе та діамантів в Антверпені.

9. В ідеалі глобальні ІТ компанії та стартапи повинні зупинити підтримку російських державних компаній. Треба відключити їх від підтримки, особливо в великих індустріальних рішеннях.

10. І останнє, але не менш важливо – мабуть, найболючіше на сьогодні для Європи – санкції на експорт російської нафти – запровадження спеціальних обмежувальних покарань і використання цих грошей для підтримки України.

Слава Україні!!

Опубліковано з дозволу автора.

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