В які проєкти інвестує ЄБРР в Україні

Які саме проєкти підтримує ЄБРР? Як стати партнером банку, та що приваблює банкірів в українських бізнесах?

Про все це спікери поділилися думками в рамках бізнес-сніданку "Про реалізовані ЄБРР проєкти та можливості підтримки для розвитку українського бізнесу", організованому компанією HD Partners.

Співпраця ЄБРР та місцевої влади

"В нас дуже багато проєктів, пов’язаних з місцевою інфраструктурою", — розповідає Марк Магалецький, Заступник Голови ЄБРР в Україні в секторі "Стала Інфраструктура".

Марк Магалецький

У 2020 році ЄБРР інвестували 800 мільйонів євро у 68 приватних бізнесів та 32 муніципальні проєкти. Найбільше коштів припадає на проєкти у секторах: інфраструктури, енергетики, агробізнесу, банківському, промисловості та природних ресурсів. Розміри кредитів можуть варіюватися від 8 до 200 мільйонів євро, терміном погашення до 13 років.

"Окрім фінансування інвестиційних проєктів в нас проводиться серйозна робота в реформуванні економіки", — підкреслює Марк Магалецький.

ЄБРР давно підтримують не тільки фінансово державний та приватний сектори в Україні. Саме ЄБРР ініціював створення Офісу бізнес-омбудсмена, а також брав участь у створенні системи Prozorro та груп підтримки реформ.

Багато уваги Європейський Банк реконструкції та розвитку приділяє "зеленому сектору" та наділяє пріоритетним значенням проєкти, спрямовані на покращення екологічної ситуації у світі. Існує програма "Green sity", в якій беруть участь 46 міст, 6 з яких — українські.

"Ідея цієї програми — говорить Марк Магалецький — подивитися комплексно на розвиток міст та пріорітизувати інвестиції, які б мали позитивний вплив на екологію та зробити життя у містах більш комфортним".

За час роботи в Україні ЄБРР реалізував багато проєктів з муніципальною владою. Першим за таких проєктів було оновлення громадського транспорту в Києві. 10 років тому понад 400 нових тролейбусів та автобусів з’явилися на дорогах столиці. У Львові у 2016 році запустили довгоочікуваний трамвай на Сихів. Для реалізації цього проєкту ЄБРР надав кредит у 12 мільйонів євро та залучив грант у розмірі 5 мільйонів євро від Міністерства екології Німеччини під гарантії міста. А от у Харкові у 2020 році за 10 мільйонів євро було закуплено 64 сучасних тролейбусів.

Інший напрям роботи — фінансування енергоефективних будівель. Під такі програми окрім фінансування ЄБРР також можна залучати фінансування від інших донорів.

"80 шкіл та дитячих садів у Дніпрі пройшли повну термомодернізацію. Дуже хороший ефект вийшов і місто вирішило її продовжити минулого року, збільшивши обсяг втричі" — розповідає Марк Магалецький.

Серед інших важливих проєктів, зроблених за участі ЄБРР, модернізація теплових станцій у Києві, очищення води у Запоріжжі, реконструкція Грибовицького сміттєзвалища у Львові та розширення метрополітену у Харкові.

Одним з наймасштабніших проєктів за всю історію було розширення Бескидського Залізничного тунелю, який з’єднує Україну із Західною Європою. Фінансування проєкту — це гарантована державою позика у розмірі 40 мільйонів євро та паралельний вклад від ЄБРР на суму 55 мільйонів євро. Цей проєкт пережив зміни урядів та революції, але таки був закінчений.

Трансформація підприємств

Один із важливих напрямів, про який не так багато говорять, це робота із держпідприємствами і приватними компаніями та залучення інвестицій для їхньої трансформації.

"Це, мабуть один із найамбіційніших проєктів — реструктуризація Укрпошти" — розповідає Заступник Голови ЄБРР в Україні.

На виділені 63 мільйони євро Укрпошта реорганізувала відділення, здійснила перехід на мобільні офіси та трансформувала логістичну модель, включаючи побудову нових логістичних центрів.

Не тільки Укрпошта, але й Нова Пошта отримали кредити від ЄБРР. Нова Пошта на залучені 9,5 мільйона євро побудувала новий автоматизований сортувальний центр у Хмільницькому.

ЄБРР допомагає впроваджувати в Україні світові практики. Так за їх сприяння був підготовані перші концесійні проєкти. Спеціалісти Європейського Банку реконструкції та розвитку допомогли провести по всім міжнародним стандартам продаж державних портів.

"У портовому секторі в нас два пілотні концесійні проєкти. Успішно проведені конкурси на продаж портів Ольвія та Херсон", — додає Магалецький.

Інвестиції в корпоративний сектор

Головні сфери, в які інвестує ЄБРР в корпоративному секторі, — це агробізнес, сфера виробництва та послуг, сфера телекому, медіа та технологій, а також нерухомість і туризм та природні ресурси.

Леся Кузьменко

"Починаючи з 1992 року ми зробили 289 проєктів на загальну суму 6 мільярдів євро. Левова доля інвестицій припадає на агробізнес, послуги та природні ресурси, — розповідає Леся Кузьменко – Заступниця Голови ЄБРР в Україні в секторі "Промисловість, Торгівля, Агробізнес".

Бізнес-модель ЄБРР включає комерційне фінансування, залучення співфінансування, технічна допомога в реалізації та політичний діалог за потреби.

"В нас немає стандартних продуктів. Ми завжди зустрічаємось з клієнтом та підбираємо фінансовий інструмент, який підходить саме йому" — ділиться досвідом Леся Кузьменко.

Найголовніші інструменти, які використовує ЄБРР — це кредитування, участь у капіталі та поділ ризиків з іншими комерційними банками. Наразі ЄБРР працює з трьома банками партнерами: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк та Piraeus Bank.

Середні кредити — це 15-20 мільйонів євро. Банк надає як корпоративні кредити, так і бере участь у проєктному фінансуванні. ЄБРР завжди є міноритарієм та ніколи не втручається в управління компанією.

Основні проєкти ЄБРР у корпоративному секторі стосувалися агробізнесу та сфери послуг. Найвдаліші проєкти були реалізовані разом з Астартою (агроіндустріальний холдинг), Агроф’южин (найбільшим виробником томатної пасти в Україні), Кормотех (побудова заводу у Литві для української компанії), Фармак (покращення енергоефективності та модернізація), ЮріяФарм (нове дозування для ліків).

Саме завдяки підтримці ЄБРР Група "Фоззі" змогла розширити кількість магазинів та перейти на екологічну "зелену" практику. У сфері фудрітейлу ЄБРР ще співпрацювало з Новусом та надала кредит на купівлю мережі Billa, яка пішла з українського ринку.

Вкладає кошти ЄБРР і в нерухомість. 12,5 мільйонів євро кредиту було надано компанії Dragon Capital для побудови трьох будівель.

Загалом за роки роботи Україні ЄБРР сумарно залучила понад 14,5 мільярдів євро для державних та приватних підприємств у різних сферах.





Авторка: Маргарита Рівчаченко