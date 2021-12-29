Лещенко повертається у наглядову раду УЗ

фото: Facebook Сергія Лещенка

Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради Укрзалізниці.

Таке рішення ухвалили на засіданні 29 грудня, повідомляє інформаційно-аналітичний центр Ukraine Rail Monitoring.

Так, Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновські та Гепард Хафер стануть незалежними членами наглядової ради.

Як представники держави - Сергій Лещенко, С.В. Москаленко та Давід Ломджарія.

Нагадуємо:

У вересні уряд не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

Тоді у Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

Згодом стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

Прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков погодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради Укрзалізниці, його кандидатуру розгляне Кабмін.

Кабінет Міністрів 8 вересня на засіданні схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці", до нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

20 жовтня Кабінет міністрів затвердив дострокове припинення повноважень члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Аудіцкаса Адомаса як представника держави.