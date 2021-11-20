АМКУ призупиняє приватизацію Більшовика, Голова Фонду держмайна йде у відставку: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Керівника "Гарантованого покупця" звільнили на тлі звинувачень. 13 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін припинив повноваження гендиректора держкомпанії "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

За словами Петриковця, причиною звільнення стало те, що він відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

У своїй іншій заяві для ЕП, Петриковець зазначив, що готовий надати НАБУ докази незаконного тиску та втручання в роботу "Гарантованого покупця".

У Міненерго заявили, що дії Петриківця були непрофесійними і, ймовірно, призвели до отримання держкомпанією збитків. За даними міністерства, під час перебування на посаді Петриківця, великі обсяги електроенергії продавалися за завідомо низькими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Це могло завдати державі збитків на понад 500 млн грн.

ЕП пояснює, що міністерство мало на увазі історію, яка трапилася в липні. Тоді, "Гарантований покупець" продав великий обсяг електроенергії перед підвищенням цін на ринку електроенергії.

На тих аукціонах,державне підприємство продало 829,8 тис МВт-год на вересень-грудень за ціною 1 500 грн, тоді як на ринку ця електроенергія була на 50% дорожче. Тобто підприємство могло отримати на 600 млн грн більше. При цьому, близько 70% електроенергії зі знижкою дісталося двом трейдерам: "D.Trading" Ріната Ахметова та "United Energy" Ігоря Коломойського. Як наслідок, деякі ЗМІ вважають Петриківця пов’язаним з компанією "ДТЕК".

[Якщо саме це була причина звільнення з посади Петриківця, то тоді незрозуміло, чому звільнення відбулося лише через три місяці після цих аукціонів. – SOE Weekly.]

Однак у ЗМІ була інша версія щодо причини звільнення Петриківця. За даними ЕП, на початку листопада "Укренерго" розмістило гарантовані державою єврооблігації на суму 825 млн доларів під 6,7% річних. Отримані кошти мали чітке цільове призначення, а саме погашення боргів перед виробниками зеленої енергії.

"Укренерго" виплатило "Гарантированному покупцю" 19,3 млрд грн. Цю суму Петриковець мав розподілити між учасниками ринку, де найбільша частка – близько чверті – належить компанії "ДТЕК". Однак, за словами джерела ЕП, через погіршення відносин між Офісом президента та Рінатом Ахметовим, уряд вирішив затримати ці виплати, однак Петриковець відмовився виконувати таке рішення.

Основною функцією "Гарантованого покупця" є продаж електроенергії, яку виробляють "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Другорядна, але не менш важлива функція, – викуп енергії, яку виробляють з відновлюваних джерел, за "зеленим" тарифом та її продаж на аукціонах за ринковою ціною.

Виконуючим обов’язки генерального директора "Гарантованого покупця" було призначено Вадима Улиду.

Улида був заступником міністра енергетики у 2014 році. Його звільнили за те, що він дав дозвіл на імпорт електроенергії з Росії двом компаніям: "ДТЕК" і "Енергомережа".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що перше завдання Улиди полягає в тому, щоб терміново погасити борги перед виробниками зеленої електроенергії.

[Звертаємо увагу, що належна система корпоративного управління могла би забезпечити невтручання як політиків, так і олігархів у керівництво та діяльність держкомпанії, а також забезпечити врахування інтересів такого держпідприємства.

"Гарантований покупець" є некорпоратизованою компанією та функціонує в організаційно-правовій формі "державне унітарне підприємство". У свою чергу, не корпоратизовані держкомпанії значно поступається держкомпаніям, які функціонують в організаційно-правовій формі "акціонерне товариство" у вимогах до системи корпоративного управління. Зокрема, не корпоратизовані компанії не мають чіткого розмежування повноважень між органами управління, а також можливостей для створення належної системи внутрішнього контролю, наприклад, внутрішнього аудиту, комплаєнсу та управління ризиками. – SOE Weekly.]

15 листопада "Гарантований покупець" погасив 16,3 млрд грн боргів перед виробниками зеленої енергії, але ще 3 млрд грн, які мали бути відшкодовані компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, повернули на рахунки "Гарантованого покупця". У держкомпанії повідомили, що "Ощадбанк" повернув ці гроші "Гарантованому покупцю", щоб запобігти можливій розтраті коштів.

У компанії також додали, що наразі працює міжвідомча робоча група з перевірки купівлі-продажу електричної енергії "Гарантованим покупцем" та розрахунків з виробниками зеленої енергії. Виплата відповідних коштів буде здійснюватися за результатами перевірки.

У своїй власній заяві "ДТЕК" вимагав від "Гарантованого покупця", Ощадбанку", Кабміну та Офісу президента забезпечити оперативну виплату заборгованості та зазначив, що подальші затримки будуть розцінюватися як політичний і фінансовий тиск. В "ДТЕК" наголосили, що компанія готов захищати свої інтереси в судовому порядку.

Внутрішнє розслідування "Укрексімбанку" щодо нападу на журналістів програми "Схеми" завершено, результати будуть оголошені. Голова наглядової ради "Укрексімбанку" Оляна Гордієнко повідомила на своїй сторінці у Facebook, що офіційне розслідування нападу на журналістів "Схем", яке сталося 4 жовтня, завершено.

За словами Гордієнко, наглядова рада банку поставила перед розслідуванням чітке завдання: об’єктивно та всебічно дослідити обставини інциденту 4 жовтня, а також дати справедливу оцінку його наслідків. У свою чергу, 18 листопада наглядова рада банку мала під час свого засідання заслухати звіт про результати розслідування.

Гордієнко також зазначила, що про результати такого засідання наглядової ради буде повідомлено додатково.

Пізніше ЗМІ повідомили, що наглядова рада "Укрексімбанку" 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів "Схем" та відхилила їх.

У повідомленні зазначається, що "не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні". Тому, наглядова рада банку ініціювала нове розслідування.

Разом із тим у повідомленні зазначено, внутрішній аудит самого кредиту в 60 мільйонів доларів, про який йшлося у розслідуванні, "задовольнив Наглядову раду", однак у фінустанові очікують на висновки незалежної forensic-компанії.

Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова назвала події, що сталися в "Укрексімбанку" у зв'язку з нападом на журналістів, неприпустимі як з погляду професійних, так і морально-етичних стандартів. За словами Рожкової, ці події свідчать не лише про погане корпоративне управління в банку, зокрема корпоративну культуру, а і про неналежний рівень управління в цілому.

Звільнено члена правління "Ощадбанку". 19 листопада наглядова рада "Ощадбанку" припинила повноваження Олексія Волчкова як члена правління банку, відповідального за корпоративний бізнес. Волчков займав цю посаду менше року. Причини його звільнення невідомі.

Раніше Національний банк погодив кандидатуру Олексія Волчкова, який 25 лютого був призначений наглядовою радою "Ощадбанку" на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес.

Волчков має 27-річний досвід роботи у банківському секторі. Волчков працював у банку "Ажіо", обіймав посаду члена правління "Індекс Банку" та заступника голови правління "Каліон Банк Україна". Він також працював 9 років на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу в ПУМБі.

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"Укрексімбанк" надасть Запоріжжю кредит на 300 млн грн. "Укрексімбанк" та Запорізька міська рада підписали кредитний договір на 300 млн грн на строк до п'яти років.

За даними "Укрексімбанку", кошти підуть на розвиток транспорту, житла та інфраструктури міста, а також на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

Член правління "Укрексімбанку" Михайло Медко розповів, що Запоріжжя вперше обирає "Укрексімбанк" партнером, хоча місто має великий досвід роботи на ринку запозичень.

[Немає інформації про конкретні проекти, які будуть профінансовані за допомогою цього кредиту. Тому поки не зрозуміло, чи відповідає цей кредит Основним напрямкам діяльності "Укрексімбанку" (затвердженим Кабінетом Міністрів як акціонером банку). Зокрема, за основними напрямками, "Укрексімбанк" має зосередитися на експортно-імпортних операціях з обмеженою присутністю в банківській роздрібній торгівлі. – SOE Weekly.]

В "Укрексімбанку" були застереження щодо видачі кредиту на 60 млн дол на купівлю Sky Mall. Департамент банківської безпеки та управління ризиками "Укрексімбанку" мав застереження щодо видачі валютного кредиту ($60 млн) на купівлю ТРЦ Sky Mall.

Відповідну інформацію повідоми член наглядової ради банку Юрій Терентьєв під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 листопада.

Зокрема цей кредит був предметом розслідування програми "Схеми", в результаті якого стався інцидент з екс-головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером та журналістами "Схем".

Терентьєв повідомив членам парламентського комітету, що перший висновок служби безпеки банку для кредитного комітету банку, який ухвалив рішення про надання кредиту в розмірі 60 млн дол компаніям Сергія Брюховецького "Оптова Мережа" та "Славіан" на купівлю Sky Mall, містив певні застереження.

За словами Терентьєва, "Славіан" мав коротку кредитну історію, а тому оцінити ділову репутацію цієї компанії було важко. Друге питання полягало в тому, що щодо компанії була порушена кримінальна справа і, відповідно, всі обставини цієї кримінальної справи були зазначені як ризики.

Управління ризиками "Укрексімбанку" також поставило під сумнів питання до цієї транзакції щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що Брюховецький є належним бенефіціарним власником, сказав Терентьєв. За його словами, усі ці питання вирішувалися "під час колегіального розгляду" на наступному засіданні кредитного комітету.

Терентьєв додав, що відносини між банком і компанією не порушують "ризикових нормативів, і не містять порушень".

Зазначається, що кредитна угода складалася з двох частин - рефінансування компанії "Оптова мережа" на 40 млн доларів з переведенням на "Укрексімбанк" права застави майнового комплексу Sky Mall та кредитування на 20 мільйонів доларів компанії "Славіан", яка набувала права попереднього власника.

Детальний огляд інциденту в "Укрексімбанку" та його аналізу з точки зору корпоративного управління можна переглянути тут.

Раніше журналісти "Схем" опублікували подробиці розслідування щодо "Укрексімбанку". Слідчі з’ясували, що банк надав кредит у розмірі 60 млн дол фірмам бізнесмена, який, згідно з опублікованими ЗМІ копіями документів, є одним із засновників компанії, що працює та сплачує податки в окупованій частині Донецького регіону.

Журналісти пояснили, що для отримання багатомільйонної позики від "Укрексімбанку" позичальники запропонували як заставу торговий центр Sky Mall у Києві. Хоча Sky Mall технічно був заставою, комерційною метою було придбання торгового центру.