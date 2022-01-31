Дефолт ДПЗКУ: 2,5 мільярда китайського кредиту виплатили з бюджету

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Міністерство фінансів переказало замість Державної продовольчо-зернової корпорації 2,5 млрд грн виплати за кредитом перед китайським Ексімбанком.

Про це відомо з відповіді Міністерства фінансів на запит Економічної правди.

У відомстві нагадали, що згідно кредитного договору між ДПЗКУ та Ексімбанком Китаю погашення відбувається щопівроку: 21 січня та 21 липня.

З суми у 96,4 млн доларів, яку корпорація повинна була сплатити Китаю 21 січня, державний трейдер сплатив лише 8,8 млн доларів. Решту платежу у сумі 87,6 млн доларів було сплачено Міністерством фінансів в рамках держгарантії – це близько 2,5 млрд грн. Переказ відбувся 21 січня.

Раніше ЕП розповідала, що у разі дефолту ДПЗКУ мала два сценарії: держава оплатить або черговий платіж за кредитом, або доведеться сплачувати залишок кредиту – 900 млн дол та відсотки за ним, або близько 25 млрд грн.

У випадку реалізації першого сценарію, у бюджеті на 2022 рік закладено достатньо коштів на виплати за зернову корпорацію – 6,9 млрд грн.

Також, повідомили у Мінфіні, Україна отримала відповідь від уряду Китаю на лист щодо реструктуризації "зернового" кредиту. Китайська сторона запропонувала вирішити це питання на рівні "відповідних органів".

Міністерство наголошує, що українська сторона наполягатиме на реструктуризації.

Читайте більше про те, що відбувається у Держзерновій корпорації у статті ЕП: Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів

Нагадуємо:

В грудні 2012 року ДПЗКУ отримала 1,5 млрд доларів кредиту від "Ексімбанку Китаю" під державну гарантію України на поставки українського зерна до Китаю.

Раніше ЕП уже повідомляла, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом. Лише за три квартали 2021 року ДПЗКУ отримала 328 млн грн чистого збитку, а за останні 5 років – 10 млрд грн.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи корпорації вчинили розтрату майна – вони нібито проводили експортні операціиї зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю. За даними правохоронців, ці операції нанесли збитків для держкомпанії на понад 57 млн доларів.

Пізніше Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" Андрія Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни".

Як раніше повідомляла ЕП, "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення Андрія Власенка в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уже змінилась влада.

Економічна правда