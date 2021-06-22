"Укртрансгаз" хоче "повісити" на "Нафтогаз" 300 млн кубів газу, які віддали "шахрайським" фірмам

Дочірня компанія "Нафтогазу" - "Укртрансгаз" - вимагає у НАК відшкодувати йому завдану шкоду шляхом повернення 305 млн кубометрів природного газу, який передали ТОВ "Профі газ".

Про це йдеться у листі-претензії Укртрансгазу до Нафтогазу, який є у розпорядженні ЕП.

У своєму листі компанія нагадує, що відповідно до рішення Арбітражного суду Києва від 12.07.2020 "Укртрансгаз" повернув ТОВ "Профі газ" (правонаступник компанії "Укренергозбут") як новому стягувачу 305 млн куб. газу.

Компанія заявляє, що у 1999 році "Нафтогаз" поставив 305 млн кубометрів без погодження вчинення таких дій з власником такого газу - ЗАТ "Укренергозбут".

"Таким чином, саме неправомірні дії НАК "Нафтогаз України", які полягали в безпідставному розпорядженні природним газом обсягом 305 млн кубометрів, призвели до ситуації, за якої АТ "Укртрансгаз" було зобов’язане повернути природний газ ЗАТ "Укренергозбут" (ТОВ "Профі газ") з власного ресурсу", - йдеться в позиції "Укртрансгазу".

"У зв’язку з чим у НАК існує обов’язок щодо компенсації/повернення АТ "Укртрансгаз" природного газу в обсязі 305 млн кубометрів", - додали в компанії.

Водночас у відповіді на претензію "Нафтогаз" відкинув твердження "Укртрансгазу" про те, що розпоряджався газом без погодження ЗАТ "Укренергозбут".

"Такі твердження є помилковими, оскільки у спірний період компанія не мала повноважень здійснювати розподіл газу", - йдеться у відповіді "Нафтогазу", яка є у розпорядженні ЕП.

У "Нафтогазі" заявили про відсутність обов’язку щодо повернення "Укртрансгазу" 305 млн кубометрів газу, а також про безпідставність претензії.

Нагадаємо:

В "Укртрансгазі" пояснили, що передали у рамках мирової угоди компанії "Профі-Газ" 300 млн кубів газу тому, що на момент ухвалення мирової угоди юридично саме вона мала на це право.

"Укртрансгаз" взяв у позику у НАК "Нафтогаз" цей газ, аби розрахуватись з "Профі газ".

Госпсуд Києва рішеннями від 10 та 13 листопада 2020 року затвердив мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

2 листопада компанія "Укртрансгаз" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою затвердити мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

Правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення мирової угоди з фірмами, з якими до недавнього часу вело запеклу боротьбу і відкрито називало шахрайськими.

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда