"Укрзалізницею" керують всі крім наглядової ради, у "Нафтогазі" мінус два топ-менеджери: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Кабмін не продовжив повноваження голови і трьох членів наглядової ради "Укрзалізниці". Кабінет Міністрів не продовжив повноваження голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера та інших членів наглядової ради – Сергія Лещенка, Андреаса Матьє та Олега Журавльова. Нових членів наглядової ради призначено не було.

У своєму релізі Мінінфраструктури заявило, що Адомас Аудіцкас – єдиний член наглядової ради (представник держави), чиї повноваження та контракт залишаються чинними (до червня 2022 року).

Пізніше, міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав кандидатуру Сергія Лещенка на розгляд номінаційному комітету з пропозицією повернути його до наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави. Про це стало відомо ЗМІ під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".

У свою чергу, Комісія наполягала на тому, що 30 квітня прийняла рішення погоджувати кадрові питання компанії.

[Нам невідомо про будь-яку юридичну силу таких рішень Комісії. Крім того, навіть якщо такі рішення й існують та мають якусь силу, вони означають пряме політичне втручання у корпоративне управління держпідприємством. – SOE Weekly.]

На засіданні Комісії заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков заявив, що Кубраков має повне право висувати кандидата до наглядової ради (представника держави) для розгляду урядом. Він додав, що призначення членів наглядової ради здійснюється відповідно до процедур Кабміну.

[Відбір, висування кандидатів та призначення членів наглядової ради у держпідприємствах дійсно регулюється процедурами, затвердженими Кабміном. Ці процедури не передбачають жодної участі парламенту у цьому процесі. – SOE Weekly.]

Раніше "Укрзалізниця" найняла рекрутерів для пошуку кандидатів на посади голови та інших членів правління, а також чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Кабінет Міністрів у червні продовжив повноваження двох незалежних членів (Шевкі Аджунеру та Андреасу Матьє) і двох представників держави (Сергія Лещенка та Олега Журавльова) у наглядовій раді "Укрзалізниці" на строк до трьох місяців. Зараз цей тримісячний термін закінчився.

Ми також зазначали, що єдиним членом наглядової ради "Укрзалізниці", повноваження якого не було продовжено, був Адомас Аудіцкас. [Ця інформація виявилася неповною, як випливає зі згаданого вище нещодавнього релізу Мінінфраструктури. Кабмін дійсно не ухвалював рішення про продовження повноважень Аудіцкаса, але потреби у такому рішення не було, оскільки його повноваження залишаються чинними до червня 2022 року. – SOE Weekly.]

Раніше ми також описували малозрозумілу роль ТСК. Зокрема, незрозуміло, яку методологію використовує комісія для оцінки "Укрзалізниці", її керівництва або наглядової ради, якщо така взагалі існує. Також було (й залишається) незрозумілим, які наслідки мають висновки та рекомендації комісії, якщо такі взагалі є. Парламент не виконує формальної ролі в корпоративному управлінні окремих держпідприємств. Пані Гришина – голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, сфера діяльності якого не пов’язана ані з держпідприємствами, ані з економічної політикою.

Три незалежні члени наглядової ради та два члени правління залишають "Нафтогаз". Як повідомляє ЕП три незалежні члени наглядової ради "Нафтогаз" (Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден та Клер Споттісвуд) та два члени правління (Отто Ватерландер та Петер ван Дріл) залишають свої посади.

За інформацією ЕП, 20 вересня наглядова рада ухвалила рішення задовольнити заяви про звільнення двох членів правління. Згідно закону, строк повноважень незалежних членів наглядової ради сплив 21 вересня, після їхнього нещодавньї заяви про припинення повноважень.

Петер ван Дріл був фінансовим директором "Нафтогазу", Отто Ватерлендер був головним виконавчим директором та директором з трансформації компанії.

Раніше ми повідомляли, що три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден та Клер Споттісвуд 7 вересня подали заяви про припинення своїх повноважень.

Три представники держави продовжують виконувати обов’язки членів наглядової ради компанії.

Держаудитслужба проведе перевірку в "Нафтогазі". Як повідомляє ЕП, Кабінет Міністрів на засіданні 22 вересня ухвалив розпорядження щодо проведення перевірки Державною аудиторською службою "Нафтогазу" та підприємств групи за 2017-2021 роки.

Кабмін також доручив "Нафтогазу" створити належні умови для проведення Держаудитслужбою заходів державного фінансового контролю. Зокрема, йдеться про допуск посадовців на підприємства та забезпечення необхідними документами.

Акціонери затвердили новий склад наглядової ради "Центренерго". За даними SMIDA, акціонери "Центренерго" обрали новий склад наглядової ради на позачергових зборах 16 вересня. Усіх членів наглядової ради було обрано терміном на 3 роки.

[Частка у 78,289% акцій "Центренерго" належить Фонду державного майна України – SOE Weekly.]

15 вересня на своєму засіданні, Кабмін погодив кандидатури Валерія Безлепкіна, Олександра Мужеля та Валерія Щекатурова як незалежних членів, а також кандидатури Дениса Кудіна та Андрія Готи у якості представників держави до наглядової ради "Центренерго".