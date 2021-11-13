Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів

ФОТО НБУ

Станом на півроку 2021 українські держпідприємства володіють активами в розмірі 1261 млрд грн, що на 392 млрд грн (24%) менше порівняно з оціночною вартістю активів на кінець першого кварталу 2021 року.

Про це йдеться в аналізі SOE Weekly моніторингу, що проводить Мінекономіки.

"Нам невідомі причини такого суттєвого зменшення вартості активів", - зазначили аналітики..

Згідно цими даними моніторингу, держава володіє 3331 держпідприємствами (на 1 підприємство менше у порівнянні з 3332 на кінець першого кварталу 2021 року). Загальна середня кількість штатних працівників становить 697 тисяч (кількість працівників збільшилася на 13 тисяч осіб з 684 тисяч на кінець першого кварталу 2021 року).

1404 підприємства (42% від загальної кількості держпідприємств) є працюючими, порівняно з 1369 працюючими на кінець першого кварталу. Близько 1476 держпідприємств (44%) є непрацюючими. Щодо решти 451 держпідприємств (14%) інформація відсутня. Серед працюючих 832 підприємства є прибутковими, що становить 25% від загальної кількості держпідприємств.

У першому півріччі 2021 року сукупний прибуток держпідприємств становив 11 млрд грн (за неаудійованою звітністю). У першому кварталі 2021 року цей прибуток становив 20,6 млрд грн (за неаудійованою звітністю), що свідчить про те, що у другому кварталі 2021 року держпідприємства зазнали збитків на майже 10 млрд грн.

"Результати за півроку базуються лише на проміжній фінансовій звітності, яку не було перевірено аудиторами. За результатами річного аудиту можна буде отримати більш достовірну картину, яка може відрізнятися від тієї, що була зазначена в проміжній фінансовій звітності", - заявили аналітики.

Нагадуємо:

14 найбільших державних підприємств України за половину 2021 року заробили близько 13 млрд грн.