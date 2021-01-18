Українські книжки купують навіть в Марокко та Полінезії: як працює міжнародна доставка Yakaboo

Понад 90% книжок, які в Yakaboo замовляють з-за кордону — це книжки українською мовою та українських авторів. Купує, в основному, діаспора — собі та дітям, щоб навіть живучи в іншій країні, вони не забували рідну мову.

Співзасновник Yakaboo Іван Богдан розповів про результати перших трьох місяців роботи сервісу, юридичні тонкощі та вибір логістичного партнера.

— Пане Іване, Yakaboo існує вже 16 років. Чому ви тільки у 2020 році запустили міжнародну доставку?

— Насправді ми почали замислюватися про це ще у 2009-му, майже відразу, як почали займатися книжками (у перші кілька років на Yakaboo продавали диски, — прим. авт). Вже тоді у нас були перші запити від клієнтів, які хотіли читати українські книжки в США та інших країнах.



Втім на той момент ми знаходились в активній фазі розвитку компанії, ресурси були обмежені, мусили розставляти пріоритети. Тому запуск міжнародної доставки відкладали на майбутнє, як стратегічну мету.

2-3 роки тому у нас нарешті дійшли до цього руки, і ми зробили кілька спроб таких відправок через різних операторів. Втім вони були невдалі — книжки губилися, тарифи були незрозумілими, покупці лишалися не задоволені. Це нас не влаштовувало, адже високий сервіс – для нас головне. Тому ми поставили цей проект на паузу.

А цього року до нас з пропозицією звернулася Нова пошта Глобал. В компанії розповіли, що процес міжнародних відправлень автоматизований та відпрацьований і запропонували спробувати.

Ми відчули, що це якраз те, чого ми шукали, і в друге, але на цей раз успішно запустили цей проект.

— Чи аналізували ви конкуренцію на ринку перед тим, як запускати цей сервіс? Чи відправляють книжки за кордон ваші конкуренти?

— Чесно кажучи, ми не орієнтувалися на конкурентів. Просто розуміли, що як лідер у сфері книжкового e-commerce, ми зобов’язані мати таку послугу. До того ж, це відповідає нашій місії: популяризації читання загалом, та української літератури зокрема.

Запити від покупців у нас вже були. Більш того — були запити й від продавців також: видавництв та авторів. Наприклад, у 2014 році ми встановили рекорд, за 2 дні продавши понад 2000 екземплярів книжок Гаріка Корогодського "Як витратити мільйон, якого немає". Тоді він відразу ж нам сказав: "Хочу відправляти книжку за кордон! Додайте таку можливість".



Тому було очевидно, що це питання часу: рано чи пізно ми б запустили міжнародну доставку. Питання було тільки в тому, щоб знайти логістичну компанію, яка забезпечить необхідний рівень сервісу.

— Чи підраховували ви об’єм потенційного ринку?

— Тут дуже важко говорити про якісь конкретні цифри. Наприклад, за приблизними підрахунками тільки в Канаді живуть понад мільйон українців, і майже стільки ж — в США. Але який відсоток з них хочуть читати книжки українською? Ніхто не має таких даних.



Тому ми поки не ставимо собі жодних конкретних KPI щодо продажу за кордон. Ми три місяці випробовували сервіс, не дуже афішуючи його існування. Зрозуміли, що все працює добре, тепер проінвестуємо в маркетинг, подивимося результат. Тільки тоді можна буде говорити про якісь цифри та більш конкретні плани.

Вважаю, що загалом це перспективний ринок. Втім, навіть якщо продажів за кордон не буде багато, ми нічим не ризикуємо. Якби ми з нуля створювали бізнес з доставки книжок за кордон — наврядчи він був би рентабельним, бо кількість замовлень не покрила би витрати на утримання цілого штату.

А так у нас вже є успішний працюючий бізнес, з налагодженими процесами. В такому разі продажі за кордон — це скоріше питання навіть не заробітку, а зручності наших покупців та популяризації української книжки у світі.

Звісно, якийсь прибуток від цього теж буде: і у нас, і у видавців. Але вважаю, що це не головне.

— Які у вас були вимоги до логістичної компанії, коли ви запускали цей проєкт?

— Головна вимога — якість сервісу. Ми розуміли, що більш не маємо права на помилку. Бо якщо замовлення десь загубиться дорогою, треба буде відправляти нове, доставка затягнеться, клієнт буде незадоволений. Нас це категорично не влаштовувало.



Тому потрібен був такий оператор, який би гарантував якісну доставку. Що я маю на увазі під якісною доставкою для наших клієнтів – своєчасне отримання замовлення; доставка до дверей – можливість отримання саме там де зручно покупцеві; безпосередньо підхід – якщо, кур’єр не додзвонився отримувачу, як він вчинить: буде дзвонити ще чи почне займатись іншими справами.

Але окрім цього наш логістичний партнер повинен надавати високий сервіс не тільки нашому клієнту, а й нам. Нам було важливо, аби логістична компанія взяла під ключ організацію всього процесу доставки – від прийму замовлення, митного оформлення до доставки до дверей клієнту. Також ми розуміли, що віддамо перевагу тим, хто при виникненні будь-якої нестандартної ситуації буде вести себе як справжній партнер – вести діалог та виправляти складну ситуацію.

Нова пошта Глобал підійшла під усі наші критерії. Важливо додати, що за три місяця роботи в нас не виникло жодної затримки чи якогось ускладнення.

— Що вам потрібно було зробити всередині Yakaboo для запуску цього сервіса? Окрім того, щоб додати новий функціонал на сайті, щоб при оформленні замовлення з’явилася така опція?

— Організувати всі бізнес-процеси на рівні складу та колл-центру. Відправка книжок за кордон відрізняється від відправки по Україні. Потрібен цілий пакет документів для митниці, причому для кожної країни інший. Треба прописати вартість товару по інвойсу. До того ж, це інші стандарти пакування — у пакеті вже не відправиш.

Зрозуміло, що всі процеси максимально автоматизовані — наші співробітники не набирають щоразу вручну кожен документ. Але все одно треба було відпрацювати всі механізми, щоб все працювало, як годинник.

— Як тестували сервіс?

— Спочатку ми самі оформлювали замовлення на сайті в різні країни, роздрукували документи, обкатали всю схему. Коли зрозуміли, що все працює, відкрили доступ для реальних клієнтів.

Зараз ми щодня, 7 днів на тиждень, передаємо міжнародні замовлення. Ми лише збираємо замовлення, а весь подальший процес, аж до доставки до дверей покупця — на стороні Нової пошти Глобал. Це дуже зручно, вони повністю під ключ організували нам весь процес доставки. І як я вже казав, найголовніше – це зручно нашим клієнтам.

— Зараз ви доставляєте книжки тільки напряму покупцям. Чи не думали про те, щоб робити поставки оптом, наприклад в іноземні книгарні?

— Ми думали над різними варіантами. Але продажі в книгарні — це вже окремий бізнес, з іншою бізнес-моделлю, його треба створювати фактично з нуля. Тому поки що ми зупинилися на тому, щоб продавати книжки окремим покупцям. Для цього у нас вже вибудувані всі процеси.



— Як ви вирішили питання з митними податками, якщо вартість замовлення перевищує неоподатковувану суму?

— Ми так прописали функціонал, що зробити замовлення можна тільки на суму, що не перевищує допорогову, тобто без мита. В різних країнах це різна цифра: в середньому від 100 до 250 євро. Але при середній вартості українських книжок в 220-250 гривень, навіть замовлення з 10 книжок в цей ліміт потрапляє. Якщо людині треба більше — вона просто оформлює кілька замовлень.





— Чи є обмеження щодо пересилки книжок за кордон? Чи не виникає тут проблем з авторськими правами, наприклад?

— Що стосується перекладних книжок, зазвичай видавець купує права на певну мову. Тобто якщо умовне "Видавництво Старого лева" купило право на переклад американської книжки українською, воно має право продавати її україномовний варіант по всьому світу. А у нас є прямі контракти з видавництвами, тому ми теж маємо таке право.

Що стосується українських авторів, вони завжди тільки за те, щоб їхні книжки продавалися в різні країни. Це підвищує наклади та надихає їх писати ще. І це та сама експансія української культури в світ, якої всі так прагнуть. Нам в Yakaboo приємно бути причетними до цього процесу.

— З яких країн можна зробити замовлення?

Ми відправляємо у понад 200 країн та територій світу, адже наш логістичний партнер працює по всьому світу.

Найчастіше замовляють із США, потім Німеччина, Ізраїль, Канада, Франція та Чехія. Але були замовлення навіть в Марокко та Тувалу (острівна держава в Полінезії, — прим. авт).

— Що найчастіше замовляють?

— Понад 90% замовлень — книги українською: наших українських письменників, учбова література, дитячі книжки. Якісь конкретні автори не виділяються, купують все: від Жадана до Нестайка.

— Скільки коштує доставка книжок за кордон?

— Наразі від 1000 до 1300 грн за посилку, в залежності від країни.

З досвіду цих трьох місяців, ми помітили, що є два типи покупців: хтось купує відразу 8-10 книжок, щоб був сенс платити таку суму за доставку. А інші купують тільки одну книжку, бо їм потрібна саме вона. І при цьому, вони готові платити за її доставку від 1000 грн. - зазвичай це в кілька разів дорожче, ніж вартість самої книжки. Це демонструє, що українські книжки настільки потрібні певним людям, що вони готові суттєво переплачувати.

З іншого боку, 1000 грн — це десь $35. Для мешканців США чи Канади це не така вже й велика сума. Звісно, є й такі, кого ця цифра лякає, тому ми ведемо переговори з нашим логістичним партнером про якісь акції чи знижки, щоб українські книжки ставали ще доступнішими.

— Які у вас враження про перші три місяці роботи сервісу?

— Все добре. Не було жодних форс-мажорів, книжки приїжджають вчасно, клієнти задоволені, ми в свою чергу також.

— Які ваші дії далі, після успішного тестового періоду?

— Тепер задача — донести інформацію про можливість доставки українських книжок максимально широкій аудиторії за кордоном. Це задача для нашого маркетингового відділу, який зараз прописує стратегію, як таргетувати рекламу та через які канали доносити інформацію.



Стандартний Google Ads тут вже не підходить, потрібно шукати нові канали. Плануємо виходити на діаспору напряму, працювати з посольствами та з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів.

— Чи не вважаєте ви, що завдяки розвитку електронних книжок, сервіс доставки книжок за кордон швидко стане не актуальним? Адже будь-хто зможе одним кліком мишки оплатити та завантажити електронну книжку замість того, щоб платити за доставку паперової?

— Це питання з тієї ж серії, що "Чи зникнуть паперові книжки через появу електронних?". Як ми бачимо, за стільки років вони не зникли, і не схоже, що найближчі десятиліття це відбудеться. Завжди лишаються люди, які хочуть тримати в руках красиво оформлену, приємну на дотик паперову книжку. Наша задача — щоб українці за кордоном також мали можливість тримати в руках якісні паперові книжки рідною мовою.