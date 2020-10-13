Huawei Watch GT 2 Pro — смарт-годинник з функцією вимірювання кисню в крові вже в Україні

Нещодавно компанія Huawei представила флагманський розумний годинник Huawei Watch GT 2 Pro.

В ньому акцент зроблено на спортивній складовій, відстеженні стану здоров’я і тривалому — до двох тижнів — часі автономної роботи. Спортивна версія GT 2 Pro з силіконовим ремінцем доступна в Україні з 14 жовтня, а на перших покупців чекає подарунок — бездротові навушники Huawei Freebuds 3i.

Зустріч традиційного та майбутнього

Huawei Watch GT 2 Pro поєднує класику й футуристичність: за класику відповідає елегантний циферблат звичної круглої форми, а за футуристичність — вдало підібраний набір сучасних диджитал-функцій.

Смарт-годинник отримав корпус з титану і кераміки, а дисплей захищений сапфіровим склом.

Такі преміальні матеріали не тільки роблять зовнішній вигляд гаджета ефектним, вони також надають йому міцності та стійкості до пошкоджень. Тож поціновувачі активних тренувань на свіжому повітрі та екстремальних походів можуть сміливо брати його із собою.

Оформлення дисплея можна змінювати хоч щодня, адже обирати можна з-поміж 200 варіантів дизайнів.

Якщо ж і цього мало, тоді просто прикладіть смарт-годинник до вашого смартфона Huawei (якщо він працює на операційній системі EMUI 11.0 і вищій) та завантажте обрані знімки зі своєї галереї.

Здоров’я передусім

Одна з функцій Huawei Watch GT 2 Pro — надихати користувача дбати про своє здоров’я і не забувати про активність.

Гаджет зчитує життєво важливі показники свого власника за допомогою різних технологій: Huawei TrueSeen моніторить пульс користувача, TrueSleep відповідає за аналіз якості сну, TrueRelax оцінює рівень стресу та навіть пропонує спеціальну дихальну гімнастику, якщо його рівень підвищується.

Відстеження частоти серцевих скорочень відбувається на найвищому рівні. TrueSeen використовує машинне навчання й алгоритми для більш точного вимірювання пульсу навіть під час активних тренувань.

Моніторинг відбувається у режимі реального часу, тому гаджет сповіщає про зависокий пульс, відстежує максимальне споживання кисню, прогнозує час на відновлення.

Huawei Watch GT 2 Pro отримав вдосконалений моніторинг сну, який оцінює якість відпочинку й фіксує зміни та динаміку.

Доступна розбивка за стадіями сну й оцінка сну з великою кількістю додаткових даних. Більш того, гаджет аналізує такі аспекти нічного відпочинку, як дихання і безперервність глибокого сну.

Варто окремо згадати про функцію вимірювання рівня кисню в крові (SpO2), з якою простіше стежити за нормальною роботою легень. Ви можете виміряти цей показник у будь-яких умовах: чи працюєте ви за комп'ютером, чи сходите на гору.

Під час тренувань організму потрібно більше кисню, ніж зазвичай, тому можливість дізнатися рівень SpO2 виявляється дуже корисною.

Huawei Watch GT 2 Pro фіксує та аналізує дані всіх вимірювань, і більш детально їх можна вивчити в додатку Huawei Health. Там же з'являються регулярні звіти й поради, як поліпшити якість сну або знизити рівень стресу.

Фітнес-трекер у корпусі розумного годинника

Huawei Watch GT 2 Pro — повноцінний спортивний гаджет. Він підтримує понад 100 режимів тренувань для людей будь-якого рівня підготовки. Для деяких з видів активності відстеження параметрів включає підрахунок калорій, моніторинг серцевої активності та тривалості тренувань.

Режим плавання в басейні, наприклад, дозволяє налаштовувати довжину доріжки, вимірювати пульс під водою і контролювати зони частоти серцевих скорочень.

До нового годинника додалися й нові режими — катання на лижах із гір, біг на лижах, сноуборд і гольф.

Щодо катання, то тут функціонал передбачає відстеження середньої швидкості руху, максимального нахилу, дистанції, траєкторії, а також частоти серцевих скорочень, рівня насичення крові киснем.

До того ж годинник надсилає голосові попередження, якщо значення даних виходять за межі норми.

Для тих, хто воліє займатися спортом удома, в Huawei Watch GT 2 Pro доступні віртуальні тренування. Тут можна обирати з десяти попередньо встановлених курсів тренувань.

До того ж гаджет підказує, як поліпшити техніку тренування, чи час перейти до серйозніших навантаження, чи слід скинути темп. Ці поради подаються через вбудований у годинник динамік, тому не потрібно відволікатися на екран.

Цікаві фішки

За рахунок вбудованого приймача GPS підтримується збереження маршруту — так у разі потреби користувач зможе точно повторити свій шлях, але вже в зворотному напрямку.

Традиційно смарт-годинник підтримує такі зручні функції, як віддалене керування фотозйомкою, програвання музики, бездротове заряджання, захист від води.

GT 2 Pro — це стильний помічник, який до того ж допомагає тримати себе в формі, дізнатися більше про своє здоров’я та навіть заспокоїти нерви.

Ви можете придбати Huawei Watch GT 2 Pro в Україні з 14 жовтня за ціною 9 999 грн.

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